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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 4.
Уругвай
FIFA #17
0:0
Первый тайм: 34'
Бразилия
FIFA #3
0'
10' Желтая карточка
Араухо Рональд
21' Желтая карточка
Нуньес Дарвин

Ход матча

10'
Араухо Рональд
 
21'
Нуньес Дарвин
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 140
Уругвай 5% (7)
X 18.6% (26)
Бразилия 76.4% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Бразилия
4.45
3.50
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3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рочет
Серхио
8
Нандес
Найтан
2
Касерес
Себастьян
4
Араухо
Рональд
16
Оливера
Матиас
15
Вальверде
Федерико
20
Угарте
Мануэль
11
Пельистри
Факундо
7
Де
ла
Крус
Николас
13
Араухо
Максимилиано
9
Нуньес
Дарвин
23
Эдерсон
Мораес
13
Коуто
Ян
3
Маркиньос
Маркос
4
Габриэль
дос
Сантос
16
Аугусто
Карлос
5
Каземиро
Карлос
8
Гимараэс
Бруно
11
Родриго
10
Неймар
7
Винисиус
Жуниор
19
Жезус
Габриэл
Уругвай
4-2-3-1
Бразилия
4-2-3-1

История личных встреч

Уругвай
Бразилия

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЮА
4:1
ОМЮА
0:2
ТМС
0:1
ОМЮА
1:4
ОМЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.75

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
45

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 0.5
Нуньес Дарвин 1 (1) 0.25
Оливера Матиас 1 0.25
Вальверде Федерико 1 0.25
Каноббио Агустин 1 0.25
Араухо Максимилиано 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.5
Родриго 2 0.5
Рафинья Диас 1 0.25
Маркиньос Маркос 1 0.25
Габриэль дос Сантос 1 0.25
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винья Матиас 2 0
Оливера Матиас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 1 0
Неймар 1 0
Ришарлисон 1 0
Рафинья Диас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Уругвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0
Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0
Бразилия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4
Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0

