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Приветствуем всех любителей футбола! В своём предпоследнем матче в рамках МЛС в 2023 году "Интер Майами" сыграет против команды "Шарлотт" на родной арене "Драйв Пинк Стэдиум" в Форт-Лодердейле. Для "цапель" этот матч не имеет никакого турнирного значения, в то время как "Шарлотт" ведёт плотную борьбу за попадание в топ-9 для выхода в плей-офф МЛС. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.