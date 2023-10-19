Тур: 7. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Andrei Chivulete
1:0
Конец матча
0'
0:0
5' Не забитый пенальтиМатей Космин
10' Желтая карточкаМатей Космин
1:0
48' ГолLuis Phelipe
53' Желтая карточкаБэлаша Михай
73' Желтая карточкаLiviu Ciobotariu
81' Undefined phrase: football_event_Дебелюх Габриэл
83' Красная карточкаLeontin Grozavu
90' Желтая карточкаГеорге Ион
90' Желтая карточкаБордеяну Михай
90' Желтая карточкаIonut Ailenei
90'+12
Ход матча
5'
0:0
10'
48'
1:0
53'
73'
81'
83'
90'
90'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
44
Бэлаша
Михай
24
Denis
Renta
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Янков РистоВратарь
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
-
-
-
21 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Denis RentaПолузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Политехника Яссы
Сепси
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.88
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
51
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|3
|0.25
|Luis Phelipe
|3
|0.25
|Julian Marchioni
|2
|0.17
|Andrei Gheorghita
|2
|0.17
|Carlos Jatoba
|1
|0.08
|Войтуш Якуб
|1
|0.08
|Буш Сержиу
|1
|0.08
|Васвари Габриэл
|1
|0.08
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Харрисон Шейон
|0
|0
|Rares Ispas
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|3
|0.25
|Алими Исник
|2
|0.17
|Аганович Аднан
|2
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.17
|Рондон Марио
|1
|0.08
|Каллаку Шерифф
|1
|0.08
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартак Мариус
|4
|0
|Luis Phelipe
|4
|0
|Самайоа Николас
|2
|1
|Leontin Grozavu
|2
|1
|Alin Roman II
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Илие Флорин
|2
|0
|Бордеяну Михай
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Ionut Ailenei
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Матей Космин
|1
|1
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Георге Ион
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сепси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
4
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сепси
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
3
43%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
4
36%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
45%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
17%
5
31%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Сепси
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
48
210
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3