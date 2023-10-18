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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 27.
Америка Минейро
1:1
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
22' Гол
Сантос Жуниор
1:1
39' Гол
Martin Nicolas Benitez

Ход матча

22'
0:1
Сантос Жуниор
(Эдуардо Карлос II)
39'
Martin Nicolas Benitez
(Gonzalo Mastriani)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
6.70
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4.40
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3.20
Все Коэффициенты
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
45
Potigar
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
36
Mateus
Henrique
8
Juninho
IX
5
Leandro
Martinez
I
10
Martin
Nicolas
Benitez
30
Nicolas
Vichiatto
11
Felipe
Azevedo
17
Gonzalo
Mastriani
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Адриэлсон
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
14
Габриэл
III
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
7
Виктор
Жоао
II
Америка Минейро
3-5-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Америка Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
К
0:2
К
3:0
СA
1:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:1
СA
4:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 6 (1) 0.22
Felipe Azevedo 4 0.15
Juninho IX 3 0.11
Авелар Данило 3 (1) 0.11
Aloisio Santos 3 (2) 0.11
Rodrigo Varanda 2 0.07
Everaldo 1 0.04
Martin Nicolas Benitez 1 0.04
Родригиньо Кабрал 1 0.04
Renato Marques 1 0.04
Nicolas Vichiatto 1 0.04
Ale 1 0.04
Веллингтон Паулиста 1 0.04
Breno Cascardo 1 0.04
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Marlon VII 0 0
Mateus Henrique 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 15 (4) 0.56
Эдуардо Карлос II 4 0.15
Сантос Жуниор 4 0.15
Виктор Жоао II 3 0.11
Henrique Luis 2 0.07
Зауэр Густаво 2 0.07
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.07
Коста Диего 2 0.07
Энрике Луис III 2 0.07
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Че Че 1 0.04
Куэста Виктор 1 0.04
Адриэлсон 1 0.04
Данило Барбоза 1 0.04
Насименто Матеус 1 0.04
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майдана Яго 5 1
Eder 2 5 1
Everaldo 6 0
Felipe Azevedo 3 1
Авелар Данило 3 1
Марсиньо Силва 4 0
Juninho IX 4 0
Бургос Эстебан 2 1
Ale 3 0
Martin Nicolas Benitez 3 0
Aloisio Santos 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Lucas Kal 3 0
Javier Mendez III 3 0
Gonzalo Mastriani 1 1
Daniel Borges 1 1
Renato Marques 2 0
Potigar 2 0
Paulo1 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Родригиньо Кабрал 1 0
Nino Paraiba 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Пасинато Матеус 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Breno Cascardo 1 0
Mateus Henrique 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 6 1
Соарес Франсиско 7 0
Куэста Виктор 7 0
Че Че 6 0
Адриэлсон 5 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Ди Пласидо Леонель 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Marlon Freitas 2 0
Виктор Жоао II 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Данило Барбоза 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (12)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Америка Минейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

8
26
Америка Минейро
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Ботафого Рио-де-Жанейро
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
19% (5)
62% (16)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
6
43%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
5
23%
3
30%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
3
30%
76-90

Забито

17
28
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
4
24%
6
21%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
4
24%
8
29%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
2
12%
4
14%
76-90

Пропущено

30
6
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 5
2
7%
1
17%
1-15
5
17%
3
50%
16-30
8
27%
0
0%
31-45
4
13%
1
17%
46-60
6
20%
1
17%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Забито

31
42
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
6
19%
6
14%
1-15
6
19%
8
19%
16-30
4
13%
4
10%
31-45
5
16%
8
19%
46-60
3
10%
8
19%
61-75
7
23%
8
19%
76-90

Пропущено

52
16
22 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 12
3
6%
1
6%
1-15
8
15%
4
25%
16-30
11
21%
3
19%
31-45
9
17%
4
25%
46-60
9
17%
1
6%
61-75
12
23%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2
Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0

Результаты матчей

Америка Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 31%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
10 раз 38%
1
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
15
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 27 17 5 5 43 - 17 56
2.
Ред Булл Брагантино
 26 12 10 4 36 - 23 46
3.
Гремио
 1:1 27 13 6 8 43 - 36 45
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 12 8 6 40 - 22 44
5.
Фламенго
 26 12 8 6 38 - 31 44
6.
Форталеза Сеара
 26 12 6 8 33 - 26 42
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 27 11 9 7 39 - 31 42
8.
Флуминенсе
 26 12 5 9 34 - 31 41
9.
Атлетико Минейро
 26 11 7 8 30 - 21 40
10.
Куяба
 1:0 27 10 6 11 27 - 30 36
11.
Сан-Паулу
 26 9 8 9 31 - 27 35
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 8 8 10 23 - 31 32
13.
Крузейро
 26 7 10 9 24 - 22 31
14.
Коринтианс
 26 7 10 9 30 - 32 31
15.
Сантос
 26 8 6 12 29 - 42 30
16.
Байя
 26 7 7 12 34 - 38 28
17.
Васко да Гама
 26 7 6 13 27 - 38 27
18.
Гойяс
 26 6 9 11 25 - 37 27
19.
Коритиба Парана
 0:1 27 5 5 17 29 - 55 20
20.
Америка Минейро
 1:1 27 4 7 16 30 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Гремио
 1:1 14 10 3 1 27 - 11 33
3.
Флуминенсе
 14 10 3 1 20 - 8 33
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 2 2 20 - 10 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Сантос
 13 5 5 3 22 - 19 20
14.
Васко да Гама
 13 5 2 6 15 - 15 17
15.
Куяба
 1:0 13 4 5 4 17 - 15 17
16.
Байя
 12 4 4 4 20 - 15 16
17.
Гойяс
 13 3 6 4 15 - 20 15
18.
Крузейро
 13 3 5 5 6 - 9 14
19.
Америка Минейро
 1:1 14 4 2 8 14 - 24 14
20.
Коритиба Парана
 0:1 13 3 3 7 14 - 18 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 14 6 4 4 15 - 11 22
2.
Фламенго
 14 6 4 4 21 - 22 22
3.
Атлетико Минейро
 13 5 4 4 14 - 9 19
4.
Куяба
 1:0 14 6 1 7 10 - 15 19
5.
Ред Булл Брагантино
 13 4 6 3 15 - 15 18
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Форталеза Сеара
 12 4 2 6 10 - 13 14
9.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 13 3 4 6 14 - 16 13
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 1:1 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 2 5 6 8 - 17 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 13 2 3 8 10 - 19 9
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 0:1 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 12 0 6 6 8 - 14 6
20.
Америка Минейро
 1:1 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 10 (2)
Куяба Дейверсон Силва 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
6.70
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4.40
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3.20
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