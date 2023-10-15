Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
3:2
Второй тайм: 87'
0'
1:0
19' ГолМаккарти Дакс
2:0
30' ГолСарридж Сэм
42' Желтая карточкаМухтар Хани
3:0
45' ГолСарридж Сэм
3:1
49' ГолЧанкалай Томас
59' Желтая карточкаМаккарти Дакс
3:2
71' ГолЧанкалай Томас
Ход матча
19'
1:0
30'
42'
45'
3:0
49'
3:1
59'
71'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
19 Мьюл АлексЗащитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хиль НачоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Clint Peay
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|15 (5)
|0.45
|Пико Фабрис
|5
|0.15
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.09
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.09
|Циммерман Уокер
|2
|0.06
|Сарридж Сэм
|2
|0.06
|Маккарти Дакс
|1
|0.03
|Мьюл Алекс
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|МакНотон Лукас
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|11 (2)
|0.33
|Вуд Бобби
|7
|0.21
|Вриони Джакомо
|6
|0.18
|Боу Густаво
|5
|0.15
|Чанкалай Томас
|5
|0.15
|Бак Ноуэл
|3
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Харкс Иэн
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Борреро Дилан
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Ромни Дейв
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловитц Дэниел
|6
|2
|Вашингтон Тейлор
|6
|1
|Маккарти Дакс
|7
|0
|Банбери Тил
|7
|0
|Мухтар Хани
|6
|0
|Циммерман Уокер
|4
|1
|Мур Шак
|4
|1
|Годой Анибал
|5
|0
|Пико Фабрис
|3
|1
|Мьюл Алекс
|4
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Махер Джек
|3
|0
|Анунга Брайан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Макнамара Томас
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
12
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
11
34
Нэшвилл
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
44% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Нью-Инглэнд Революшн
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
13
46
Голы по времени матча
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
7
32%
6
35%
76-90
Пропущено
10
29
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
10%
4
14%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
30%
5
17%
31-45
2
20%
7
24%
46-60
1
10%
4
14%
61-75
3
30%
8
28%
76-90
Забито
14
35
4 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
0
0%
2
6%
1-15
2
14%
5
14%
16-30
2
14%
11
31%
31-45
1
7%
9
26%
46-60
4
29%
4
11%
61-75
5
36%
4
11%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
16%
2
13%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
8
53%
76-90
Забито
36
52
13 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
1
3%
3
6%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
9
25%
14
27%
31-45
4
11%
10
19%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
12
33%
10
19%
76-90
Пропущено
29
44
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 25
4
14%
6
14%
1-15
5
17%
3
7%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
5
17%
8
18%
46-60
3
10%
5
11%
61-75
6
21%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
115
411
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
124
413
610
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
284
1220
1715
527
725
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|45 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|1:1 Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|48 - 61
|35
|14.
|1:1 Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|55 - 37
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 39
|60
|3.
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 39
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|65 - 45
|54
|5.
|2:3 Заявка
|33
|14
|10
|9
|56 - 45
|52
|6.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|64 - 51
|50
|7.
|3:2 Заявка
|33
|13
|10
|10
|39 - 31
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|35 - 50
|41
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|35 - 39
|40
|10.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|39 - 50
|40
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|42 - 50
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|34 - 39
|38
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|39 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 57
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|1:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 23
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|3.
|2:3 Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 15
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|3:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 12
|31
|9.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|23 - 21
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 21
|24
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 26
|19
|4.
|3:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 29
|16
|7.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|22 - 30
|16
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 28
|15
|10.
|2:3 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|9 - 38
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11