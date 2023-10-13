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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 3.
Бразилия
FIFA #3
1:1
Второй тайм: 90+'
Венесуэла
FIFA #53
0'
31' Желтая карточка
Эррера Янгель
33' Желтая карточка
Ринкон Томас
1:0
50' Гол
Габриэль дос Сантос
56' Желтая карточка
Ришарлисон
83' Желтая карточка
Андре
1:1
85' Гол
Бель Эдуард

Ход матча

31'
 
Эррера Янгель
33'
 
Ринкон Томас
42'
Коуто Ян
Данило Луис
 
46'
 
Саварино Джефферсон
Кордова Серхио
46'
 
Кассерес Кристиан
Эррера Янгель
50'
Габриэль дос Сантос
(Неймар)
1:0
56'
Ришарлисон
 
59'
 
Сотельдо Йеферсон
Мачис Дарвин
59'
Жезус Габриэл
Ришарлисон
 
66'
 
Морено Хуниор
Ринкон Томас
79'
Кунья Матеус
Винисиус Жуниор
 
79'
Жерсон Сантос
Гимараэс Бруно
 
79'
Андре
Каземиро Карлос
 
80'
 
Бель Эдуард
Соса Самуэль
83'
Андре
 
85'
1:1
Бель Эдуард
(Саварино Джефферсон)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 120
Бразилия 100% (120)
X 0% (0)
Венесуэла 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Венесуэла
35.00
16.00
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99.20
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
3
Маркиньос
Маркос
4
Габриэль
дос
Сантос
6
Арана
Гильерме
8
Гимараэс
Бруно
5
Каземиро
Карлос
11
Родриго
10
Неймар
7
Винисиус
Жуниор
9
Ришарлисон
22
Ромо
Рафаэль
21
Гонсалес
Александр
3
Осорио
Йордан
4
Анхель
Вилькер
14
Макоун
Кристиан
11
Мачис
Дарвин
6
Эррера
Янгель
8
Ринкон
Томас
19
Соса
Самуэль
9
Кордова
Серхио
23
Рондон
Саломон
Бразилия
4-2-3-1
Венесуэла
4-4-2

История личных встреч

Бразилия
Венесуэла

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЮА
1:3
КА
3:0
ОМЮА
1:0
КА
0:0
ОМЮА
0:2
ОМЮА
3:1
КА
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:4
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
3

Среднее время на гол

80
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

99
76

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.67
Родриго 2 0.67
Рафинья Диас 1 0.33
Маркиньос Маркос 1 0.33
Габриэль дос Сантос 1 0.33
Гимараэс Бруно 0 0
Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 1 (1) 0.33

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 1 0
Ришарлисон 1 0
Рафинья Диас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринкон Томас 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Эррера Янгель 1 0
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Соса Самуэль 1 0
Наварро Мигель 1 0

Результаты матчей

Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1
Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Венесуэла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1
Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Венесуэла - Боливия 4:1 Венесуэла - Перу 1:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1

