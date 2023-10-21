Тур: 27.
0:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаDaniel Eliasson
54' Желтая карточкаNils Eriksson
73' Желтая карточкаBenjamin Orn
90'+8
Ход матча
39'
54'
73'
39
Benjamin
Orn
11
Ринг
Эрик
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Хельсинборг
Гефле
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
107.7%
15.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
56%
8%
36%
14 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.36
1.29
Среднее время на гол
38
70
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Среднее время на гол
54
82
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.96
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.22
|Amin Al-Hamawi
|6
|0.22
|Ринг Эрик
|5
|0.19
|Лупер Вильгельм
|3
|0.11
|Лима Лукас
|2
|0.07
|Benjamin Acquah
|2
|0.07
|Simon Bengtsson
|1
|0.04
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Cole Alexander
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.33
|Лундин Антон
|4
|0.15
|Эдквист Адриан
|3
|0.11
|Antonio Yakoub
|3
|0.11
|Лундин Оскар
|3
|0.11
|Йельте Якоб
|2
|0.07
|Nils Eriksson
|2
|0.07
|Рафаэль Йорк
|1
|0.04
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.04
|Kevin Persson
|1
|0.04
|Oskar Karlsson
|1
|0.04
|Constantino Capotondi
|1
|0.04
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|7
|1
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хеллман Эмиль
|4
|0
|Ринг Эрик
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Benjamin Orn
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Constantino Capotondi
|3
|1
|Kevin Persson
|4
|0
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Daniel Eliasson
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Ahmed Bonnah
|2
|0
|Nils Eriksson
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Микаель Бенгтссон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
|Philip Ekman
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Гефле
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
10
Хельсинборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
9
18
Хельсинборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Гефле
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
37% (10)
48% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
38%
5
38%
76-90
Пропущено
18
21
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
8
44%
4
19%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
6
32%
46-60
3
23%
5
26%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
16%
6
30%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
6
32%
1
5%
76-90
Забито
29
32
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
10%
3
9%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
10
34%
9
28%
76-90
Пропущено
37
41
12 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
6
16%
9
22%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
3
8%
6
15%
31-45
6
16%
10
24%
46-60
5
14%
5
12%
61-75
14
38%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0
Гефле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6
Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1
Результаты матчей
Хельсинборг
Гефле
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
59
67
212
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
207
819
918
225
225
126
126
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эстерсунд
|Аджумани Янник
|1 7