Тур: 1. Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Второй тайм: 70'
0'
5' Желтая карточкаРисдон Джош
53' Желтая карточкаDaniel Penha
0:1
60' ГолУэлс Лаклан
1:1
62' ГолАрслан Толгай-Али
Ход матча
5'
53'
60'
0:1
62'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
19
Рисдон
Джош
11
Daniel
Penha
38
Noah
Botic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
11 Leo Natel
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Noah BoticНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Kane Vidmar
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|1
|1
|Макларен Джейми
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|1
|1
|Daniel Penha
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2 Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Сити
|Арслан Толгай-Али
|1
|Брисбен Роар
|О'Ши Джеймс
|1
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1
|Аделаида Юнайтед
|Анселл Николас
|1
|Вестерн Юнайтед
|Уэлс Лаклан
|1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|1
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|Вестерн Юнайтед
|Daniel Penha
|1
|Централ Кост Маринерс
|Смит Ноа
|1