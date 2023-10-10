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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 3.
Колумбия
FIFA #16
 
Позже
Уругвай
FIFA #17
Прогнозы 57
Колумбия 33.3% (19)
X 47.4% (27)
Уругвай 19.3% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Уругвай
3.75
3.40
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3.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Колумбия
Уругвай

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЮА
0:0
КА
0:0
ОМЮА
0:3
ОМЮА
2:2
ОМЮА
3:0
ЧМ
2:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 1 0.5
Ариас Джон 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 1
Вальверде Федерико 1 0.5
Каноббио Агустин 1 0.5
Нуньес Дарвин 0 0
Араухо Максимилиано 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Диас Луис 1 0
Ариас Джон 1 0
Дуран Джон 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винья Матиас 2 0
Оливера Матиас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Угарте Мануэль 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0
Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0 Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0
Уругвай
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1
Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1

Результаты матчей

Колумбия
Уругвай

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Аргентина
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Колумбия
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Уругвай
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Венесуэла
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Парагвай
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Перу
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Чили
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Венесуэла
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эквадор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колумбия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чили
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бразилия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Колумбия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Парагвай
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Уругвай
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Бразилия Рафинья Диас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Уругвай Винья Матиас 2
Боливия Морено Марсело 1
Бразилия Неймар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 57
    Колумбия 33.3% (19)
    X 47.4% (27)
    Уругвай 19.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Уругвай
    3.75
    3.40
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    Прогнозы на матч Колумбия - Уругвай

    Исход игры
    Колумбия
    33.3% (19)
    Ничья
    47.4% (27)
    Уругвай
    19.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (21)
    Меньше
    62.5% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (21)
    2:1 Колумбия
    19.3% (11)
    1:0 Колумбия
    12.3% (7)
    1:2 Уругвай
    12.3% (7)
    0:0 Ничья
    7% (4)
    0:1 Уругвай
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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    Колумбия
    Уругвай
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