Результаты матчей

Бразилия
Венесуэла

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Венесуэла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Бразилия
 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Эквадор
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Колумбия
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уругвай
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Венесуэла
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Чили
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Парагвай
 3 0 1 2 0 - 2 1
9.
Перу
 3 0 1 2 0 - 3 1
10.
Боливия
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Бразилия
 1:1 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Чили
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Колумбия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Венесуэла
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эквадор
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бразилия
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Колумбия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Венесуэла
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Уругвай
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Перу
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
9.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
10.
Парагвай
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Колумбия Родригес Хамес 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Чили Пульгар Эрик 2
Перу Лопес Маркос 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 89'
    Осорио отправляет мяч за пределы поля. Уже с левого края Родриго навесил на дальнюю штангу, но мяч пролетел через всю штрафную площадь и у адресата не оказался. 
  • Угловой
    88'
    Два корнера кряду в итоге подали футболисты сборной Бразилии, но ничего в результате стандартных положений придумать не удалось "селесао". 
  • 86'
    По воротам сейчас хозяева пробили. Жерсон попал в ногу защитнику. Будет угловой от Неймара с правого края. Смотрим, что из этого получится.
  • 85'
    Крутейший гол забили венесуэльцы. Если у вас будет возможность, обязательно его пересмотрите. Не каждый день такие мячи залетают. 
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕЛЬ! 1:1!
    Ничего себе развязка у нас может быть сегодня! Классный мяч бисиклетой! Классная подача с правого края в центр штрафной, и игрок Венесуэлы в красивейшем стиле переправляет сферу в правый от себя угол, расстреляв голкипера с 10-ти метров!
  • 82'
    Менее 10 минут остается играть соперникам в этом матче. Мне кажется, что все-таки будут играть на минимальную победу бразильцы и стараться удержать победный для себя счет. 
  • Желтая карточка
    81'
    Андре вышел на поле и уже навел шумихи. В руках рефери за фол со стороны игрока сборной Бразилии появилась карточка желтого цвета. 
  • Замена
    79'
    Бель вместо Сосы появился в составе сборной Венесуэлы. Очередная ротация случилась в этом поединке только что. Отметим ее в протоколе. 
  • Замена
    78'
    Кунья вместо Винисиуса на поле появился, Андре вместо Каземиро, а Гимараэс уступил место на поле Жерсону. Тройная ротация у "селесао". 
  • 77'
    Сотельдо на левом фланге мяч получил, но его навес оставлял желать лучшего. Мяч улетел подальше от ворот.
  • 76'
    Витает где-то в воздухе второй гол, но никак его не удается забить футболистам сборной Бразилии. Он бы снял, как мне кажется, напряжение, витающее в воздухе. 
  • 75'
    Не удалось Жезусу обработать мяч в чужой штрафной сейчас. Мяч в руки голкипера отскочил по итогу. Немного времени до конца матча остается. 
  • 74'
    Офсайд был у Неймара. Было "вне игры", как мне кажется. Сложно с этим поспорить, друзья. Бразильцу нужно как-то успокоиться и продолжать играть дальше. 
  • Офсайд
    72'
    Забивает Винисиус второй гол сейчас за бразильскую команду, но там в динамике эпизода кто-то из игроков бразильской команды оказался в положении "вне игры".
  • Офсайд
    71'
    В офсайде сейчас оказался один из футболистов бразильской команды. Ага, это был Неймар. Извиняется он перед партнерами за то, что не смог правильно открыться. 
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    • Угловой
      70'
      Сотельдо еще один угловой венесуэльцев подал. С левого края выполнял он навес на дальнюю стойку, и Эдерсон вышел из рамки, зафиксировав сферу в своих перчатках. 
    • 69'
      Чем-то недоволен капитан венесуэльцев, о чем-то он успевает сказать главному тренеру. Думаю, что недоволен собственной игрой сегодня игрок гостевого коллектива. 
    • Замена
      68'
      Вместо Ринкона на поле появился в составе сборной Венесуэлы. Капитан команды гостей отправился отдыхать тем временем за пределы поля. 
    • Опасный момент
      66'
      МОМЕНТИЩЕ! Мог Родриго сделать счет 2:0 сейчас. Получил он передачу на правом краю штрафной, после чего нанес мощный выстрел в правый угол, но направил снаряд в сетку с внешней стороны рамки игрок бразильской команды!
    • 65'
      Новый угловой у ворот Бразилии ни к чему интересному не привел. Смогли футболисты этой команды уверенно отбиться. Венесуэла вынуждена теперь обороняться. 
    • Опасный момент
      64'
      МОМЕНТИЩЕ! Сотельдо с левого фланга подал мяч в центр, и там Анхель головой в левый от себя нижний угол мяч направил. Эдерсон в броске отбил мяч на угловой! Классное спасение!
    • Угловой
      63'
      Жезус пришел к своей штрафной, чтобы сыграть в обороне. В итоге соперники смогли отыграться от ноги игрока "Арсенала". Угловой заработали гости.
