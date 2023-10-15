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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 4.
Перу
FIFA #22
 
Позже
Аргентина
FIFA #1
Прогнозы 43
Перу 4.7% (2)
X 4.7% (2)
Аргентина 90.7% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Аргентина
9.70
4.80
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4.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Перу
Аргентина

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЮА
1:0
ОМЮА
0:2
ОМЮА
0:0
ОМЮА
2:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 0.33
Отаменди Николас 1 0.33
Тальяфико Николас 1 0.33
Гонсалес Николас 1 0.33
Фернандес Энцо 1 0.33
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 1 1
Лопес Маркос 2 0
Герреро Паоло 1 0
Тапия Ренато 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Араухо Мигель 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Перу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Перу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Перу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аргентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1
Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2
Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2
Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1

Результаты матчей

Перу
Аргентина

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Перу
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Бразилия
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Эквадор
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Колумбия
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уругвай
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Венесуэла
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Чили
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Парагвай
 3 0 1 2 0 - 2 1
9.
Перу
 3 0 1 2 0 - 3 1
10.
Боливия
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Бразилия
 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Чили
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Колумбия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Венесуэла
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эквадор
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бразилия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Колумбия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Венесуэла
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Уругвай
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Перу
 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
9.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
10.
Парагвай
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (3)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Колумбия Родригес Хамес 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Чили Пульгар Эрик 2
Перу Лопес Маркос 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2023, осталось 2 дня 20 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 43
    Перу 4.7% (2)
    X 4.7% (2)
    Аргентина 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Аргентина
    9.70
    4.80
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    Прогнозы на матч Перу - Аргентина

    Исход игры
    Перу
    4.5% (2)
    Ничья
    4.5% (2)
    Аргентина
    90.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    59.52% (25)
    Нет
    40.48% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    43.2% (19)
    0:2 Аргентина
    18.2% (8)
    0:1 Аргентина
    13.6% (6)
    1:3 Аргентина
    6.8% (3)
    0:3 Аргентина
    4.5% (2)
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    Аргентина
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