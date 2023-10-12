Тур: 1. Стадион: Френдс Арена. Главный судья: Мунукка Антти
Ход матча
9'
1:0
18'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Роден
Маркус
16
Ларссон
Хуго
22
Кайсон
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Исеану ДинисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кобец АндрейНападающий
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
История личных встреч
Швеция
Молдова
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1
Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0
Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Швеция 2:0 Молдова
Исход игры
Швеция
99.2% (123)
Ничья
0.8% (1)
Молдова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
18.1% (21)
Нет
81.9% (95)
Популярный счёт
2:0 Швеция
54% (67)
3:0 Швеция
14.5% (18)
3:1 Швеция
7.3% (9)
2:1 Швеция
6.5% (8)
4:0 Швеция
4% (5)
1:0 Швеция
3.2% (4)
4:1 Швеция
2.4% (3)
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