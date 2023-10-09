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Тур: 1. Стадион: .
Швеция
FIFA #23
 
Позже
Молдова
FIFA #159
Прогнозы 59
Швеция 98.3% (58)
X 1.7% (1)
Молдова 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Молдова
1.17
8.50
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8.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швеция
Молдова

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:2
ММ
2:1
Е2
1:4
Е2
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1
Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Молдова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0
Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 59
    Швеция 98.3% (58)
    X 1.7% (1)
    Молдова 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Молдова
    1.17
    8.50
    Реклама, fon.bet
    8.10
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    Прогнозы на матч Швеция - Молдова

    Исход игры
    Швеция
    98.4% (60)
    Ничья
    1.6% (1)
    Молдова
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (26)
    Меньше
    55.17% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    22.41% (13)
    Нет
    77.59% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Швеция
    47.5% (29)
    3:0 Швеция
    16.4% (10)
    2:1 Швеция
    8.2% (5)
    3:1 Швеция
    6.6% (4)
    4:0 Швеция
    6.6% (4)
    4:1 Швеция
    4.9% (3)
    1:0 Швеция
    3.3% (2)
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    Швеция
    Молдова
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