Тур: 1. Стадион: Драйв Пинк Стэдиум.
Позже
История личных встреч
Интер Майами
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|9 (2)
|0.28
|Мартинес Хосеф
|7 (3)
|0.22
|Тейлор Роберт
|4
|0.13
|Фариас Факундо
|3
|0.09
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.06
|Руис Давид
|2
|0.06
|Месси Лионель
|1
|0.03
|Аллен Ноа
|1
|0.03
|Негри Франко
|1
|0.03
|Авилес Томас
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гомес Диего
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Арройо Диксон
|1
|0.03
|Жан Корентен
|1
|0.03
|Стефанелли Николас
|1
|0.03
|Боргелин Шанидер
|1
|0.03
|Фрэй Ян
|1
|0.03
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|12 (4)
|0.38
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.16
|Мерам Джастин
|4
|0.13
|Вествуд Эшли
|3
|0.09
|Бендер Бен
|3
|0.09
|Юзвяк Камиль
|2
|0.06
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.06
|Арфилд Скотт
|2
|0.06
|Кембридж Брэндон
|2
|0.06
|Линдси Джейлин
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.03
|Агьеманг Патрик
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|6
|1
|Йедлин Деандре
|7
|0
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Кремаски Бенджамин
|6
|0
|Кривцов Сергей
|5
|0
|Авилес Томас
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Арройо Диксон
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фариас Факундо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Гомес Диего
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|11
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Свидерски Кароль
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Юзвяк Камиль
|5
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
13
Интер Майами
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Шарлотт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
10
20
Интер Майами
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Шарлотт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
28
8
Упущенные победы
18
33
Голы по времени матча
Забито
23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
1
4%
7
33%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
7
30%
2
10%
76-90
Пропущено
19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
5
26%
2
7%
16-30
1
5%
6
22%
31-45
2
11%
7
26%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
8
42%
6
22%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
11%
4
19%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
6
32%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
4
21%
4
19%
76-90
Пропущено
29
23
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
8
28%
5
22%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
7
24%
6
26%
61-75
5
17%
5
22%
76-90
Забито
42
42
15 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 8
3
7%
5
12%
1-15
2
5%
10
24%
16-30
10
24%
5
12%
31-45
12
29%
9
21%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
11
26%
6
14%
76-90
Пропущено
48
50
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
3
6%
5
10%
1-15
7
15%
3
6%
16-30
9
19%
11
22%
31-45
7
15%
10
20%
46-60
9
19%
10
20%
61-75
13
27%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0
Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3
Результаты матчей
Интер Майами
Шарлотт
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
88
88
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
511
610
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
248
1319
1418
329
428
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 50
|47
|6.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|50 - 63
|36
|14.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|55 - 37
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 39
|60
|3.
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 39
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|65 - 45
|54
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|56 - 45
|52
|6.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|64 - 51
|50
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|39 - 31
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|35 - 50
|41
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|35 - 39
|40
|10.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|39 - 50
|40
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|42 - 50
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|34 - 39
|38
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|39 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 57
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 15
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 12
|31
|9.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|23 - 21
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 23
|25
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 26
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 29
|16
|7.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|22 - 30
|16
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 28
|15
|10.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|9 - 38
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11
Прогнозы на матч Интер Майами - Шарлотт
Исход игры
Интер Майами
88.9% (48)
Ничья
7.4% (4)
Шарлотт
3.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (26)
Меньше
49.02% (25)
Обе команды забьют
Да
56.86% (29)
Нет
43.14% (22)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
38.9% (21)
2:0 Интер Майами
22.2% (12)
1:0 Интер Майами
14.8% (8)
1:1 Ничья
7.4% (4)
3:1 Интер Майами
5.6% (3)
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