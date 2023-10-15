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  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:2
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
7' Гол
Йовелич Деян
2:0
34' Гол
Коста Дуглас
2:1
45' Гол
Джулио Андерсон
54' Желтая карточка
Emeka Eneli
66' Желтая карточка
Альфаро Тони
75' Желтая карточка
Daniel Aguirre
2:2
76' Гол
Луна Диего
90'+6
35
Мичович
Новак
19
Mauricio
Cuevas
4
Ёсида
Мая
93
Альфаро
Тони
3
Julian
Aude
20
Серрильо
Эдвин
37
Daniel
Aguirre
11
Бойд
Тайлер
10
Коста
Дуглас
9
Йовелич
Деян
27
Шарп
Билли
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
30
Сильва
Марсело
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
16
Чанг
Майкель
25
Emeka
Eneli
13
Nelson
Palacio
26
Луна
Диего
8
Крейлах
Дамир
29
Джулио
Андерсон
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

45 матчей

42.2%
22.2%
35.6%
19 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.7%
42.2%
31.1%
12 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
35.6%
31.1%
15 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ОК
3:2
М
2:3
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
6:2
М
3:0
М
1:1
М
2:5
М
1:2
М
3:1
М
3:3
М
5:2
М
3:0
ОК
1:0
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
0:2
М
1:2
М
3:2
М
3:1
М
2:1
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

1.91
1.17

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

88
53

Голов в среднем за матч

1.96
1.18

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуч Рикард 7 (2) 0.21
Бойд Тайлер 7 0.21
Йовелич Деян 6 (1) 0.18
Шарп Билли 6 (1) 0.18
Коста Дуглас 3 0.09
Preston Judd 3 0.09
Дельгадо Марко 2 0.06
Бругман Гастон 2 (1) 0.06
Касерес Мартин 2 0.06
Завалета Эрик 2 0.06
Ёсида Мая 1 0.03
Эдвардс Рахим 1 0.03
Леердам Келвин 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Фагундес Диего 1 0.03
Родригес Мемо 1 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Барриос Майкл 1 0.03
Нил Джален 1 0.03
Росель Ориоль 0 0
Перес Хонатан 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0
Julian Aude 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 7 0.21
Аранго Кристиан 6 0.18
Мусовски Дэниел 5 0.15
Глэд Джастин 5 0.15
Джулио Андерсон 5 0.15
Руис Пабло 4 0.12
Крейлах Дамир 4 0.12
Луна Диего 4 0.12
Вера Брайан 3 0.09
Рубин Рубио 2 0.06
Carlos Gomez 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Броди Эндрю 0 0
Tomas Gomez 0 0
Охеда Брайан 0 0
Дэвис Боде 0 0
Nelson Palacio 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 7 0
Пуч Рикард 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Бругман Гастон 3 0
Бойд Тайлер 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Daniel Aguirre 3 0
Леердам Келвин 2 0
Ёсида Мая 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Mauricio Cuevas 2 0
Preston Judd 2 0
Шарп Билли 1 0
Завалета Эрик 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 11 0
Глэд Джастин 7 1
Руис Пабло 6 1
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 5 0
Крейлах Дамир 3 0
Овьедо Брайан 3 0
Рубин Рубио 3 0
Броди Эндрю 3 0
Nelson Palacio 3 0
Сильва Марсело 2 0
Carlos Gomez 2 0
Макмат Зак 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Джулио Андерсон 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Мерам Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

15
9
Лос-Анджелес Гэлакси
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

28
21

Упущенные победы

13
19
Лос-Анджелес Гэлакси
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Реал Солт-Лейк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

35
27

Упущенные победы

28
28

Голы по времени матча

Забито

30
23
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
10%
3
13%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
20%
5
22%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
7
23%
6
26%
61-75
7
23%
4
17%
76-90

Пропущено

25
22
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
20%
6
27%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Забито

21
25
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
0
0%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
5
24%
3
12%
31-45
4
19%
7
28%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
4
19%
8
32%
76-90

Пропущено

37
27
17 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
11%
4
15%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
10
27%
4
15%
31-45
4
11%
3
11%
46-60
10
27%
7
26%
61-75
6
16%
4
15%
76-90

Забито

51
48
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
3
6%
4
8%
1-15
7
14%
5
10%
16-30
11
22%
8
17%
31-45
7
14%
10
21%
46-60
12
24%
9
19%
61-75
11
22%
12
25%
76-90

Пропущено

62
49
32 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 24
9
15%
10
20%
1-15
7
11%
8
16%
16-30
16
26%
9
18%
31-45
5
8%
6
12%
46-60
14
23%
9
18%
61-75
11
18%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
0
9 раз 27%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
11
5
1.5
9
8
4
12
2.5
4
13
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
3
7
10
1.5
7
9
3
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
24
9
18
15
1.5
16
17
7
26
2.5
6
27
1
32
3.5
1
32

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 13 8 12 47 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 8 12 13 50 - 63 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 33 20 8 5 55 - 37 68
2.
Орландо Сити
 Заявка 33 17 9 7 53 - 39 60
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 15 10 8 56 - 39 55
4.
Коламбус Крю
 Заявка 33 15 9 9 65 - 45 54
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 33 14 10 9 56 - 45 52
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 13 11 9 64 - 51 50
7.
Нэшвилл
 Заявка 33 13 10 10 39 - 31 49
8.
ФК Монреаль
 Заявка 33 12 5 16 35 - 50 41
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 10 10 13 35 - 39 40
10.
Чикаго Файр
 Заявка 33 10 10 13 39 - 50 40
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
12.
Шарлотт
 Заявка 32 9 12 11 42 - 50 39
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 8 14 11 34 - 39 38
14.
Интер Майами
 Заявка 32 9 6 17 39 - 51 33
15.
Торонто
 Заявка 33 4 10 19 26 - 57 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 6 4 30 - 25 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 13 1 2 31 - 11 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 16 11 4 1 39 - 13 37
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 11 4 1 35 - 15 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
13.
Шарлотт
 Заявка 16 5 8 3 23 - 21 23
14.
Интер Майами
 Заявка 16 6 4 6 23 - 19 22
15.
Торонто
 Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 7 4 5 22 - 23 25
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 4 7 23 - 26 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 19 - 29 16
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 7 6 22 - 30 16
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 Заявка 16 4 3 9 13 - 28 15
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 3 5 8 14 - 22 14
12.
Интер Майами
 Заявка 16 3 2 11 16 - 32 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 16 2 2 12 9 - 38 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Nelson Palacio сделал результативную передачу.
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