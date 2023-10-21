Тур: 27.
0'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
22
Раск
Теодор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Andre Nader
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
ГАИС
Эстерсунд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Среднее время на гол
38
38
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|11 (3)
|0.41
|Селик Мерван
|10
|0.37
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.3
|Axel Henriksson
|6
|0.22
|Фрайди Ричард
|4
|0.15
|Gustav Lundgren
|2
|0.07
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.07
|Норен Аксель
|2
|0.07
|Robin Frej
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|7
|0.26
|Chovanie Amatkarijo
|6
|0.22
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.19
|Miroslav Mazur
|4
|0.15
|Calvin Kabuye
|3
|0.11
|Mansour Sinyan
|3
|0.11
|Simon Marklund
|2
|0.07
|Брэндон Эрик
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|7
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|6
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|6
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Johnsson
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Эстерсунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
9
ГАИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Эстерсунд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
28
18
ГАИС
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Эстерсунд
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
32
27
Голы по времени матча
Забито
27
13
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
4
31%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
3
11%
2
15%
61-75
8
30%
30%
6
46%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Забито
31
20
17 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
6
19%
3
15%
31-45
3
10%
5
25%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
6
19%
5
25%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
5
25%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Забито
58
33
30 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
8
14%
1
3%
1-15
11
19%
7
21%
16-30
11
19%
3
9%
31-45
6
10%
6
18%
46-60
8
14%
5
15%
61-75
14
24%
11
33%
76-90
Пропущено
17
35
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 20
1
6%
4
11%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
5
29%
29%
7
20%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
5
29%
29%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1
Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2
Результаты матчей
ГАИС
Эстерсунд
Точный счет
3:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:6
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:6
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
6
2 раза 8%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
76
67
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
76
310
58
112
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
224
1511
1016
1115
323
620
125
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|45 - 20
|57
|2.
|0:0
|27
|15
|7
|5
|56 - 19
|52
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|4.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|5.
|26
|11
|5
|10
|36 - 39
|38
|6.
|0:0
|27
|8
|13
|6
|36 - 32
|37
|7.
|26
|10
|5
|11
|31 - 39
|35
|8.
|26
|9
|6
|11
|32 - 41
|33
|9.
|26
|9
|6
|11
|35 - 49
|33
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|12.
|26
|7
|7
|12
|30 - 36
|28
|13.
|27
|7
|7
|13
|36 - 52
|28
|14.
|26
|6
|8
|12
|30 - 43
|26
|15.
|26
|6
|8
|12
|22 - 35
|26
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|8.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|12.
|13
|6
|1
|6
|17 - 25
|19
|13.
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|14.
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|5.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|6.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|7.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|8.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|13
|2
|3
|8
|8 - 23
|9
|15.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8