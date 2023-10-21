  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 27.
ГАИС
2:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
25' Гол
Jakob Hedenquist
26' Желтая карточка
Аджумани Янник
39' Желтая карточка
Брэндон Эрик
49' Желтая карточка
Селик Мерван
60' Вторая желтая карточка
Аджумани Янник
61' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
61' Желтая карточка
Chovanie Amatkarijo
0:1
61' Не забитый пенальти
Axel Henriksson
1:1
71' Гол
Хольмстрём Александр Аль
2:1
84' Гол в свои ворота
Кейта Али
90'+7
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
12
Robin
Frej
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
16
Салихович
Дино
26
Chovanie
Amatkarijo
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
1
Кейта
Али
II
6
Jakob
Hedenquist
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
7
Andre
Oesterholm
28
Аджумани
Янник
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
29
Calvin
Kabuye
17
Штольт
Малкольм
ГАИС
4-3-3
Эстерсунд
5-3-2

История личных встреч

ГАИС
Эстерсунд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
К
4:0
К
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Среднее время на гол

38
38

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 11 (3) 0.41
Селик Мерван 10 0.37
Хольмстрём Александр Аль 9 (1) 0.33
Axel Henriksson 6 0.22
Фрайди Ричард 4 0.15
Gustav Lundgren 2 0.07
Вангберг Август 2 0.07
Оберг Йоаким 2 (1) 0.07
Норен Аксель 2 0.07
Robin Frej 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.04
Салихович Дино 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 7 0.26
Chovanie Amatkarijo 6 0.22
Карлссон Грач Себастьян 5 0.19
Miroslav Mazur 4 0.15
Calvin Kabuye 3 0.11
Mansour Sinyan 3 0.11
Simon Marklund 2 0.07
Jakob Hedenquist 2 0.07
Брэндон Эрик 1 0.04
Andre Oesterholm 1 0.04
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 7 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Axel Henriksson 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Chovanie Amatkarijo 2 0
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджумани Янник 7 1
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 6 1
Miroslav Mazur 5 1
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Johnsson 1 0

Результаты матчей

ГАИС
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Эстерсунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
9
ГАИС
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Эстерсунд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

28
18
ГАИС
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Эстерсунд
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

32
27

Голы по времени матча

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
4
31%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
3
11%
2
15%
61-75
8
30%
30%
6
46%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Забито

31
20
17 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
6
19%
3
15%
31-45
3
10%
5
25%
46-60
5
16%
3
15%
61-75
6
19%
5
25%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
5
25%
16-30
3
43%
2
10%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Забито

58
33
30 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
8
14%
1
3%
1-15
11
19%
7
21%
16-30
11
19%
3
9%
31-45
6
10%
6
18%
46-60
8
14%
5
15%
61-75
14
24%
11
33%
76-90

Пропущено

17
35
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 20
1
6%
4
11%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
5
29%
29%
7
20%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
5
29%
29%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1
Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2

Результаты матчей

ГАИС
Эстерсунд

Точный счет

3:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:6
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:6
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
6
2 раза 8%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
7
6
6
7
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
3
10
5
8
2.5
1
12
4
9
3.5
2
11
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
22
4
15
11
1.5
10
16
11
15
2.5
3
23
6
20
3.5
1
25
2
24
4.5
2
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 26 14 6 6 47 - 28 48
4.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
5.
Ландскруна
 26 11 5 10 36 - 39 38
6.
Эстерсунд
 27 8 12 7 37 - 34 36
7.
Браге
 26 10 5 11 31 - 39 35
8.
Гефле
 0:0 27 9 7 11 32 - 41 34
9.
Треллеборг
 26 9 6 11 35 - 49 33
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
12.
Хельсинборг
 0:0 27 7 8 12 30 - 36 29
13.
Сундсвалль
 27 7 7 13 36 - 52 28
14.
Эргрюте
 26 6 8 12 30 - 43 26
15.
Сирианска Эскильстуна
 26 6 8 12 22 - 35 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
3.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 0:0 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Хельсинборг
 0:0 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 13 2 6 5 18 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
6.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
7.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
8.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 0:0 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 0:0 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
15.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эстерсунд Аджумани Янник 1 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Брэндон Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Аджумани Янник получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Спорронг Альбин сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Jakob Hedenquist бьет в цель!
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