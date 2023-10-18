Тальяфико получил передачу на ход по левому флангу, далее Николас выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Перу сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

Каррильо при развитии атаки по левому флангу слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге Андре ожидаемо потерял его.

Герреро левой половины поля с дальней дистанции пробил на исполнение по воротам, мяч полетел довольно опасно, но в итоге капитану сборной Перу совсем немного не хватило точности, мяч пролетел в сантиметрах от перекладины.

Сборной Аргентины конечно же не нужно расслабляться, с другой стороны, если Перу откроет счёт в матче, будет куда интереснее матч.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади сборной перу на ход Альваресу, Гальесе вовремя вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки.

Ромеро в борьбе за верховой мяч на своей половине поля на грани фола сыграл против Герреро, но Хесус Валенсуэла свистка не дал.

Пока что игроки сборной Аргентины перехватили контроль над мячом и постепенно Перу уже приходится перестраиваться на игру от обороны.

Игроки сборной Перу стараются пока что больше стараться проводить позиционные атаки, но Аргентина также довольно плотно работает в обороне.

Йотун при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Занелатто, Хесус Валенсуэла зафиксировал довольно спорный фол со стороны Франко.

Адвинкула из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Отаменди хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Лойола в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Месси.

Альварес получил передачу в центр к линии штрафной площади с левой половины поля, но Хулиан под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Каррильо в центре поля нарушил правила против Де Пауля. Игроки сборной Аргентины довольно быстро разыграли стандарт.

В целом, пока что в довольно среднем темпе проходит у нас игра, но и торопиться конечно же никто просто так не будет.

17' Из центра поля последовала передача на ход Тальяфико по левой половине поля, но мяч вновь полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

16' Сборная Перу сегодня довольно смело действует против Аргентины, но конечно же это может приводить и к контратакам на свои ворота.

15' Йотун со стандарта выполнил хороший заброс к правому углу вратарской, Герреро забрался в небольшой офсайд.

14' Монтьель в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против активного Зенелатто. Сборная Перу вновь тщательно готовится к стандарту.

13' Де Пауль из центра половины поля сборной Перу выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Месси, будет удар от ворот.

12' Месси совершил рывок вперёд по левой половине поля, но на этот раз Лионель под давлением соперников потерял мяч.

11' Судьи из комнаты VAR проверили прошлый эпизод, Ромеро сыграл не очень удачно в своей штрафной площади как раз, едва Кристиан не сыграл рукой, но всё же пенальти в свои ворота аргентины избежали.

10' Йотун со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Аргентины сыграли не очень удачно в своей штрафной площади, Абрам в итоге пробил в правый угол ворот от линии вратарской, мяч пролетел рядом со штангой.

9' Монтьель на левой половине поля нарушил правила против Зенелатто. Игроки сборной Перу тщательно готовятся к стандарту.