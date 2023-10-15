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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
3:2
Второй тайм: 87'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
19' Гол
Маккарти Дакс
2:0
30' Гол
Сарридж Сэм
42' Желтая карточка
Мухтар Хани
3:0
45' Гол
Сарридж Сэм
3:1
49' Гол
Чанкалай Томас
59' Желтая карточка
Маккарти Дакс
3:2
71' Гол
Чанкалай Томас
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
14
Шаффельбург
Джейкоб
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
98
Jacob
Jackson
4
Кесслер
Генри
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
23
Хиль
Начо
18
Боатенг
Эммануль
II
28
Кэй
Марк-Энтони
8
Полстер
Мэтт
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
5
Чанкалай
Томас
Нэшвилл
4-4-2
Нью-Инглэнд Революшн
3-4-1-2

История личных встреч

Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:0
ТМК
0:1
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 15 (5) 0.45
Пико Фабрис 5 0.15
Банбери Тил 3 0.09
Шаффельбург Джейкоб 3 0.09
Леаль Рэндэлл 3 0.09
Циммерман Уокер 2 0.06
Сарридж Сэм 2 0.06
Маккарти Дакс 1 0.03
Мьюл Алекс 1 0.03
Вашингтон Тейлор 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
МакНотон Лукас 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 11 (2) 0.33
Вуд Бобби 7 0.21
Вриони Джакомо 6 0.18
Боу Густаво 5 0.15
Чанкалай Томас 5 0.15
Бак Ноуэл 3 0.09
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Харкс Иэн 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Борреро Дилан 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Ромни Дейв 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловитц Дэниел 6 2
Вашингтон Тейлор 6 1
Маккарти Дакс 7 0
Банбери Тил 7 0
Мухтар Хани 6 0
Циммерман Уокер 4 1
Мур Шак 4 1
Годой Анибал 5 0
Пико Фабрис 3 1
Мьюл Алекс 4 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Махер Джек 3 0
Анунга Брайан 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Эдвардс Эрл 2 0
Хиль Начо 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Макнамара Томас 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Харкс Иэн 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
12
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

11
34
Нэшвилл
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
44% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Нью-Инглэнд Революшн
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

13
46

Голы по времени матча

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
7
32%
6
35%
76-90

Пропущено

10
29
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
10%
4
14%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
30%
5
17%
31-45
2
20%
7
24%
46-60
1
10%
4
14%
61-75
3
30%
8
28%
76-90

Забито

14
35
4 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
0
0%
2
6%
1-15
2
14%
5
14%
16-30
2
14%
11
31%
31-45
1
7%
9
26%
46-60
4
29%
4
11%
61-75
5
36%
4
11%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
16%
2
13%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
16%
8
53%
76-90

Забито

36
52
13 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
1
3%
3
6%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
9
25%
14
27%
31-45
4
11%
10
19%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
12
33%
10
19%
76-90

Пропущено

29
44
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 25
4
14%
6
14%
1-15
5
17%
3
7%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
5
17%
8
18%
46-60
3
10%
5
11%
61-75
6
21%
16
36%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
11
5
4
11
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
6
10
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
28
4
12
20
1.5
17
15
5
27
2.5
7
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 13 7 12 45 - 48 46
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 1:1 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 8 11 13 48 - 61 35
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 33 20 8 5 55 - 37 68
2.
Орландо Сити
 Заявка 33 17 9 7 53 - 39 60
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 15 10 8 56 - 39 55
4.
Коламбус Крю
 Заявка 33 15 9 9 65 - 45 54
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:3 Заявка 33 14 10 9 56 - 45 52
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 13 11 9 64 - 51 50
7.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 33 13 10 10 39 - 31 49
8.
ФК Монреаль
 Заявка 33 12 5 16 35 - 50 41
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 10 10 13 35 - 39 40
10.
Чикаго Файр
 Заявка 33 10 10 13 39 - 50 40
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
12.
Шарлотт
 Заявка 32 9 12 11 42 - 50 39
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 8 14 11 34 - 39 38
14.
Интер Майами
 Заявка 32 9 6 17 39 - 51 33
15.
Торонто
 Заявка 33 4 10 19 26 - 57 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 1:1 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 5 4 28 - 23 23
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 13 1 2 31 - 11 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 16 11 4 1 39 - 13 37
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:3 Заявка 16 11 4 1 35 - 15 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
13.
Шарлотт
 Заявка 16 5 8 3 23 - 21 23
14.
Интер Майами
 Заявка 16 6 4 6 23 - 19 22
15.
Торонто
 Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 7 3 5 20 - 21 24
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 1:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 4 7 23 - 26 19
4.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 19 - 29 16
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 7 6 22 - 30 16
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 Заявка 16 4 3 9 13 - 28 15
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:3 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 3 5 8 14 - 22 14
12.
Интер Майами
 Заявка 16 3 2 11 16 - 32 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 16 2 2 12 9 - 38 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Нэшвилл
    Ничья
    Нью-Инглэнд Революшн
    1.81
    6.30
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    44.00
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