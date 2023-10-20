Тур: 1. Стадион: Куперс.
2:0
Второй тайм: 79'
0'
27' Желтая карточкаMikael Rodrigues Brito
1:0
38' ГолХаллоран Бен
44' Желтая карточкаСмит Ноа
2:0
63' ПенальтиКлаф Зак
74' Желтая карточкаMusa Toure
77' Желтая карточкаJacob Farrell
Ход матча
23'
38'
1:0
44'
63'
2:0
74'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
37
Jonny
Yull
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
33
Nathan
Paull
10
Marco
Tulio1
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Musa Toure
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Nathan PaullЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Marco Tulio1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jing Lual
-
26 Brad Tapp
-
Главный тренер: Mark Jackson
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
29.2%
18 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
47 матчей
44.7%
10.6%
44.7%
21 победа 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34%
29.8%
36.2%
16 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
83
60
Голов в среднем за матч
1.77
1.28
Тотал матчей
2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлоран Бен
|1
|1
|Клаф Зак
|1 (1)
|1
|Ибусуки Хироси
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Ноа
|1
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|1
|0
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|1
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|0 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Смит Ноа
|1
|Централ Кост Маринерс
|Mikael Rodrigues Brito
|1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1
|Аделаида Юнайтед
|Musa Toure
|1