Андре вышел на поле и уже навел шумихи. В руках рефери за фол со стороны игрока сборной Бразилии появилась карточка желтого цвета.

Менее 10 минут остается играть соперникам в этом матче. Мне кажется, что все-таки будут играть на минимальную победу бразильцы и стараться удержать победный для себя счет.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕЛЬ! 1:1! Ничего себе развязка у нас может быть сегодня! Классный мяч бисиклетой! Классная подача с правого края в центр штрафной, и игрок Венесуэлы в красивейшем стиле переправляет сферу в правый от себя угол, расстреляв голкипера с 10-ти метров!

Крутейший гол забили венесуэльцы. Если у вас будет возможность, обязательно его пересмотрите. Не каждый день такие мячи залетают.

По воротам сейчас хозяева пробили. Жерсон попал в ногу защитнику. Будет угловой от Неймара с правого края. Смотрим, что из этого получится.

Два корнера кряду в итоге подали футболисты сборной Бразилии, но ничего в результате стандартных положений придумать не удалось "селесао".

Осорио отправляет мяч за пределы поля. Уже с левого края Родриго навесил на дальнюю штангу, но мяч пролетел через всю штрафную площадь и у адресата не оказался.

В офсайде сейчас оказался один из футболистов бразильской команды. Ага, это был Неймар. Извиняется он перед партнерами за то, что не смог правильно открыться.

Забивает Винисиус второй гол сейчас за бразильскую команду, но там в динамике эпизода кто-то из игроков бразильской команды оказался в положении "вне игры".

Офсайд был у Неймара. Было "вне игры", как мне кажется. Сложно с этим поспорить, друзья. Бразильцу нужно как-то успокоиться и продолжать играть дальше.

Не удалось Жезусу обработать мяч в чужой штрафной сейчас. Мяч в руки голкипера отскочил по итогу. Немного времени до конца матча остается.

Витает где-то в воздухе второй гол, но никак его не удается забить футболистам сборной Бразилии. Он бы снял, как мне кажется, напряжение, витающее в воздухе.

Сотельдо на левом фланге мяч получил, но его навес оставлял желать лучшего. Мяч улетел подальше от ворот.

Кунья вместо Винисиуса на поле появился, Андре вместо Каземиро, а Гимараэс уступил место на поле Жерсону. Тройная ротация у "селесао".

Бель вместо Сосы появился в составе сборной Венесуэлы. Очередная ротация случилась в этом поединке только что. Отметим ее в протоколе.

Коуто против Сосы сфолил, но рефери принял другое решение. Мяч отдан игрокам сборной Бразилии. С чего бы это? Не понятно мне решение судьи.

Вместо Ришарлисона на поле появился Жезус. Снова игрок сборной Бразилии остался без забитого мяча сегодня.

Сотельдо вместо Мачиса в составе Венесуэлы появился. Отметим и эту ротацию в нашем протоколе. Очередная ротация у гостевой команды.

Жезус пришел к своей штрафной, чтобы сыграть в обороне. В итоге соперники смогли отыграться от ноги игрока "Арсенала". Угловой заработали гости.

МОМЕНТИЩЕ! Сотельдо с левого фланга подал мяч в центр, и там Анхель головой в левый от себя нижний угол мяч направил. Эдерсон в броске отбил мяч на угловой! Классное спасение!

Новый угловой у ворот Бразилии ни к чему интересному не привел. Смогли футболисты этой команды уверенно отбиться. Венесуэла вынуждена теперь обороняться.

МОМЕНТИЩЕ! Мог Родриго сделать счет 2:0 сейчас. Получил он передачу на правом краю штрафной, после чего нанес мощный выстрел в правый угол, но направил снаряд в сетку с внешней стороны рамки игрок бразильской команды!

Вместо Ринкона на поле появился в составе сборной Венесуэлы. Капитан команды гостей отправился отдыхать тем временем за пределы поля.

Чем-то недоволен капитан венесуэльцев, о чем-то он успевает сказать главному тренеру. Думаю, что недоволен собственной игрой сегодня игрок гостевого коллектива.

Сотельдо еще один угловой венесуэльцев подал. С левого края выполнял он навес на дальнюю стойку, и Эдерсон вышел из рамки, зафиксировав сферу в своих перчатках.

