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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 4.
Перу
FIFA #22
0:1
Первый тайм: 33'
Аргентина
FIFA #1
0'
0:1
32' Гол
Месси Лионель

Ход матча

32'
0:1
Месси Лионель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 138
Перу 2.2% (3)
X 2.2% (3)
Аргентина 95.7% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Перу
Ничья
Аргентина
9.40
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4.70
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4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гальесе
Педро
17
Адвинкула
Луис
4
Сантамария
Андерсон
2
Абрам
Луис
5
Лойола
Нильсон
7
Поло Энди
14
Вильдер
Картахена
19
Йотун
Йошимар
16
Franco
Zanelatto
18
Каррильо
Андре
9
Герреро
Паоло
23
Мартинес
Эмилиано
4
Монтьель
Гонсало
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
20
Макаллистер
Алексис
16
Фернандес
Энцо
10
Месси
Лионель
9
Альварес
Хулиан
15
Гонсалес
Николас
Перу
4-4-1-1
Аргентина
4-3-3

История личных встреч

Перу
Аргентина

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЮА
1:0
ОМЮА
0:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
2:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 0.5
Отаменди Николас 1 0.25
Тальяфико Николас 1 0.25
Гонсалес Николас 1 0.25
Фернандес Энцо 1 0.25
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 1 1
Лопес Маркос 2 0
Герреро Паоло 1 0
Тапия Ренато 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Араухо Мигель 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Перу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Перу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Перу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1
Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2
Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2
Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1

