Нуньес не успел к мячу. Коуто на левом фланге завозился со снарядом, но потом сам же исправился, откатив снаряд своему вратарю.

Родриго пошел в штрафную соперника. Отдал он передачу на Неймара, который затянул с ударом, что привело к потере, а также офсайду, зафиксированному у бразильцев.

Неймар снова в своей стиле в штрафную соперника вошел, но слишком долго решал, что ему делать с мячом. В конечном итоге, свою команду образал игрок бразильской сборной.

Маркиньос выполнил передачу на правый край, на Коуто, который выполнял навес в центр штрафной, но мяч в руки Рочету приземлился.

Полчаса отыграли уже соперники. Пока без опасных моментов наша встреча проходит, а ведь уже хотелось бы нам увидеть хоть что-то в атаке у оппонентов. Слишком осторожничают оппоненты.

Продолжается у нас игра в футбольные шахматы, честно говоря. Нандес сейчас навешивал мяч с правого края, и до снаряда сумел добраться Эдерсон.

Против Винисиуса сейчас правила в центре поля были нарушены. Требовал игрок "Реала" карточку для своего обидчика, но рефери из Венесуэлы "горчичника" не показал нарушителю.

Очень осторожно, в то же самое время, играют "пентакампеоны". Они, наряду с соперником, пока что стерегут соперника, опасаясь пропустить контратаку.

Неймар на левом фланге не сумел мяч удержать под своим контролем. Упустил он сферу за пределы поля. Уругвай в осторожном стиле сферу возвращает в игру.

Габриэль в обороне доиграл эпизод до конца. Сумел он избежать назначения углового, однако аут в свой актив записали все же уругвайцы.

Пельистри ушел к лицевой линии сейчас, после чего прострелил мяч в центр штрафной, но там были только игроки в желтых футболках, которые выбили мяч в центр поля.

Роняют Араухо на газон соперники сейчас. Штрафной удар Уругвай зарабатывает на левом фланге. Последует сейчас подача в штрафную Бразилии.

Последовал у нас в итоге навес в центр штрафной. В итоге до снаряда сумел добраться Каземиро, который мяч за пределы поля выбил. На сей раз в аут.

Нуньес на фланге ударил соперника по ногам. В итоге игрок уругвайской команды получил в свой пассив карточку желтого цвета. Отложенную и за грубый фол.

Затишье сейчас на поле у нас. Бразильцы мячом владеют и совершенно никуда не торопятся. Уругвайцы тоже готовы играть в позиционный футбол.

14' Сборная Бразилии продолжает держать темп и ни на секунду не сбавляет его. Начинает команда "селесао" уже переходить в активные наступления.

13' Винисиус упал в чужой штрафной, на левом краю, но рефери не стал свистеть. Не увидел он ничего криминального в этом игровом эпизоде. Можно играть!

11' Один из наставников сборной Уругвая также получил карточку желтого цвета. За споры с рефери был наказан специалист. Так сказать, за "длинный язык".

10' Араухо сейчас снова грубовато играл. Даже близко в борьбе с Жезусом он сейчас не играл в мяч. Рефери решил дать карточку игроку уругвайской сборной.

9' Уругвайцы стали прессинговать, им надоело ждать, пока Бразилия предложит активную игру впереди, но пока инициаторами активной игры являются хозяева.

8' Жезус попал сейчас под опеку соперника. В итоге игрок оказался на газоне. С огромным трудом он поднимается, но встречу продолжить сможет. Все с ним в порядке.

7' Бразильская сборная стала действовать более осмотрительно. Не рвет с места в карьер "селесао". Присматриваются гости к своему оппоненту.

6' Винисиус хотел было на левом фланге мяч перехватить, но до него в подкате не добрался, ведь в обороне уверенно сыграла уругвайская команда.

5' Хорошая поддержка у Уругвая сегодня, но пока приходится свистеть фанатам уругвайцев, ведь с мячом соперник, который не торопится со сферой расставаться.