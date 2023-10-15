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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 4.
Уругвай
FIFA #17
 
Позже
Бразилия
FIFA #3
Прогнозы 42
Уругвай 9.5% (4)
X 14.3% (6)
Бразилия 76.2% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Бразилия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Уругвай
Бразилия

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ОМЮА
4:1
ОМЮА
0:2
ТМС
0:1
ОМЮА
1:4
ОМЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.75

Среднее время на гол

36
32

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
45

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 0.67
Нуньес Дарвин 1 (1) 0.33
Оливера Матиас 1 0.33
Вальверде Федерико 1 0.33
Каноббио Агустин 1 0.33
Араухо Максимилиано 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.67
Родриго 2 0.67
Рафинья Диас 1 0.33
Маркиньос Маркос 1 0.33
Габриэль дос Сантос 1 0.33
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винья Матиас 2 0
Оливера Матиас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 1 0
Неймар 1 0
Ришарлисон 1 0
Рафинья Диас 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Уругвай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Уругвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0
Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0
Бразилия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4
Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0

Результаты матчей

Уругвай
Бразилия

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Бразилия
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Эквадор
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Колумбия
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уругвай
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Венесуэла
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Чили
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Парагвай
 3 0 1 2 0 - 2 1
9.
Перу
 3 0 1 2 0 - 3 1
10.
Боливия
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Бразилия
 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Чили
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Колумбия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Венесуэла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эквадор
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бразилия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Колумбия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Уругвай
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Перу
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
9.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
10.
Парагвай
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Колумбия Родригес Хамес 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Чили Пульгар Эрик 2
Перу Лопес Маркос 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 2 дня 18 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 42
    Уругвай 9.5% (4)
    X 14.3% (6)
    Бразилия 76.2% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Бразилия
    4.10
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    3.55
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    Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия

    Исход игры
    Уругвай
    11.6% (5)
    Ничья
    14% (6)
    Бразилия
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    53.5% (23)
    2:1 Уругвай
    7% (3)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    0:2 Бразилия
    7% (3)
    0:1 Бразилия
    7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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    Бразилия
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