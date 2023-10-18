Тур: 4.
Ход матча
10'
21'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
13
Коуто
Ян
11
Родриго
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоПолузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нерес ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 АндреПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Уругвай
Бразилия
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2.5
2.75
Среднее время на гол
36
32
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
45
Бомбардиры внутри турнира
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де ла Крус Николас
|2
|0.5
|Нуньес Дарвин
|1 (1)
|0.25
|Оливера Матиас
|1
|0.25
|Вальверде Федерико
|1
|0.25
|Каноббио Агустин
|1
|0.25
|Араухо Максимилиано
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|2
|0.5
|Родриго
|2
|0.5
|Рафинья Диас
|1
|0.25
|Маркиньос Маркос
|1
|0.25
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.25
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винья Матиас
|2
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Касерес Себастьян
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Уругвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0
Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0
Бразилия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4
Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0
Результаты матчей
Уругвай
Бразилия
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Уругвай
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|10.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Эквадор
|Торрес Феликс
|2
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|2
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 2
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Эквадор
|Груэсо Карлос
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уругвай 0:0 Бразилия
Исход игры
Уругвай
5% (7)
Ничья
18.6% (26)
Бразилия
76.4% (107)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (80)
Меньше
31.03% (36)
Обе команды забьют
Да
84.48% (98)
Нет
15.52% (18)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
46.4% (65)
1:1 Ничья
12.9% (18)
0:1 Бразилия
7.1% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Бразилия
3.6% (5)
1:3 Бразилия
2.9% (4)
2:1 Уругвай
2.1% (3)
1:0 Уругвай
1.4% (2)
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