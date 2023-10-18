Тур: 4.
Ход матча
32'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Солис РенатоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Агино ПедроПолузащитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Jairo Concha
-
Главный тренер: Рейносо Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
История личных встреч
Перу
Аргентина
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2
|0.5
|Отаменди Николас
|1
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.25
|Гонсалес Николас
|1
|0.25
|Фернандес Энцо
|1
|0.25
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|1
|1
|Лопес Маркос
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Перу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Перу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Перу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1
Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2
Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2
Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1
Результаты матчей
Перу
Аргентина
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Перу
Аргентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|10.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (1)
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|2 (2)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Эквадор
|Торрес Феликс
|2
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 2
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Эквадор
|Груэсо Карлос
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Перу 0:1 Аргентина
Исход игры
Перу
2.1% (3)
Ничья
2.9% (4)
Аргентина
95% (133)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
30% (42)
0:1 Аргентина
22.1% (31)
0:2 Аргентина
20% (28)
1:3 Аргентина
5.7% (8)
0:3 Аргентина
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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