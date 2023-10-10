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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 3.
Бразилия
FIFA #3
 
Позже
Венесуэла
FIFA #53
Прогнозы 55
Бразилия 100% (55)
X 0% (0)
Венесуэла 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Венесуэла
28.00
9.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бразилия
Венесуэла

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЮА
1:3
КА
3:0
ОМЮА
1:0
КА
0:0
ОМЮА
0:2
ОМЮА
3:1
КА
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:4
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
3

Среднее время на гол

80
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

99
76

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 1
Родриго 2 1
Рафинья Диас 1 0.5
Маркиньос Маркос 1 0.5
Гимараэс Бруно 0 0
Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 1 (1) 0.5

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 1 0
Рафинья Диас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Александр 1 0
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Соса Самуэль 1 0
Наварро Мигель 1 0

Результаты матчей

Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Венесуэла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1
Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Венесуэла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1
Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Венесуэла - Панама 2:2 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Исландия - Венесуэла 1:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Мальта - Венесуэла 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Венесуэла - Боливия 4:1 Венесуэла - Перу 1:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1

Результаты матчей

Бразилия
Венесуэла

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Венесуэла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Аргентина
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Колумбия
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Уругвай
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Венесуэла
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Парагвай
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Перу
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Чили
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Венесуэла
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эквадор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колумбия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чили
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бразилия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Колумбия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Парагвай
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Уругвай
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Бразилия Рафинья Диас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Уругвай Винья Матиас 2
Боливия Морено Марсело 1
Бразилия Неймар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Венесуэла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 55
    Бразилия 100% (55)
    X 0% (0)
    Венесуэла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Венесуэла
    28.00
    9.20
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    Прогнозы на матч Бразилия - Венесуэла

    Исход игры
    Бразилия
    100% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Венесуэла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (33)
    Меньше
    38.89% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    29.63% (16)
    Нет
    70.37% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    30.9% (17)
    3:0 Бразилия
    25.5% (14)
    3:1 Бразилия
    16.4% (9)
    2:1 Бразилия
    12.7% (7)
    1:0 Бразилия
    7.3% (4)
    4:0 Бразилия
    5.5% (3)
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    Венесуэла
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