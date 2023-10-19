Тур: 27.
1:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолСантос Жуниор
1:1
39' ГолMartin Nicolas Benitez
1:2
50' ГолСантос Жуниор
60' Желтая карточкаСантос Жуниор
72' Желтая карточкаAle
90'+10
Ход матча
22'
39'
50'
1:2
60'
65'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Potigar
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
- Основной состав
- Вратарь
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
-
80 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
- Нападающий
-
33 Eder 2
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
-
57 JP Galvao
-
43 David Sousa
-
Главный тренер: Lucio Flavio
История личных встреч
Америка Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|6 (1)
|0.22
|Felipe Azevedo
|4
|0.15
|Juninho IX
|3
|0.11
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.11
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.11
|Martin Nicolas Benitez
|2
|0.07
|Rodrigo Varanda
|2
|0.07
|Everaldo
|1
|0.04
|Родригиньо Кабрал
|1
|0.04
|Renato Marques
|1
|0.04
|Nicolas Vichiatto
|1
|0.04
|Ale
|1
|0.04
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.04
|Breno Cascardo
|1
|0.04
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
|Mateus Henrique
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|0.56
|Сантос Жуниор
|5
|0.19
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.15
|Виктор Жоао II
|3
|0.11
|Henrique Luis
|2
|0.07
|Зауэр Густаво
|2
|0.07
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.07
|Коста Диего
|2
|0.07
|Энрике Луис III
|2
|0.07
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|1
|0.04
|Адриэлсон
|1
|0.04
|Данило Барбоза
|1
|0.04
|Насименто Матеус
|1
|0.04
|Угу Мигель
|0
|0
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майдана Яго
|5
|1
|Eder 2
|5
|1
|Everaldo
|6
|0
|Felipe Azevedo
|3
|1
|Авелар Данило
|3
|1
|Ale
|4
|0
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Juninho IX
|4
|0
|Бургос Эстебан
|2
|1
|Martin Nicolas Benitez
|3
|0
|Aloisio Santos
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Lucas Kal
|3
|0
|Javier Mendez III
|3
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|1
|Daniel Borges
|1
|1
|Renato Marques
|2
|0
|Potigar
|2
|0
|Paulo1
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Breno Cascardo
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|6
|1
|Соарес Франсиско
|7
|0
|Куэста Виктор
|7
|0
|Че Че
|6
|0
|Адриэлсон
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Виктор Жоао II
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (12)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
3
Америка Минейро
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
8
26
Америка Минейро
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
19% (5)
59% (16)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
7
44%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
5
33%
4
25%
76-90
Пропущено
24
11
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
3
13%
4
36%
31-45
6
25%
3
27%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
3
27%
76-90
Забито
17
28
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
4
24%
6
21%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
2
12%
3
11%
31-45
4
24%
8
29%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
2
12%
4
14%
76-90
Пропущено
30
6
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 5
2
7%
1
17%
1-15
5
17%
3
50%
16-30
8
27%
0
0%
31-45
4
13%
1
17%
46-60
6
20%
1
17%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Забито
32
44
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
6
19%
6
14%
1-15
6
19%
9
20%
16-30
5
16%
4
9%
31-45
5
16%
9
20%
46-60
3
9%
8
18%
61-75
7
22%
8
18%
76-90
Пропущено
54
17
23 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 13
3
6%
1
6%
1-15
9
17%
4
24%
16-30
11
20%
4
24%
31-45
10
19%
4
24%
46-60
9
17%
1
6%
61-75
12
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Форталеза Сеара - Америка Минейро 3:2 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2
Куяба - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Сантос 2:0 Форталеза Сеара - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Форталеза Сеара 1:3 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Гойяс 0:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Байя - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0
Результаты матчей
Америка Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 31%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
11 раз 41%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
58
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
1017
1611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|4
|5
|44 - 17
|58
|2.
|26
|12
|10
|4
|36 - 23
|46
|3.
|26
|12
|8
|6
|40 - 22
|44
|4.
|26
|12
|8
|6
|38 - 31
|44
|5.
|27
|13
|5
|9
|43 - 37
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|40 - 31
|44
|7.
|0:1
|27
|12
|6
|9
|33 - 27
|42
|8.
|26
|12
|5
|9
|34 - 31
|41
|9.
|26
|11
|7
|8
|30 - 21
|40
|10.
|27
|10
|6
|11
|29 - 30
|36
|11.
|0:2
|27
|9
|8
|10
|31 - 29
|35
|12.
|0:1
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|13.
|26
|7
|10
|9
|24 - 22
|31
|14.
|26
|7
|10
|9
|30 - 32
|31
|15.
|1:0
|27
|8
|7
|12
|35 - 38
|31
|16.
|26
|8
|6
|12
|29 - 42
|30
|17.
|1:0
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|18.
|2:0
|27
|7
|9
|11
|27 - 37
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|20 - 8
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|0:2
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|0:1
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|12
|8
|2
|2
|20 - 10
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|12.
|0:1
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|14.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 15
|19
|16.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|17 - 15
|17
|18.
|13
|3
|5
|5
|6 - 9
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|2.
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|22
|3.
|13
|5
|4
|4
|14 - 9
|19
|4.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|5.
|13
|4
|6
|3
|15 - 15
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|9.
|0:1
|13
|4
|2
|7
|10 - 14
|14
|10.
|2:0
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|1:0
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|13.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|1:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|0:2
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|10 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|10 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9