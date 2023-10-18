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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Шарлотт
Прогнозы 133
Интер Майами 78.2% (104)
X 10.5% (14)
Шарлотт 11.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
Ничья
Шарлотт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
6
Авилес
Томас
31
Миллер
Камаль
32
Аллен
Ноа
26
Грегоре
5
Бускетс
Серхио
8
Гомес
Диего
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
11
Фариас
Факундо
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
14
Бёрн
Натан
10
Деягере
Брехт
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
9
Копетти
Энцо
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
Интер Майами
4-3-3
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Интер Майами
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СИЦА
4:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 9 (2) 0.28
Мартинес Хосеф 7 (3) 0.22
Тейлор Роберт 4 0.13
Фариас Факундо 3 0.09
Кремаски Бенджамин 2 0.06
Руис Давид 2 0.06
Месси Лионель 1 0.03
Аллен Ноа 1 0.03
Негри Франко 1 0.03
Авилес Томас 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Гомес Диего 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Арройо Диксон 1 0.03
Жан Корентен 1 0.03
Стефанелли Николас 1 0.03
Боргелин Шанидер 1 0.03
Фрэй Ян 1 0.03
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 12 (4) 0.38
Копетти Энцо 5 (1) 0.16
Мерам Джастин 4 0.13
Вествуд Эшли 3 0.09
Бендер Бен 3 0.09
Юзвяк Камиль 2 0.06
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.06
Арфилд Скотт 2 0.06
Кембридж Брэндон 2 0.06
Линдси Джейлин 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Гейнс Маккинзи 1 0.03
Агьеманг Патрик 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 6 1
Йедлин Деандре 7 0
Тейлор Роберт 6 0
Кремаски Бенджамин 6 0
Кривцов Сергей 5 0
Авилес Томас 5 0
Негри Франко 3 1
Арройо Диксон 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фариас Факундо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Аллен Ноа 3 0
Бускетс Серхио 2 0
Гомес Диего 2 0
Жан Корентен 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Альба Жорди 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 11 0
Бёрн Натан 7 0
Свидерски Кароль 7 0
Копетти Энцо 7 0
Вествуд Эшли 5 0
Юзвяк Камиль 5 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Аффул Харрисон 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Кахлина Кристиян 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
13
Интер Майами
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Шарлотт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

10
20
Интер Майами
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Шарлотт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

28
8

Упущенные победы

18
33

Голы по времени матча

Забито

23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
7
33%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
7
30%
2
10%
76-90

Пропущено

19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
5
26%
2
7%
16-30
1
5%
6
22%
31-45
2
11%
7
26%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
8
42%
6
22%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
11%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
6
32%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
4
21%
4
19%
76-90

Пропущено

29
23
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
8
28%
5
22%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
7
24%
6
26%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Забито

42
42
15 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 8
3
7%
5
12%
1-15
2
5%
10
24%
16-30
10
24%
5
12%
31-45
12
29%
9
21%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
11
26%
6
14%
76-90

Пропущено

48
50
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
3
6%
5
10%
1-15
7
15%
3
6%
16-30
9
19%
11
22%
31-45
7
15%
10
20%
46-60
9
19%
10
20%
61-75
13
27%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3

Результаты матчей

Интер Майами
Шарлотт

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
24
8
13
19
1.5
14
18
3
29
2.5
4
28
1
31
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 13 8 12 47 - 50 47
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 8 12 13 50 - 63 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 33 20 8 5 55 - 37 68
2.
Орландо Сити
 Заявка 33 17 9 7 53 - 39 60
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 15 10 8 56 - 39 55
4.
Коламбус Крю
 Заявка 33 15 9 9 65 - 45 54
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 33 14 10 9 56 - 45 52
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 13 11 9 64 - 51 50
7.
Нэшвилл
 Заявка 33 13 10 10 39 - 31 49
8.
ФК Монреаль
 Заявка 33 12 5 16 35 - 50 41
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 10 10 13 35 - 39 40
10.
Чикаго Файр
 Заявка 33 10 10 13 39 - 50 40
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
12.
Шарлотт
 Заявка 32 9 12 11 42 - 50 39
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 8 14 11 34 - 39 38
14.
Интер Майами
 Заявка 32 9 6 17 39 - 51 33
15.
Торонто
 Заявка 33 4 10 19 26 - 57 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 6 4 30 - 25 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 13 1 2 31 - 11 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 16 11 4 1 39 - 13 37
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 11 4 1 35 - 15 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
13.
Шарлотт
 Заявка 16 5 8 3 23 - 21 23
14.
Интер Майами
 Заявка 16 6 4 6 23 - 19 22
15.
Торонто
 Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 7 4 5 22 - 23 25
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 4 7 23 - 26 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 19 - 29 16
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 7 6 22 - 30 16
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 Заявка 16 4 3 9 13 - 28 15
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 3 5 8 14 - 22 14
12.
Интер Майами
 Заявка 16 3 2 11 16 - 32 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 16 2 2 12 9 - 38 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В своём предпоследнем матче в рамках МЛС в 2023 году "Интер Майами" сыграет против команды "Шарлотт" на родной арене "Драйв Пинк Стэдиум" в Форт-Лодердейле. Для "цапель" этот матч не имеет никакого турнирного значения, в то время как "Шарлотт" ведёт плотную борьбу за попадание в топ-9 для выхода в плей-офф МЛС. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Шарлотт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2023, осталось 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.8% пользователей.
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Прогнозы 133
Интер Майами 78.2% (104)
X 10.5% (14)
Шарлотт 11.3% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Шарлотт
2.75
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3.70
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3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами - Шарлотт

Исход игры
Интер Майами
78.4% (105)
Ничья
10.4% (14)
Шарлотт
11.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
38.8% (52)
2:0 Интер Майами
11.9% (16)
1:1 Ничья
9.7% (13)
1:2 Шарлотт
7.5% (10)
1:0 Интер Майами
6.7% (9)
3:1 Интер Майами
3.7% (5)
0:1 Шарлотт
1.5% (2)
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