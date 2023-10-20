  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
2:0
Второй тайм: 79'
Централ Кост Маринерс
0'
27' Желтая карточка
Mikael Rodrigues Brito
1:0
38' Гол
Халлоран Бен
44' Желтая карточка
Смит Ноа
2:0
63' Пенальти
Клаф Зак
74' Желтая карточка
Musa Toure
77' Желтая карточка
Jacob Farrell
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
37
Jonny
Yull
8
Sanchez
Cortes
Isaias
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
9
Ибусуки
Хироси
66
Nestor
Irankunda
20
Вукович
Дэнни
2
Mikael
Rodrigues
Brito
3
Brian
Kaltak
33
Nathan
Paull
18
Jacob
Farrell
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Торрес
Анхель
10
Marco
Tulio1
28
William
Wilson
9
Куол
Алоу
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
29.2%
18 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

47 матчей

44.7%
10.6%
44.7%
21 победа 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34%
29.8%
36.2%
16 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

38.3%
25.5%
36.2%
18 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

2:0
1:2
1:4
4:0
3:1
3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

83
60

Голов в среднем за матч

1.77
1.28

Тотал матчей

2.5
46
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
33
Больше 70%
Меньше 30%
14
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлоран Бен 1 1
Клаф Зак 1 (1) 1
Ибусуки Хироси 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Ноа 1 0
Mikael Rodrigues Brito 1 0

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1
Команда И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Централ Кост Маринерс
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 1
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Смит Ноа 1
Централ Кост Маринерс Mikael Rodrigues Brito 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1
Аделаида Юнайтед Musa Toure 1
Весь список
  • 63'
    Г О О О О Л - Клаф Зак из команды Аделаида Юнайтед забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Brian Kaltak уходит с поля. Смит Ноа выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аделаида Юнайтед
    Ничья
    Централ Кост Маринерс
    2.53
    Реклама, betboom.ru
    4.40
    Реклама, pari.ru
    7.70
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 2:0 Централ Кост Маринерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аделаида Юнайтед
    Централ Кост Маринерс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     