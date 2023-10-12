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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мунукка Антти
Швеция
FIFA #23
2:0
Первый тайм: 32'
Молдова
FIFA #159

Ход матча

9'
Карлссон Йеспер
1:0
18'
Лагербильке Густав
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 124
Швеция 99.2% (123)
X 0.8% (1)
Молдова 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Молдова
1.24
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7.62
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Нордфельдт
Кристоффер
2
Вальквист
Линус
25
Лагербильке
Густав
4
Хеландер
Филип
13
Гудмундссон
Габриэль
24
Роден
Маркус
20
Олссон
Кристоффер
16
Ларссон
Хуго
14
Карлссон
Йеспер
III
7
Классон
Виктор
22
Кайсон
Робин
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
5
Посмак
Вячеслав
6
Марандич
Денис
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
2
Рябчук
Олег
13
Кожокару
Максим
4
Бабогло
Владислав
22
Раца
Вадим
8
Моцпан
Никита
9
Николаеску
Йон
Швеция
Молдова

История личных встреч

Швеция
Молдова

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:2
ММ
2:1
Е2
1:4
Е2
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1
Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0
Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    31'
    Рябчук получил толчок сзади от Виктора  Классона в борьбе за верховой мяч.  Райлян разыграл стандарт в собственной штрафной площади. 
  • 30'
    Четверть часа осталось играть у нас в первом тайме. Атаку по правому краю развивают шведы.  Роден, не спеша идёт с мячом. Почти прогулка. 
  • Опасный момент
    29'
     Райлян выбежал из ворот, вперёд ногами рванул к мячу! Чуть его не выпустил, но потом накрыл! Опасно могло бы быть. 
  • 28'
     Гудмундссон неудачно принял мяч и чуть не отдал его сопернику, быстро развернулся, сыграл на  Вальквиста, тот на голкипера покатил. 
  • 27'
     Нордфельдт отдал на  Вальквиста, тот сыграл на  Лагербильке. И назад голкиперу.
  • 26'
    Много борьбы стало. Однако без нарушений. Уровень товарищеского контрольного матча чувствуется. 
  • 25'
    Ждём настоящий разгром сегодня? Молдова пока что не одного удара в створ ворот Швеции не нанесла. 
  • 23'
    Отметим, что  Лагербильке не в первый раз наносил в сегодняшней игре удар головой по воротам  Райляна. 23-летний защитник шотландского "Селтика" привык играть в таком стиле.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!!  Лагербильке!!!! Карлссон исполнил подачу, Лагербильке, вроде бы, и был прикрыт Бабогло, но это не составило ему труда головой отправить мяч в сетку ворот соперника. Даже без прыжка. 
  • Угловой
    21'
     Карлссон пошёл подачу исполнять.... 
  • 20'
    Позиционная атака Швеции превратилась в забег по левому флангу атаки  Гудмундссона. Угловой он заработал. 
  • 19'
    Ревенко подобрал мяч на правом фланге, отыгрался с партнёром, получил обратную передачу. Снова вперёд сыграл, но уже не так удачно. 
  • 17'
    В центре поля с мячом игрок обороны Швеции  Хеландер. Перевод на правый край. Диагональ налево. Шведы здорово играют флангами. Но пока только один мяч забили. 
  • 16'
     Райлян от ворот пробил. Борьба в центре поля. 
  • 15'
    Четверть часа отыграли команды. Швеция заслуженно повела в счёте. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Штрафной удар для Швеции. На правом фланге установлен мяч. До ворот метров 25. Автор единственного забитого мяча в игре на данный момент Карлссон у игрового снаряда. Подача... Удар головой  Лагербильке мимо цели. Но из гущи игроков сложно нанести прицельный удар. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Рябчук в центре внимания. Пошёл он жёсткий отбор проти  Вальквиста. Нарушил правила. 
    • 12'
      Новая атака Швеции. На этот раз через левый край. Заработал аут  Лагербильке. Сам же бросил. Швеция продолжает атаку. 
    • 11'
      Крачун - Посмак -  Марандич. Трио игроков обороны перекатывают мяч в обороне Молдовы.
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Карлссон!!!!  Вальквист подобрал мяч на правом фланге, здорово ему партнёры предоставили пространство. Прострел ... Йеспер Карлссон набежал и в касание отправил игровой снаряд в ворота! Ау, защита сборной Молдовы. 
    • 10'
      Десять минут отыграли команды. Пока что 0:0. А в соседней встрече Россия ведёт у Камеруна 1:0. 
    • 8'
       Райлян с мячом, от ворот пробил. В центре поля  Райлян перепрыгныл Николаеску. 
    • 7'
       Гудмундссон с мячом, перевод на левый край. Длинная диагональ направо на Родена, который накоротке с партнёром отыгрался. Заброс в штрафную площадь, скидка на всё того же Родена, удар которого пришёлся выше ворот. 
    • 5'
      Пока что без опасных моментов и даже ударов по воротам. Швеция, как и положено, выглядит солиднее. С мячом  Лагербильке, отдал на Хеландера, тот перевод на левый край. 
    • 4'
      С мячом в обороне  Крачун, сыграл на Посмака, который длинный заброс в атаку выполнил. Слишком сильно.  Моцпан к мячу не успел. Вышел из ворот  Нордфельдт и спокойно забрал мяч. 
    • 3'
       Нордфельдт с мячом, отыграл на левый край обороны.  Гудмундссон подобрал игровой снаряд, дальше по краю на  Родена. Швеция на чужой половине поля. 
    • 2'
      В составе Молдовы выделим Олега Рябчука, который, как и в московском "Спартаке", расположился слева в обороне. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на товарищеском матче между сборными Швеции и Молдовы. На месте комментатора для вас буду работать я, Константин Лицин. 
    • Между собой команды сыграли 8 матчей. Во всех встречах победу одерживали шведы. В крайний раз команды встречались между собой в рамках товарищеского матча 9 января 2020 года. Единственный гол забил хорошо нам знакомы Джордан Ларссон. 
    • Швеция очевидный фаворит встречи. Подробный прогноз и ставку на игру можно изучить здесь
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 54% пользователей.
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      • Прогнозы 124
      Швеция 99.2% (123)
      X 0.8% (1)
      Молдова 0% (0)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Швеция
      Ничья
      Молдова
      1.24
      Реклама, betcity.ru
      7.62
      6.40
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 54% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швеция 2:0 Молдова

    Исход игры
    Швеция
    99.2% (123)
    Ничья
    0.8% (1)
    Молдова
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    18.1% (21)
    Нет
    81.9% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Швеция
    54% (67)
    3:0 Швеция
    14.5% (18)
    3:1 Швеция
    7.3% (9)
    2:1 Швеция
    6.5% (8)
    4:0 Швеция
    4% (5)
    1:0 Швеция
    3.2% (4)
    4:1 Швеция
    2.4% (3)
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    Молдова
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