Результаты матчей

Уругвай
Бразилия

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Бразилия
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Венесуэла
 4 2 1 1 5 - 2 7
4.
Колумбия
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
5.
Уругвай
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
6.
Эквадор
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 4
7.
Парагвай
 4 1 1 2 1 - 2 4
8.
Чили
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Перу
 3 0 1 2 0 - 3 1
10.
Боливия
 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аргентина
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Бразилия
 0:0 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Чили
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Уругвай
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Парагвай
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Колумбия
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эквадор
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 1
9.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эквадор
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Колумбия
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Уругвай
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Перу
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Парагвай
 2 0 0 2 0 - 2 0
9.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 6 0
10.
Чили
 2 0 0 2 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Венесуэла Рондон Саломон 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Нуньес Марселино 1 2
Перу Адвинкула Луис 1 1
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Эквадор Груэсо Карлос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    33'
    Против Винисиуса сейчас правила в центре поля были нарушены. Требовал игрок "Реала" карточку для своего обидчика, но рефери из Венесуэлы "горчичника" не показал нарушителю.
  • 31'
    Продолжается у нас игра в футбольные шахматы, честно говоря. Нандес сейчас навешивал мяч с правого края, и до снаряда сумел добраться Эдерсон.
  • 30'
    Полчаса отыграли уже соперники. Пока без опасных моментов наша встреча проходит, а ведь уже хотелось бы нам увидеть хоть что-то в атаке у оппонентов. Слишком осторожничают оппоненты. 
  • 29'
    Маркиньос выполнил передачу на правый край, на Коуто, который выполнял навес в центр штрафной, но мяч в руки Рочету приземлился. 
  • 28'
    Неймар снова в своей стиле в штрафную соперника вошел, но слишком долго решал, что ему делать с мячом. В конечном итоге, свою команду образал игрок бразильской сборной. 
  • Офсайд
    26'
    Родриго пошел в штрафную соперника. Отдал он передачу на Неймара, который затянул с ударом, что привело к потере, а также офсайду, зафиксированному у бразильцев. 
  • 25'
    Нуньес не успел к мячу. Коуто на левом фланге завозился со снарядом, но потом сам же исправился, откатив снаряд своему вратарю.
  • 24'
    Затишье сейчас на поле у нас. Бразильцы мячом владеют и совершенно никуда не торопятся. Уругвайцы тоже готовы играть в позиционный футбол.
  • Желтая карточка
    22'
    Нуньес на фланге ударил соперника по ногам. В итоге игрок уругвайской команды получил в свой пассив карточку желтого цвета. Отложенную и за грубый фол. 
  • 21'
    Последовал у нас в итоге навес в центр штрафной. В итоге до снаряда сумел добраться Каземиро, который мяч за пределы поля выбил. На сей раз в аут. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Роняют Араухо на газон соперники сейчас. Штрафной удар Уругвай зарабатывает на левом фланге. Последует сейчас подача в штрафную Бразилии.
  • 19'
    Пельистри ушел к лицевой линии сейчас, после чего прострелил мяч в центр штрафной, но там были только игроки в желтых футболках, которые выбили мяч в центр поля. 
  • 17'
    Габриэль в обороне доиграл эпизод до конца. Сумел он избежать назначения углового, однако аут в свой актив записали все же уругвайцы. 
  • 16'
    Неймар на левом фланге не сумел мяч удержать под своим контролем. Упустил он сферу за пределы поля. Уругвай в осторожном стиле сферу возвращает в игру. 
  • 15'
    Очень осторожно, в то же самое время, играют "пентакампеоны". Они, наряду с соперником, пока что стерегут соперника, опасаясь пропустить контратаку. 
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    • 14'
      Сборная Бразилии продолжает держать темп и ни на секунду не сбавляет его. Начинает команда "селесао" уже переходить в активные наступления. 
    • Судья
      13'
      Винисиус упал в чужой штрафной, на левом краю, но рефери не стал свистеть. Не увидел он ничего криминального в этом игровом эпизоде. Можно играть!
    • Желтая карточка
      11'
      Один из наставников сборной Уругвая также получил карточку желтого цвета. За споры с рефери был наказан специалист. Так сказать, за "длинный язык". 
    • Желтая карточка
      10'
      Араухо сейчас снова грубовато играл. Даже близко в борьбе с Жезусом он сейчас не играл в мяч. Рефери решил дать карточку игроку уругвайской сборной. 
    • 9'
      Уругвайцы стали прессинговать, им надоело ждать, пока Бразилия предложит активную игру впереди, но пока инициаторами активной игры являются хозяева. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Жезус попал сейчас под опеку соперника. В итоге игрок оказался на газоне. С огромным трудом он поднимается, но встречу продолжить сможет. Все с ним в порядке.
    • 7'
      Бразильская сборная стала действовать более осмотрительно. Не рвет с места в карьер "селесао". Присматриваются гости к своему оппоненту. 
    • 6'
      Винисиус хотел было на левом фланге мяч перехватить, но до него в подкате не добрался, ведь в обороне уверенно сыграла уругвайская команда.
    • 5'
      Хорошая поддержка у Уругвая сегодня, но пока приходится свистеть фанатам уругвайцев, ведь с мячом соперник, который не торопится со сферой расставаться. 
    • 3'
      В матче с Венесуэлой в прошлом туре коллектив "селесао" расписал мировую и опростоволосился перед своими фанатами. Терять очки сегодня в планы бразильцев не входит.
    • 2'
      Футболисты сборной Уругвая вышли сегодня на газон в голубых футболках и черных трусах, а игроки бразильской команды предстали перед нами в желто-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча между Уругваем и Бразилией. Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Алексис Эррера (Венесуэла) - главный судья нашего поединка.
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков квалификации на ЧМ-2026 сыграют между собой в южноамериканской отборочной группе сборные Уругвая и Бразилии. Встреча состоится в Монтевидео, на арене «Сантенерио» (вместимость 60 235 зрителей).

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
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      1.94 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 140
    Уругвай 5% (7)
    X 18.6% (26)
    Бразилия 76.4% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Бразилия
    4.45
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уругвай 0:0 Бразилия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уругвай 0:0 Бразилия

    Исход игры
    Уругвай
    5% (7)
    Ничья
    18.6% (26)
    Бразилия
    76.4% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (80)
    Меньше
    31.03% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    46.4% (65)
    1:1 Ничья
    12.9% (18)
    0:1 Бразилия
    7.1% (10)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    0:2 Бразилия
    3.6% (5)
    1:3 Бразилия
    2.9% (4)
    2:1 Уругвай
    2.1% (3)
    1:0 Уругвай
    1.4% (2)
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    Бразилия
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