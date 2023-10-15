Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
2:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолЙовелич Деян
2:0
34' ГолКоста Дуглас
2:1
45' ГолДжулио Андерсон
54' Желтая карточкаEmeka Eneli
66' Желтая карточкаАльфаро Тони
75' Желтая карточкаDaniel Aguirre
2:2
76' ГолЛуна Диего
90'+6
Ход матча
7'
1:0
34'
2:0
45'
54'
66'
75'
76'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
93
Альфаро
Тони
11
Бойд
Тайлер
10
Коста
Дуглас
27
Шарп
Билли
18
Макмат
Зак
16
Чанг
Майкель
25
Emeka
Eneli
26
Луна
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
-
30 Gino Vivi
-
31 Preston Judd
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Emeka EneliПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Zavier Gozo
-
-
21 Axel Kei
-
-
24 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
45 матчей
42.2%
22.2%
35.6%
19 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.7%
42.2%
31.1%
12 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
35.6%
31.1%
15 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
1.91
1.17
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
88
53
Голов в среднем за матч
1.96
1.18
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
46
76
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|7 (2)
|0.21
|Бойд Тайлер
|7
|0.21
|Йовелич Деян
|6 (1)
|0.18
|Шарп Билли
|6 (1)
|0.18
|Коста Дуглас
|3
|0.09
|Preston Judd
|3
|0.09
|Дельгадо Марко
|2
|0.06
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.06
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|Завалета Эрик
|2
|0.06
|Ёсида Мая
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Леердам Келвин
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Фагундес Диего
|1
|0.03
|Родригес Мемо
|1
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Барриос Майкл
|1
|0.03
|Нил Джален
|1
|0.03
|Росель Ориоль
|0
|0
|Перес Хонатан
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
|Julian Aude
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|7
|0.21
|Аранго Кристиан
|6
|0.18
|Мусовски Дэниел
|5
|0.15
|Глэд Джастин
|5
|0.15
|Джулио Андерсон
|5
|0.15
|Руис Пабло
|4
|0.12
|Крейлах Дамир
|4
|0.12
|Луна Диего
|4
|0.12
|Вера Брайан
|3
|0.09
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Nelson Palacio
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|7
|0
|Пуч Рикард
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Бойд Тайлер
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Daniel Aguirre
|3
|0
|Леердам Келвин
|2
|0
|Ёсида Мая
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Mauricio Cuevas
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|11
|0
|Глэд Джастин
|7
|1
|Руис Пабло
|6
|1
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|5
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
15
9
Лос-Анджелес Гэлакси
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
28
21
Упущенные победы
13
19
Лос-Анджелес Гэлакси
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Реал Солт-Лейк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
35
27
Упущенные победы
28
28
Голы по времени матча
Забито
30
23
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
10%
3
13%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
7
23%
6
26%
61-75
7
23%
4
17%
76-90
Пропущено
25
22
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
20%
6
27%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
0
0%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
4
19%
7
28%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
4
19%
8
32%
76-90
Пропущено
37
27
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
11%
4
15%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
10
27%
4
15%
31-45
4
11%
3
11%
46-60
10
27%
7
26%
61-75
6
16%
4
15%
76-90
Забито
51
48
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
3
6%
4
8%
1-15
7
14%
5
10%
16-30
11
22%
8
17%
31-45
7
14%
10
21%
46-60
12
24%
9
19%
61-75
11
22%
12
25%
76-90
Пропущено
62
49
32 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
9
15%
10
20%
1-15
7
11%
8
16%
16-30
16
26%
9
18%
31-45
5
8%
6
12%
46-60
14
23%
9
18%
61-75
11
18%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
0
9 раз 27%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
115
98
412
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
133
710
79
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
249
1815
1617
726
627
132
132
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|55 - 37
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 39
|60
|3.
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 39
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|65 - 45
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|56 - 45
|52
|6.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|64 - 51
|50
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|39 - 31
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|35 - 50
|41
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|35 - 39
|40
|10.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|39 - 50
|40
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|42 - 50
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|34 - 39
|38
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|39 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 57
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 15
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 12
|31
|9.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|23 - 21
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 26
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 29
|16
|7.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|22 - 30
|16
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 28
|15
|10.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|9 - 38
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11