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Тур: 1. Стадион: .
Мельбурн Сити
1:1
Второй тайм: 70'
Вестерн Юнайтед
0'
5' Желтая карточка
Рисдон Джош
53' Желтая карточка
Daniel Penha
0:1
60' Гол
Уэлс Лаклан
1:1
62' Гол
Арслан Толгай-Али

Ход матча

5'
 
Рисдон Джош
53'
 
Daniel Penha
60'
0:1
Уэлс Лаклан
(Daniel Penha)
62'
Арслан Толгай-Али
(Макларен Джейми)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
10
Арслан
Толгай-Али
6
Угаркович
Стивен
44
Яколиш
Марин
8
Сахи
Хамза
21
Лопане
Алессандро
9
Макларен
Джейми
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
11
Daniel
Penha
32
Тергейт
Ангус
10
Луштица
Стивен
77
Дандзаки
Рику
8
Уэлс
Лаклан
38
Noah
Botic
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

1:3
4:0
2:1
0:2
2:2
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 1 1
Макларен Джейми 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 1 1
Daniel Penha 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 1 0
Daniel Penha 1 0

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Вестерн Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мельбурн Сити
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Юнайтед
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Вестерн Юнайтед
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Арслан Толгай-Али 1
Брисбен Роар О'Ши Джеймс 1
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1
Аделаида Юнайтед Анселл Николас 1
Вестерн Юнайтед Уэлс Лаклан 1
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 1
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1
Вестерн Юнайтед Daniel Penha 1
Централ Кост Маринерс Смит Ноа 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Макларен Джейми сделал результативную передачу.
  • 62'
    Г О О О О Л - Арслан Толгай-Али бьет в цель!
  • 60'
    Daniel Penha сделал результативную передачу.
  • 60'
    Г О О О О Л - Уэлс Лаклан бьет в цель!
  • 53'
    Daniel Penha получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
6.60
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4.45
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5.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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