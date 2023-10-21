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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 27.
Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 7'
Гефле
0'
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Гефле
1.55
5.15
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5.50
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
39
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Вилар
Бернардо
20
Олссон
Деннис
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
10
Йенссон
Расмус
13
Лупер
Вильгельм
9
Лима
Лукас
11
Ринг
Эрик
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
44
Iu
Ranera
7
Daniel
Eliasson
16
Kevin
Persson
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
Хельсинборг
4-3-3
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Гефле

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

107.7%
15.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

56%
8%
36%
14 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
А
2:3
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
5:1
КШ
3:1
А
2:2
А
1:4
А
2:0
А
3:0
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.36
1.29

Среднее время на гол

38
70

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Среднее время на гол

54
82

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.96
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.22
Amin Al-Hamawi 6 0.22
Ринг Эрик 5 0.19
Лупер Вильгельм 3 0.11
Лима Лукас 2 0.07
Benjamin Acquah 2 0.07
Simon Bengtsson 1 0.04
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Cole Alexander 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Олссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.33
Лундин Антон 4 0.15
Эдквист Адриан 3 0.11
Antonio Yakoub 3 0.11
Лундин Оскар 3 0.11
Йельте Якоб 2 0.07
Nils Eriksson 2 0.07
Рафаэль Йорк 1 0.04
Ройсхенберг Мартин 1 0.04
Kevin Persson 1 0.04
Oskar Karlsson 1 0.04
Constantino Capotondi 1 0.04
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 7 1
Benjamin Acquah 5 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Хеллман Эмиль 4 0
Ринг Эрик 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Victor Blixt 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 1
Лундин Оскар 6 0
Аспгрен Кристоффер 3 1
Constantino Capotondi 3 1
Kevin Persson 4 0
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Ahmed Bonnah 2 0
Daniel Eliasson 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Микаель Бенгтссон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Iu Ranera 1 0
Nils Eriksson 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Philip Ekman 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Гефле
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
10
Хельсинборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

9
18
Хельсинборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Гефле
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
5
38%
76-90

Пропущено

18
21
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
8
44%
4
19%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
6
32%
46-60
3
23%
5
26%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
16%
6
30%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
6
32%
1
5%
76-90

Забито

29
32
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
3
10%
3
9%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
10
34%
9
28%
76-90

Пропущено

37
41
12 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
6
16%
9
22%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
3
8%
6
15%
31-45
6
16%
10
24%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
14
38%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6
Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1

Результаты матчей

Хельсинборг
Гефле

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
8
18
1.5
9
17
2
24
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 26 14 6 6 47 - 28 48
4.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
5.
Ландскруна
 26 11 5 10 36 - 39 38
6.
Эстерсунд
 27 8 12 7 37 - 34 36
7.
Браге
 26 10 5 11 31 - 39 35
8.
Гефле
 0:0 27 9 7 11 32 - 41 34
9.
Треллеборг
 26 9 6 11 35 - 49 33
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
12.
Хельсинборг
 0:0 27 7 8 12 30 - 36 29
13.
Сундсвалль
 27 7 7 13 36 - 52 28
14.
Эргрюте
 26 6 8 12 30 - 43 26
15.
Сирианска Эскильстуна
 26 6 8 12 22 - 35 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
3.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 0:0 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Хельсинборг
 0:0 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 13 2 6 5 18 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
6.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
7.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
8.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 0:0 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 0:0 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
15.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эстерсунд Аджумани Янник 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Гефле
1.55
5.15
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5.50
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