    • Замена
      61'
      Сотельдо вместо Мачиса в составе Венесуэлы появился. Отметим и эту ротацию в нашем протоколе. Очередная ротация у гостевой команды. 
    • Замена
      60'
      Вместо Ришарлисона на поле появился Жезус. Снова игрок сборной Бразилии остался без забитого мяча сегодня. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Коуто против Сосы сфолил, но рефери принял другое решение. Мяч отдан игрокам сборной Бразилии. С чего бы это? Не понятно мне решение судьи. 
    • 58'
      Посмелее стали уже выбегать в атаку футболисты сборной Венесуэлы. Команде гостей нужно действовать чуть более активно, чтобы попытаться отыграться. 
    • Желтая карточка
      57'
      Ришарлисон в центре поля фолит против соперника. Соса оказался на газоне, а игрок бразильской команды получил в свой пассив карточку желтого цвета.
    • Фол, нарушение
      56'
      Против свежего Касереса фолит в отборе Каземиро. Судья останавливает игру и отдает футбольный снаряд игрокам сборной Венесуэлы. 
    • 55'
      Сейчас уже Бразилия напоминает себя прежнюю. Без конца команда атакует, наводя шороху в обороне соперника. Думаю, второй гол не за горами у "селесао". 
    • Опасный момент
      54'
      МОМЕНТИЩЕ! Могли забивать бразильцы второй мяч. Коуто с правого края прострелил мяч в центр, и Неймар, попал в ход этой атаки, запулил сферу на трибуны!
    • 53'
      В атаке снова была бразильская команда. Простреливал Родриго мяч с левого края в центр штрафной, где никого из партнеров в тот самый момент не оказалось. 
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАБРИЭЛЬ! 1:0!
      После подачи Неймара с левого края Габриэль головой пробил по рамке соперника, и сфера влетела в сетку! Крутой гол от защитника лондонского "Арсенала"!
    • Опасный момент
      50'
      МОМЕНТИЩЕ! Неймар с левого края штрафной нанес мощный выстрел в левую "девятку", но Ромо успел среагировать на этот выстрел и свою команду выручил!
    • 49'
      Пытался сейчас с левого края выполнить прострел в центр Винисиус, но вышедший на замену Саварино сумел доработать в обороне и мяч выбил подальше от ворот. 
    • 48'
      Пока что присматриваются друг к другу соперники. Сборная Бразилии мяч перекатывает в районе центрального круга и никуда явно не торопится. 
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной Венесуэла произошла двойная замена. Касерес вместо Эрреры на поле вышел. Саварино вместо Кордовы появился у гостей. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в Куябе, но ждем их после 15-минутной паузы. 
    • 45'
      Соса подавал мяч в штрафную соперника. Все-таки довели гости дело до удара, но с полулета Мачил пробил слишком высоко. Не лучший удар, но решение, по сути, единственное правильное в такой ситуации. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Арана сбил Сосу сейчас на газон. 19-й номер гостей заработал для своей команды перспективный штрафной на правом краю. Смотрим.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты судья компенсировал к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Винисиус с левого края вырезал пас на партнера, но никто из ребят в желтой форме добраться до снаряда не сумел. Потеряли бразильцы сферу на ровном месте.
    • Замена
      43'
      Коуто вместо Данило на поле появился. Получает все-таки серьезное повреждение игрок сборной Бразилии, игравший на поле под вторым номером. 
    • Травма, повреждение
      42'
      У Данило проблемы со здоровьем. С ногой что-то случилось. Судя по всему, Луис продолжить встречу не сможет. Ему уже готовят замену наставники бразильской сборной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Неймар теперь в атаке фолит. Ринкона он снес на газон, после чего игрой сборной Венесуэлы с огромным трудом смог с газона подняться. Проблемы с коленом у того. 
    • 39'
      Каземиро приложился с дальней дистанции по воротам Венесуэлы, и Ромо в броске сумел отвести угрозу от собственной рамки. Справляется он с угрозой. 
    • 38'
      Дальний удар от Маркиньоса не нес в себе никакой опасности для команды из Венесуэлы. Много бьют бразильцы, но вот толку от этого пока немного. Как и от контроля мяча от "селесао". 
    • 37'
      Пока мало что впереди получается у Венесуэлы. Честно говоря, пока нечем похвастаться и Бразилии. Подходы к воротам противника имеются, но не более того. 
    • 36'
      Мачис с правого края подавал мяч в штрафную соперника. Ринкон головой пробивал по рамке противника, но с отскоком от газона направил сферу правее цели. 
    • 35'
      Данило на правом краю оставил мяч для своей команды. Последовал пас на Маркиньоса, который растолкал соперников в штрафной, ну, а судья этот самый фол заметил. 
    • Желтая карточка
      34'
      Ринкон грубовато подсек сейчас Винисиуса, после чего игрок "Реала" оказался на газоне. В руках рефери новый "горчичник" мы увидели. Два опорника уже на "горчичниках" у гостей. 
    • 32'
      Оставил сферу в игру Гимараэс, который скинул сферу в центр, но до удара довести дело не удалось игрокам сборной Бразилии. Потеря.
    • 31'
      Постоянно Ришарлисона бразильцы ищут в атаке. Именно на него грузятся передачи, ну, а форвард "селесао" пока не может проявить себя в нападении наилучшим образом. 
    • Угловой
      30'
      Тем временем угловой заработали игроки сборной Бразилии. Последовал заброс с левого края в центр штрафной, и на выходе там сферу сумел отбить в сторону голкипер "селесао". 