В перерыве в составе сборной Венесуэла произошла двойная замена. Касерес вместо Эрреры на поле вышел. Саварино вместо Кордовы появился у гостей.

Пока что присматриваются друг к другу соперники. Сборная Бразилии мяч перекатывает в районе центрального круга и никуда явно не торопится.

Пытался сейчас с левого края выполнить прострел в центр Винисиус, но вышедший на замену Саварино сумел доработать в обороне и мяч выбил подальше от ворот.

МОМЕНТИЩЕ! Неймар с левого края штрафной нанес мощный выстрел в левую "девятку", но Ромо успел среагировать на этот выстрел и свою команду выручил!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАБРИЭЛЬ! 1:0! После подачи Неймара с левого края Габриэль головой пробил по рамке соперника, и сфера влетела в сетку! Крутой гол от защитника лондонского "Арсенала"!

В атаке снова была бразильская команда. Простреливал Родриго мяч с левого края в центр штрафной, где никого из партнеров в тот самый момент не оказалось.

МОМЕНТИЩЕ! Могли забивать бразильцы второй мяч. Коуто с правого края прострелил мяч в центр, и Неймар, попал в ход этой атаки, запулил сферу на трибуны!

Сейчас уже Бразилия напоминает себя прежнюю. Без конца команда атакует, наводя шороху в обороне соперника. Думаю, второй гол не за горами у "селесао".

Против свежего Касереса фолит в отборе Каземиро. Судья останавливает игру и отдает футбольный снаряд игрокам сборной Венесуэлы.

Ришарлисон в центре поля фолит против соперника. Соса оказался на газоне, а игрок бразильской команды получил в свой пассив карточку желтого цвета.

Посмелее стали уже выбегать в атаку футболисты сборной Венесуэлы. Команде гостей нужно действовать чуть более активно, чтобы попытаться отыграться.

Первый тайм

— И прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в Куябе, но ждем их после 15-минутной паузы.

45' Соса подавал мяч в штрафную соперника. Все-таки довели гости дело до удара, но с полулета Мачил пробил слишком высоко. Не лучший удар, но решение, по сути, единственное правильное в такой ситуации.

45' Арана сбил Сосу сейчас на газон. 19-й номер гостей заработал для своей команды перспективный штрафной на правом краю. Смотрим.

45' Три минуты судья компенсировал к основному времени первого тайма.

44' Винисиус с левого края вырезал пас на партнера, но никто из ребят в желтой форме добраться до снаряда не сумел. Потеряли бразильцы сферу на ровном месте.

43' Коуто вместо Данило на поле появился. Получает все-таки серьезное повреждение игрок сборной Бразилии, игравший на поле под вторым номером.

42' У Данило проблемы со здоровьем. С ногой что-то случилось. Судя по всему, Луис продолжить встречу не сможет. Ему уже готовят замену наставники бразильской сборной.

41' Неймар теперь в атаке фолит. Ринкона он снес на газон, после чего игрой сборной Венесуэлы с огромным трудом смог с газона подняться. Проблемы с коленом у того.

39' Каземиро приложился с дальней дистанции по воротам Венесуэлы, и Ромо в броске сумел отвести угрозу от собственной рамки. Справляется он с угрозой.

38' Дальний удар от Маркиньоса не нес в себе никакой опасности для команды из Венесуэлы. Много бьют бразильцы, но вот толку от этого пока немного. Как и от контроля мяча от "селесао".

37' Пока мало что впереди получается у Венесуэлы. Честно говоря, пока нечем похвастаться и Бразилии. Подходы к воротам противника имеются, но не более того.

36' Мачис с правого края подавал мяч в штрафную соперника. Ринкон головой пробивал по рамке противника, но с отскоком от газона направил сферу правее цели.

35' Данило на правом краю оставил мяч для своей команды. Последовал пас на Маркиньоса, который растолкал соперников в штрафной, ну, а судья этот самый фол заметил.

34' Ринкон грубовато подсек сейчас Винисиуса, после чего игрок "Реала" оказался на газоне. В руках рефери новый "горчичник" мы увидели. Два опорника уже на "горчичниках" у гостей.

32' Оставил сферу в игру Гимараэс, который скинул сферу в центр, но до удара довести дело не удалось игрокам сборной Бразилии. Потеря.

31' Постоянно Ришарлисона бразильцы ищут в атаке. Именно на него грузятся передачи, ну, а форвард "селесао" пока не может проявить себя в нападении наилучшим образом.

