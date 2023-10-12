Ждём настоящий разгром сегодня? Молдова пока что не одного удара в створ ворот Швеции не нанесла.

Много борьбы стало. Однако без нарушений. Уровень товарищеского контрольного матча чувствуется.

Нордфельдт отдал на Вальквиста, тот сыграл на Лагербильке. И назад голкиперу.

Гудмундссон неудачно принял мяч и чуть не отдал его сопернику, быстро развернулся, сыграл на Вальквиста, тот на голкипера покатил.

Райлян выбежал из ворот, вперёд ногами рванул к мячу! Чуть его не выпустил, но потом накрыл! Опасно могло бы быть.

Четверть часа осталось играть у нас в первом тайме. Атаку по правому краю развивают шведы. Роден, не спеша идёт с мячом. Почти прогулка.

Рябчук получил толчок сзади от Виктора Классона в борьбе за верховой мяч. Райлян разыграл стандарт в собственной штрафной площади.

В центре поля с мячом игрок обороны Швеции Хеландер. Перевод на правый край. Диагональ налево. Шведы здорово играют флангами. Но пока только один мяч забили.

Ревенко подобрал мяч на правом фланге, отыгрался с партнёром, получил обратную передачу. Снова вперёд сыграл, но уже не так удачно.

Позиционная атака Швеции превратилась в забег по левому флангу атаки Гудмундссона. Угловой он заработал.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!! Лагербильке!!!! Карлссон исполнил подачу, Лагербильке, вроде бы, и был прикрыт Бабогло, но это не составило ему труда головой отправить мяч в сетку ворот соперника. Даже без прыжка.

Отметим, что Лагербильке не в первый раз наносил в сегодняшней игре удар головой по воротам Райляна. 23-летний защитник шотландского "Селтика" привык играть в таком стиле.

14' Штрафной удар для Швеции. На правом фланге установлен мяч. До ворот метров 25. Автор единственного забитого мяча в игре на данный момент Карлссон у игрового снаряда. Подача... Удар головой Лагербильке мимо цели. Но из гущи игроков сложно нанести прицельный удар.

13' Рябчук в центре внимания. Пошёл он жёсткий отбор проти Вальквиста. Нарушил правила.

12' Новая атака Швеции. На этот раз через левый край. Заработал аут Лагербильке. Сам же бросил. Швеция продолжает атаку.

11' Крачун - Посмак - Марандич. Трио игроков обороны перекатывают мяч в обороне Молдовы.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Карлссон!!!! Вальквист подобрал мяч на правом фланге, здорово ему партнёры предоставили пространство. Прострел ... Йеспер Карлссон набежал и в касание отправил игровой снаряд в ворота! Ау, защита сборной Молдовы.

10' Десять минут отыграли команды. Пока что 0:0. А в соседней встрече Россия ведёт у Камеруна 1:0.

8' Райлян с мячом, от ворот пробил. В центре поля Райлян перепрыгныл Николаеску.

7' Гудмундссон с мячом, перевод на левый край. Длинная диагональ направо на Родена, который накоротке с партнёром отыгрался. Заброс в штрафную площадь, скидка на всё того же Родена, удар которого пришёлся выше ворот.

5' Пока что без опасных моментов и даже ударов по воротам. Швеция, как и положено, выглядит солиднее. С мячом Лагербильке, отдал на Хеландера, тот перевод на левый край.