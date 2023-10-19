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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Политехника Яссы
1:0
Второй тайм: 77'
Сепси
0'
0:0
5' Не забитый пенальти
Матей Космин
10' Желтая карточка
Матей Космин
1:0
48' Гол
Luis Phelipe
53' Желтая карточка
Бэлаша Михай
73' Желтая карточка
Liviu Ciobotariu
12
Ionut
Ailenei
32
Катанец
Матия
6
Илие
Флорин
27
Rares
Ispas
2
Мартак
Мариус
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
18
Stefan
Stefanovici
7
Чобану
Андрей
9
Буш
Сержиу
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
8
Георге
Ион
5
Родригес
Хонатан
II
24
Denis
Renta
10
Матей
Космин
18
Шафранко
Павол
11
Штефэнеску
Мариус
Политехника Яссы
Сепси

История личных встреч

Политехника Яссы
Сепси

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:4
К
0:3
Л1ГБ
3:1
К
5:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.88
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
51

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 3 0.25
Luis Phelipe 3 0.25
Julian Marchioni 2 0.17
Andrei Gheorghita 2 0.17
Carlos Jatoba 1 0.08
Войтуш Якуб 1 0.08
Буш Сержиу 1 0.08
Васвари Габриэл 1 0.08
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Харрисон Шейон 0 0
Rares Ispas 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 3 0.25
Алими Исник 2 0.17
Аганович Аднан 2 0.17
Штефэнеску Мариус 2 0.17
Рондон Марио 1 0.08
Каллаку Шерифф 1 0.08
Варга Роланд 0 0
Матей Космин 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартак Мариус 4 0
Luis Phelipe 4 0
Самайоа Николас 2 1
Alin Roman II 1 1
Ион Роберт 1 1
Илие Флорин 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Матей Космин 1 1
Франсишку Жуниор 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Отелита Богдан 2 0
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Алими Исник 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефан Флорин 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сепси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
4
Политехника Яссы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
3
43%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
4
36%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
17%
5
33%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Сепси

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 12 6 4 2 25 - 14 22
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Фарул Констанца
 11 6 0 5 16 - 16 18
6.
Германнштадт
 12 3 7 2 17 - 14 16
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Университатя Клуж
 12 3 6 3 17 - 20 15
9.
Политехника Яссы
 1:0 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
12.
Сепси
 0:1 12 3 3 6 11 - 16 12
13.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
14.
УТА Арад
 11 2 4 5 8 - 14 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 8 - 20 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
6.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
7.
Германнштадт
 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Сепси
 0:1 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
14.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
15.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
3.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Политехника Яссы
 1:0 7 3 0 4 10 - 10 9
6.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 10 - 6 8
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Сепси
 0:1 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 76'
    Алими Исник пробует нанести удар издали, но Ionut Ailenei держит все под контролем
  • 76'
    Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 76'
    Варга Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 75'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 75'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 75'
    Удар от ворот произведет Политехника Яссы
  • 75'
    Контроль мяча: Политехника Яссы: 43%, Сепси: 57%.
  • 75'
    Marius Stefanescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 74'
    Тактическая замена. Мартак Мариус уходит с поля и его заменяет Иту Кэтэлин
  • 73'
    Тактическая замена. Аганович Аднан уходит с поля и его заменяет Варга Роланд
  • 73'
    Рефери не любит споров - именно за это Ливиу Киоботариу сейчас получил желтую
  • 73'
    Назначен штрафной. Пострадал Алими Исник, его свалил Julian Marchioni.
  • 72'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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