  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 27.
Гремио
1:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
7' Гол
Lucas Besozzi
25' Желтая карточка
Каноббио Агустин
1:1
38' Гол
Bruno Zapelli
44' Желтая карточка
Суарес Луис
53' Желтая карточка
Сантана Алекс
57' Желтая карточка
Thiago Heleno
58' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
73' Желтая карточка
Lucas Esquivel
85' Желтая карточка
Tomas Cuello
1:2
90' Гол
Роша Кайке
90' Желтая карточка
Роша Кайке
90' Вторая желтая карточка
Рейналдо Мануэл
90'+11
12
Gabriel
Chapeco
2
Фабио
да
Сильва
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
23
Pepe4
14
Натан
Аллан
19
Кристальдо
Франко
21
Итурбе
Хуан
9
Суарес
Луис
22
Lucas
Besozzi
1
Bento
Krepski
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
8
Витор
Буэно
10
Bruno
Zapelli
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
14
Каноббио
Агустин
Гремио
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Гремио
Атлетико Паранаэнсе

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

36 матчей

52.8%
22.2%
25%
19 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
12 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.1%
50%
13.9%
13 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
К
2:0
СA
2:1
К
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
К
2:3
К
4:0
СA
0:2
СA
1:0
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

23
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.35

Среднее время на гол

74
255

Всего голов

51
24

Голов в среднем за матч

1.42
0.67

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
135

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 9 0.33
Кристальдо Франко 6 (3) 0.22
Бителло 4 0.15
Вильясанти Матиас 3 0.11
Педро Жоао II 3 0.11
Henrique Souza Ewerthon3 3 0.11
Андре 2 0.07
Рейналдо Мануэл 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Pepe4 1 0.04
Бруно Увини 1 0.04
Винисиус I 1 0.04
Felipe Carballo 1 0.04
Роналд 1 0.04
Lucas Besozzi 1 0.04
Gustavo Martins 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.41
Pablo I 4 0.15
Christian Cardoso 4 0.15
Витор Буэно 3 (3) 0.11
Erick2 3 0.11
Сантана Алекс 3 0.11
Каноббио Агустин 2 0.07
Bruno Zapelli 2 0.07
Виллиан Сикейра 2 0.07
Кака II 2 0.07
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Роша Кайке 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Lucas Esquivel 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 11 1
Рейналдо Мануэл 9 2
Вильясанти Матиас 6 1
Суарес Луис 5 0
Бруно Увини 4 0
Gabriel Chapeco 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Натан Аллан 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Джеромел Педро 1 0
Педро Жоао 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 9 0
Thiago Heleno 7 0
Сантана Алекс 5 1
Фернандиньо XII 5 1
Витор Буэно 6 0
Роке Витор 6 0
Erick2 5 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Hugo Moura 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Tomas Cuello 2 0
Кака II 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Роша Кайке 1 0

Результаты матчей

Гремио
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Атлетико Паранаэнсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
6
Гремио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

12
24
Гремио
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
52% (14)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Атлетико Паранаэнсе
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

25
15
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
20%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
2
8%
7
47%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
7
44%
76-90

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
2
12%
8
32%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
3
18%
9
36%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
1
4%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
25%
4
27%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Забито

42
40
21 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
7
17%
3
8%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
8
19%
10
25%
31-45
8
19%
3
8%
46-60
8
19%
3
8%
61-75
5
12%
16
40%
76-90

Пропущено

38
31
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
3
8%
7
23%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
9
24%
5
16%
31-45
3
8%
3
10%
46-60
9
24%
2
6%
61-75
8
21%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Гремио
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гремио
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
9
5
5
9
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
23
4
13
14
1.5
14
13
6
21
2.5
3
24
2
25
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 18 4 5 44 - 17 58
2.
Ред Булл Брагантино
 26 12 10 4 36 - 23 46
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
4.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
5.
Гремио
 27 13 5 9 43 - 37 44
6.
Атлетико Паранаэнсе
 27 12 8 7 40 - 31 44
7.
Форталеза Сеара
 0:1 27 12 6 9 33 - 27 42
8.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
9.
Атлетико Минейро
 26 11 7 8 30 - 21 40
10.
Куяба
 27 10 6 11 29 - 30 36
11.
Сан-Паулу
 0:2 27 9 8 10 31 - 29 35
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 27 8 8 11 23 - 32 32
13.
Крузейро
 26 7 10 9 24 - 22 31
14.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
15.
Байя
 1:0 27 8 7 12 35 - 38 31
16.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
17.
Васко да Гама
 1:0 27 8 6 13 28 - 38 30
18.
Гойяс
 2:0 27 7 9 11 27 - 37 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 0:2 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 0:1 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 1:0 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Байя
 1:0 13 5 4 4 21 - 15 19
16.
Гойяс
 2:0 14 4 6 4 17 - 20 18
17.
Куяба
 13 4 5 4 17 - 15 17
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
2.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
3.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
5.
Ред Булл Брагантино
 13 4 6 3 15 - 15 18
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
9.
Форталеза Сеара
 0:1 13 4 2 7 10 - 14 14
10.
Гойяс
 2:0 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 1:0 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 1:0 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 0:2 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Суарес Луис получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Эрик сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Bruno Zapelli бьет в цель!
    • 25'
      Каноббио Агустин получил желтую карточку от судьи
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