30' Тем временем угловой заработали игроки сборной Бразилии. Последовал заброс с левого края в центр штрафной, и на выходе там сферу сумел отбить в сторону голкипер "селесао".

28' Эррера грубовато сбил сейчас Неймара. Рефери после завершения атаки команды из Бразилии показал игроку сборной Венесуэлы карточку желтого цвета.

27' Родриго сделал передачу снова на Винисиуса, которому удалась подача в район 11-метровой отметки. На выходе сыграл вратарь, который зафиксировал мяч в своих перчатках.

26' Почти полчаса уже команды отыграли. С мячом все также Бразилия, которая строит свою очередную атаку через левый край, где стал часто появляться Гамараэс.

25' Винисиус снова с мячом попытался оказаться на левом краю штрафной. Простреливал он мяч в итоге в центр штрафной, но к Неймару не просочился снаряд через частокол ног соперника.

23' Неудачно корнер разыграли футболисты Венесуэлы. В итоге на контратаке едва соперника не поймали хозяева. Немного точности не хватило передаче Родриго с правого края. На Ришарлисона был этот прострел.

22' Сумел Маркиньос выбить сейчас мяч на угловой. Заработали в итоге футболисты сборной Перу угловой удар. Посмотрим, что из этого получится.

21' Уверенно чувствует себя на поле соперника пока команда из Венесуэлы. Ничего толком не получается у "пентакампеонов". Но они и не включались в игру на полную катушку.

20' Как-то слишком просто Родриго по воротам Ромо пробил. С линии штрафной по позиции кипера Венесуэлы мяч полетел. Вратарь с угрозой уверенно справился.

18' С первых минут встречи оба наставника на ногах. Внимательно следят они за перемещениями своих коллективов. В атаке пока не все у игроков получается.

17' Данило сместился с левого края в центр, после чего сделал проникающий заброс на Родриго, но поздно к мячу стартовал игрок бразильской команды и не сумел до мяча добраться в назначенной точке.

16' Эррера у Венесуэлы справа продавил оборону соперника и после навеса пробил головой по рамке противника, но мяч направил чуть выше мишени!

15' Арана не позволил соперникам пройти к своим воротам. В красивом подкате игрок обороны "селесао" сумел вынести снаряд за пределы поля. В аут.

14' Хорошая атмосфера на стадионе в Куябе. Пребывают фанаты в прекрасном расположении духа. На футбольной арене ситуация, близкая к аншлагу.

13' Неймар приложился по воротам соперника после передачи от Винисиуса с левого края. Мяч от ноги футболиста полетел намного выше цели. Не повезло.

11' Гимараэс с левого края выполнял навес на Винисиуса, который в касание попытался пробить по воротам соперника. Нанес выстрел игрок "Реала", но направил сферу рядом с левой стойкой.

10' Частенько сегодня будут сбивать Неймара. Досталось футболисту и сейчас. Там его и подтолкнули в спину соперник и по ногам огрели. В любом случае, свой штрафной игрок заработал.

9' Жарковато днем было в Куябе. Порядка +40 градусов, духота. Тем не менее, в вечернее время более комфортные погодные условия, но по-прежнему дышать футболистам нечем.

8' Неплохо комбинируют игроки сборной Бразилии. Перекатывают они мяч с фланга на фланг, выманивая на себя соперника. Пока Венесуэла с давлением справляется.

6' Угловой разыграли футболисты Бразилии. Неймар выполнял навес с левого края в центр штрафной, но смогли грамотно расставиться игроки бразильской команды, выбив снаряд подальше от ворот.

5' МОМЕНТИЩЕ! Чуть было не попал в ворота бразилец. Классно он после прострела с левого края откликнулся на передачу от партнера. Мяч полетел под перекладину, но Ромо перевел сферу на угловой!

4' Еще одна попытка от бразильской сборной обострить ситуацию у ворот соперника. Ришарлисон реагировал на прострел в исполнении соперника, но пробил чуть правее цели.

3' Неймар классно простреливал с правого края в центр штрафной. В панике успели отбиться игроки венесуэльской сборной, выбив мяч за боковую линию.

2' Футболисты сборной Бразилии вышли сегодня на поле в желтых футболках и синих трусах, а игроки Венесуэлы предстали перед нами в белом обмундировании.