Результаты матчей

Перу
Аргентина

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Перу
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Бразилия
 4 2 1 1 7 - 4 7
3.
Уругвай
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Венесуэла
 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Колумбия
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Эквадор
 4 2 1 1 4 - 3 4
7.
Парагвай
 4 1 1 2 1 - 2 4
8.
Чили
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Перу
 0:1 4 0 1 3 0 - 4 1
10.
Боливия
 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венесуэла
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Уругвай
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Аргентина
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Бразилия
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Чили
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Парагвай
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Колумбия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эквадор
 2 1 1 0 2 - 1 1
9.
Перу
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Бразилия
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Колумбия
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Уругвай
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Перу
 0:1 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Парагвай
 2 0 0 2 0 - 2 0
9.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 6 0
10.
Чили
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (1)
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Нуньес Дарвин 2 (2)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Нуньес Марселино 1 2
Перу Адвинкула Луис 1 1
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Эквадор Груэсо Карлос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    ГОООООООЛ! 0:1!!! 
  • Судья
    31'
    Ромеро в борьбе за верховой мяч на своей половине поля на грани фола сыграл против Герреро, но Хесус Валенсуэла свистка не дал. 
  • 30'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади сборной перу на ход Альваресу, Гальесе вовремя вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки. 
  • 29'
    Сборной Аргентины конечно же не нужно расслабляться, с другой стороны, если Перу откроет счёт в матче, будет куда интереснее матч. 
  • Опасный момент
    28'
    Герреро левой половины поля с дальней дистанции пробил на исполнение по воротам, мяч полетел довольно опасно, но в итоге капитану сборной Перу совсем немного не хватило точности, мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. 
  • 27'
    Каррильо при развитии атаки по левому флангу слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге Андре ожидаемо потерял его. 
  • 26'
    Тальяфико получил передачу на ход по левому флангу, далее Николас выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Перу сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 25'
    В целом, пока что в довольно среднем темпе проходит у нас игра, но и торопиться конечно же никто просто так не будет. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Каррильо в центре поля нарушил правила против Де Пауля. Игроки сборной Аргентины довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 23'
    Альварес получил передачу в центр к линии штрафной площади с левой половины поля, но Хулиан под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Лойола в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Месси. 
  • 21'
    Адвинкула из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Отаменди хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Йотун при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Занелатто, Хесус Валенсуэла зафиксировал довольно спорный фол со стороны Франко. 
  • 19'
    Игроки сборной Перу стараются пока что больше стараться проводить позиционные атаки, но Аргентина также довольно плотно работает в обороне. 
  • 18'
    Пока что игроки сборной Аргентины перехватили контроль над мячом и постепенно Перу уже приходится перестраиваться на игру от обороны. 
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    • 17'
      Из центра поля последовала передача на ход Тальяфико по левой половине поля, но мяч вновь полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 16'
      Сборная Перу сегодня довольно смело действует против Аргентины, но конечно же это может приводить и к контратакам на свои ворота. 
    • Офсайд
      15'
      Йотун со стандарта выполнил хороший заброс к правому углу вратарской, Герреро забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Монтьель в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против активного Зенелатто. Сборная Перу вновь тщательно готовится к стандарту. 
    • 13'
      Де Пауль из центра половины поля сборной Перу выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Месси, будет удар от ворот. 
    • 12'
      Месси совершил рывок вперёд по левой половине поля, но на этот раз Лионель под давлением соперников потерял мяч. 
    • Судья
      11'
      Судьи из комнаты VAR проверили прошлый эпизод, Ромеро сыграл не очень удачно в своей штрафной площади как раз, едва Кристиан не сыграл рукой, но всё же пенальти в свои ворота аргентины избежали. 
    • Опасный момент
      10'
      Йотун со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Аргентины сыграли не очень удачно в своей штрафной площади, Абрам в итоге пробил в правый угол ворот от линии вратарской, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Монтьель на левой половине поля нарушил правила против Зенелатто. Игроки сборной Перу тщательно готовятся к стандарту. 
    • 8'
      Месси со стандарта на исполнение пробил в правый угол ворот под перекладину, мяч полетел не очень сильно и довольно близко к центру, Гальесе в итоге выловил его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Лойола на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Месси. Сборная Аргентины заработала очень опасный стандарт. 
    • 6'
      Напомним, что совсем недавно сборная Бразилии на выезде уступила Уругваю со счётом 0:2, а поэтому сегодня команда Лионеля Скалони имеет великолепные шансы совсем уж стать единоличным лидером в отборочном турнире. 
    • 5'
      Йотун получил передачу на ход по левому флангу, но под давлением соперника Йошимар не смог выполнить точную подачу в штрафную площадь, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 4'
      Каррильо в центре поля нарушил правила против Отаменди. Игроки сборной Аргентины на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 3'
      Макаллистер выполнил передачу к линии штрафной площади на Месси, Лионель пробил по воротам, но получилось немного неточно. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Зенелатто в центре поля нарушил правила против Месси. Игроки сборной Аргентины достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня сборная Перу конечно же вновь будет иметь не очень много шансов на успех, чтобы набрать важные очки в отборочном турнире. При этом, Аргентина всё же также не всегда играет уж очень мощно, а поэтому в этом противостоянии нельзя исключать сенсацию. 
    • До матча
    • Напомним, что сборная Перу на данный момент проваливает отборочный турнир. За три матча команда Хуана Рейносо набрала только одно очко. В своём последнем матче, который был 13 октября, Перу на выезде уступил Чили со счётом 0:2. А вот сборная Аргентины пока что идёт без осечек. Команда Лионеля Скалони набрала девять очков, в своей последней встрече сборная Аргентины на домашнем поле с минимальным счётом переиграла Парагвай. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Сегодня в Южной Америке Перу на домашнем поле примет Аргентину. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 138
    Перу 2.2% (3)
    X 2.2% (3)
    Аргентина 95.7% (132)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Аргентина
    9.40
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    4.70
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    4.75
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    Где смотреть матч Перу 0:1 Аргентина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Перу 0:1 Аргентина

    Исход игры
    Перу
    2.1% (3)
    Ничья
    2.9% (4)
    Аргентина
    95% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.01% (55)
    Меньше
    52.99% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (54)
    Нет
    53.85% (63)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    30% (42)
    0:1 Аргентина
    22.1% (31)
    0:2 Аргентина
    20% (28)
    1:3 Аргентина
    5.7% (8)
    0:3 Аргентина
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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