Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Рефери не любит споров - именно за это Ливиу Киоботариу сейчас получил желтую

Marius Stefanescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Florin Stefan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

44' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Florin Stefan наказан за толчок Бордеяну Михай

42' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Сепси

39' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

39' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Сепси

39' Julian Marchioni не смог попасть в створ ударом издали

37' Чобану Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хорошую попытку сделал Alin Roman . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Florin Stefan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

20' Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Florin Stefan из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Сепси

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Буш Сержиу . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Чобану Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Florin Stefan из команды Сепси в офсайде

13' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Сепси

10' Матей Космин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Alin Roman навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Судья свистит. Буш Сержиу атаковал сзади соперника. Это Florin Stefan заработал своей команде штрафной

6' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

5' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Матей Космин пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля