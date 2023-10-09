Тур: 1. Стадион: Френдс Арена.
История личных встреч
Швеция
Молдова
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1
Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0
Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
Прогнозы на матч Швеция - Молдова
Исход игры
Швеция
98.4% (60)
Ничья
1.6% (1)
Молдова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (26)
Меньше
55.17% (32)
Обе команды забьют
Да
22.41% (13)
Нет
77.59% (45)
Популярный счёт
2:0 Швеция
47.5% (29)
3:0 Швеция
16.4% (10)
2:1 Швеция
8.2% (5)
3:1 Швеция
6.6% (4)
4:0 Швеция
6.6% (4)
4:1 Швеция
4.9% (3)
1:0 Швеция
3.3% (2)
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