    • Желтая карточка
      28'
      Эррера грубовато сбил сейчас Неймара. Рефери после завершения атаки команды из Бразилии показал игроку сборной Венесуэлы карточку желтого цвета. 
    • 27'
      Родриго сделал передачу снова на Винисиуса, которому удалась подача в район 11-метровой отметки. На выходе сыграл вратарь, который зафиксировал мяч в своих перчатках. 
    • 26'
      Почти полчаса уже команды отыграли. С мячом все также Бразилия, которая строит свою очередную атаку через левый край, где стал часто появляться Гамараэс. 
    • 25'
      Винисиус снова с мячом попытался оказаться на левом краю штрафной. Простреливал он мяч в итоге в центр штрафной, но к Неймару не просочился снаряд через частокол ног соперника.
    • 23'
      Неудачно корнер разыграли футболисты Венесуэлы. В итоге на контратаке едва соперника не поймали хозяева. Немного точности не хватило передаче Родриго с правого края. На Ришарлисона был этот прострел. 
    • Угловой
      22'
      Сумел Маркиньос выбить сейчас мяч на угловой. Заработали в итоге футболисты сборной Перу угловой удар. Посмотрим, что из этого получится. 
    • 21'
      Уверенно чувствует себя на поле соперника пока команда из Венесуэлы. Ничего толком не получается у "пентакампеонов". Но они и не включались в игру на полную катушку. 
    • 20'
      Как-то слишком просто Родриго по воротам Ромо пробил. С линии штрафной по позиции кипера Венесуэлы мяч полетел. Вратарь с угрозой уверенно справился. 
    • 18'
      С первых минут встречи оба наставника на ногах. Внимательно следят они за перемещениями своих коллективов. В атаке пока не все у игроков получается. 
    • 17'
      Данило сместился с левого края в центр, после чего сделал проникающий заброс на Родриго, но поздно к мячу стартовал игрок бразильской команды и не сумел до мяча добраться в назначенной точке. 
    • 16'
      Эррера у Венесуэлы справа продавил оборону соперника и после навеса пробил головой по рамке противника, но мяч направил чуть выше мишени!
    • 15'
      Арана не позволил соперникам пройти к своим воротам. В красивом подкате игрок обороны "селесао" сумел вынести снаряд за пределы поля. В аут.
    • 14'
      Хорошая атмосфера на стадионе в Куябе. Пребывают фанаты в прекрасном расположении духа. На футбольной арене ситуация, близкая к аншлагу. 
    • 13'
      Неймар приложился по воротам соперника после передачи от Винисиуса с левого края. Мяч от ноги футболиста полетел намного выше цели. Не повезло.
    • 11'
      Гимараэс с левого края выполнял навес на Винисиуса, который в касание попытался пробить по воротам соперника. Нанес выстрел игрок "Реала", но направил сферу рядом с левой стойкой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Частенько сегодня будут сбивать Неймара. Досталось футболисту и сейчас. Там его и подтолкнули в спину соперник и по ногам огрели. В любом случае, свой штрафной игрок заработал. 
    • 9'
      Жарковато днем было в Куябе. Порядка +40 градусов, духота. Тем не менее, в вечернее время более комфортные погодные условия, но по-прежнему дышать футболистам нечем. 
    • 8'
      Неплохо комбинируют игроки сборной Бразилии. Перекатывают они мяч с фланга на фланг, выманивая на себя соперника. Пока Венесуэла с давлением справляется. 
    • Угловой
      6'
      Угловой разыграли футболисты Бразилии. Неймар выполнял навес с левого края в центр штрафной, но смогли грамотно расставиться игроки бразильской команды, выбив снаряд подальше от ворот.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТИЩЕ! Чуть было не попал в ворота бразилец. Классно он после прострела с левого края откликнулся на передачу от партнера. Мяч полетел под перекладину, но Ромо перевел сферу на угловой!
    • 4'
      Еще одна попытка от бразильской сборной обострить ситуацию у ворот соперника. Ришарлисон реагировал на прострел в исполнении соперника, но пробил чуть правее цели. 
    • 3'
      Неймар классно простреливал с правого края в центр штрафной. В панике успели отбиться игроки венесуэльской сборной, выбив мяч за боковую линию. 
    • 2'
      Футболисты сборной Бразилии вышли сегодня на поле в желтых футболках и синих трусах, а игроки Венесуэлы предстали перед нами в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч в Куябе стартовал! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Кевин Ортега (Перу) - главный арбитр встречи.
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков квалификации на ЧМ-2026 сыграют между собой в южноамериканской отборочной группы сборные Бразилии и Венесуэлы. Встреча состоится в Куябе, на арене «Пантанал» (44 000 зрителей).

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 92% завершится победой Венесуэла.
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    Прогнозы 120
    Бразилия 100% (120)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Венесуэла
    35.00
    16.00
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    Прогнозы на матч Бразилия 1:1 Венесуэла

    Исход игры
    Бразилия
    100% (120)
    Ничья
    0% (0)
    Венесуэла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (30)
    Нет
    73.91% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    31.7% (38)
    3:0 Бразилия
    29.2% (35)
    3:1 Бразилия
    15.8% (19)
    2:1 Бразилия
    8.3% (10)
    1:0 Бразилия
    5.8% (7)
    4:0 Бразилия
    2.5% (3)
    6:0 Бразилия
    1.7% (2)
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