Тур: 3.
0'
31' Желтая карточкаЭррера Янгель
33' Желтая карточкаРинкон Томас
1:0
50' ГолГабриэль дос Сантос
56' Желтая карточкаРишарлисон
83' Желтая карточкаАндре
1:1
85' ГолБель Эдуард
Ход матча
31'
33'
42'
50'
1:0
56'
79'
83'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
11
Родриго
10
Неймар
22
Ромо
Рафаэль
11
Мачис
Дарвин
19
Соса
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоПолузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
14 НиноЗащитник
-
13 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нерес ДавидПолузащитник
-
17 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Соса СамуэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бароя АлайнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бель ЭдуардПолузащитник
-
18 Рамирес ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fernando Batista
История личных встреч
Бразилия
Венесуэла
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
3
Среднее время на гол
80
30
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.91
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
99
76
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|2
|0.67
|Родриго
|2
|0.67
|Рафинья Диас
|1
|0.33
|Маркиньос Маркос
|1
|0.33
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.33
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|1 (1)
|0.33
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринкон Томас
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Соса Самуэль
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1
Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Венесуэла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1
Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Венесуэла - Боливия 4:1 Венесуэла - Перу 1:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1
Результаты матчей
Бразилия
Венесуэла
Точный счет
5:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бразилия
Венесуэла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|10.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Эквадор
|Торрес Феликс
|2
|Колумбия
|Родригес Хамес
|1 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Чили
|Пульгар Эрик
|2
|Перу
|Лопес Маркос
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бразилия 1:1 Венесуэла
Исход игры
Бразилия
100% (120)
Ничья
0% (0)
Венесуэла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
26.09% (30)
Нет
73.91% (85)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
31.7% (38)
3:0 Бразилия
29.2% (35)
3:1 Бразилия
15.8% (19)
2:1 Бразилия
8.3% (10)
1:0 Бразилия
5.8% (7)
4:0 Бразилия
2.5% (3)
6:0 Бразилия
1.7% (2)
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