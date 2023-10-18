Тур: 27.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
7' ГолLucas Besozzi
25' Желтая карточкаКаноббио Агустин
1:1
38' ГолBruno Zapelli
44' Желтая карточкаСуарес Луис
53' Желтая карточкаСантана Алекс
57' Желтая карточкаThiago Heleno
58' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
73' Желтая карточкаLucas Esquivel
85' Желтая карточкаTomas Cuello
Ход матча
7'
1:0
25'
38'
1:1
44'
46'
53'
57'
58'
73'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Pepe4
14
Натан
Аллан
21
Итурбе
Хуан
25
Кака
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
17 ГуставиньоПолузащитник
-
48 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Caique IV
-
34 Bruno VI
-
-
49 Caio Araujo
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloНападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
17 Hugo Moura
-
-
60 Ataide
-
54 Chiqueti
-
-
35 Romulo Cruz
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
36 матчей
52.8%
22.2%
25%
19 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
12 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.1%
50%
13.9%
13 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.65
0.95
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
23
6
Голов в среднем за матч
1.21
0.35
Среднее время на гол
74
255
Всего голов
51
24
Голов в среднем за матч
1.42
0.67
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
135
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|9
|0.33
|Кристальдо Франко
|6 (3)
|0.22
|Бителло
|4
|0.15
|Вильясанти Матиас
|3
|0.11
|Педро Жоао II
|3
|0.11
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0.11
|Андре
|2
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Натан Аллан
|1
|0.04
|Pepe4
|1
|0.04
|Бруно Увини
|1
|0.04
|Винисиус I
|1
|0.04
|Felipe Carballo
|1
|0.04
|Роналд
|1
|0.04
|Lucas Besozzi
|1
|0.04
|Gustavo Martins
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.41
|Pablo I
|4
|0.15
|Christian Cardoso
|4
|0.15
|Витор Буэно
|3 (3)
|0.11
|Erick2
|3
|0.11
|Сантана Алекс
|3
|0.11
|Каноббио Агустин
|2
|0.07
|Bruno Zapelli
|2
|0.07
|Виллиан Сикейра
|2
|0.07
|Кака II
|2
|0.07
|Madson II
|1
|0.04
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|11
|1
|Рейналдо Мануэл
|9
|1
|Вильясанти Матиас
|6
|1
|Суарес Луис
|5
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Gabriel Chapeco
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Джеромел Педро
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|9
|0
|Thiago Heleno
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Фернандиньо XII
|5
|1
|Витор Буэно
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Erick2
|5
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Hugo Moura
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Кака II
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Атлетико Паранаэнсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
6
Гремио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
12
24
Гремио
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (13)
50% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Атлетико Паранаэнсе
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
23% (6)
58% (15)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
4
17%
2
15%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
2
8%
6
46%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
7
47%
76-90
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
2
12%
8
32%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
3
18%
9
36%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
25%
4
27%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Забито
41
38
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
6
15%
3
8%
1-15
6
15%
5
13%
16-30
8
20%
9
24%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
8
20%
3
8%
61-75
5
12%
15
39%
76-90
Пропущено
36
30
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
3
8%
6
20%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
8
22%
5
17%
31-45
3
8%
3
10%
46-60
9
25%
2
7%
61-75
7
19%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
9 раз 35%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
95
58
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
58
48
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
224
1313
1313
620
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|27
|17
|5
|5
|43 - 17
|56
|2.
|26
|12
|10
|4
|36 - 23
|46
|3.
|1:1
|27
|13
|6
|8
|43 - 36
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|40 - 22
|44
|5.
|26
|12
|8
|6
|38 - 31
|44
|6.
|26
|12
|6
|8
|33 - 26
|42
|7.
|1:1
|27
|11
|9
|7
|39 - 31
|42
|8.
|26
|12
|5
|9
|34 - 31
|41
|9.
|26
|11
|7
|8
|30 - 21
|40
|10.
|1:0
|27
|10
|6
|11
|27 - 30
|36
|11.
|26
|9
|8
|9
|31 - 27
|35
|12.
|26
|8
|8
|10
|23 - 31
|32
|13.
|26
|7
|10
|9
|24 - 22
|31
|14.
|26
|7
|10
|9
|30 - 32
|31
|15.
|26
|8
|6
|12
|29 - 42
|30
|16.
|26
|7
|7
|12
|34 - 38
|28
|17.
|26
|7
|6
|13
|27 - 38
|27
|18.
|26
|6
|9
|11
|25 - 37
|27
|19.
|0:1
|27
|5
|5
|17
|29 - 55
|20
|20.
|1:1
|27
|4
|7
|16
|30 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|1:1
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|3.
|14
|10
|3
|1
|20 - 8
|33
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|1:1
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|12
|8
|2
|2
|20 - 10
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|12.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|14.
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|15.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 15
|17
|16.
|12
|4
|4
|4
|20 - 15
|16
|17.
|13
|3
|6
|4
|15 - 20
|15
|18.
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|1:1
|14
|4
|2
|8
|14 - 24
|14
|20.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|14 - 18
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|15 - 11
|22
|2.
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|4.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|10 - 15
|19
|5.
|13
|4
|6
|3
|15 - 15
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|9.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|8 - 17
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|12
|0
|6
|6
|8 - 14
|6
|20.
|1:1
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|10 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 9