Разрезным пасом Родригес запускал на ворота соперника Борре, но в последний момент Араухо перехватил мяч в подкате.

На фланге Урибе в силовой борьбе заехал по ногам Угарте. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Уругвая.

Диагональ исполнял Вальверде в штрафную соперника на Нуньеса, но вернулся в оборону Ариас и перехватил мяч.

Сместился Джон с правого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но сфера оказалась точно в руках Меле.

Пробивал по воротам Урибе после поперечного паса от Родригеса, но мяч полетел в сантиметрах от ближней штанги.

Отличным пасом вывел Пельистри на ударную позицию Родригеса, но тот пробил низом, позволив Варгасу забрать мяч в свои руки.

На фланге получил по лицу Родригес в борьбе против Угарте. Штрафной удар будет в распоряжении колумбийцев.

13' Мягко забросил в штрафную соперника Угарте на ход Нуньесу, но в обороне Санчес сыграл хорошо и перехватил мяч.

12' В верховой борьбе против Диаса придержал руками соперника Араухо. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Колумбии.

11' Со штрафного навесил Вальверде на дальнюю штангу, где головой пробил Касерес, но мяч полетел немного неточно.

10' Ошибся на выходе Варгас, выбив мяч точно на ногу Нуньесу, в итоге вынужден был исправлять свою ошибку, сбивая оппонента, за что получил желтую карточку.

9' Сместился с левого фланга Диас в штрафную, но напоролся на Араухо, который в чистом подкате отобрал сферу.

8' Отдавал пас с правого фланга в штрафную Родригес на ход Диасу, но тому пробить в борьбе против Касереса не удалось.

7' Диагональ исполнял Ариас в штрафную на ход Борре, но тому добраться до мяча помешали защитники.