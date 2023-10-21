Тур: 27. Стадион: Стора Валла. Зрители: 2251
0'
0:1
14' ПенальтиСкрабб Симон
35' Желтая карточкаЭрквист Расмус
0:2
40' ГолХуммет Денис
0:3
45' ГолХальберг Мелькер
1:3
46' ГолЛиндгрен Густав
63' Вторая желтая карточкаЭрквист Расмус
86' Желтая карточкаКампос Диего
90'+5
Ход матча
14'
0:1
35'
40'
45'
0:3
46'
1:3
63'
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
15
Корач
Сеид
14
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Дегерфорс
Кальмар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
33
108
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|6 (1)
|0.22
|Эрквист Расмус
|4
|0.15
|Вукоевич Диян
|3
|0.11
|Бузаине Элиас
|2
|0.07
|Гранат Густав
|2
|0.07
|Линдгрен Густав
|2
|0.07
|Гравиус Христос
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.04
|Линделль Эрик
|1
|0.04
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.04
|Павлович Дамьян
|1
|0.04
|Россбах Сондре
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Гваргис Питер
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8
|0.3
|Скрабб Симон
|7 (2)
|0.26
|Райович Милета
|7
|0.26
|Шамун Ноа
|3
|0.11
|Саетра Ларс
|3
|0.11
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Хальберг Мелькер
|1
|0.04
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрквист Расмус
|6
|1
|Гравиус Христос
|5
|1
|Корач Сеид
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Кампос Диего
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|3
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
6
Дегерфорс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Кальмар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
33
7
Упущенные победы
3
14
Дегерфорс
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (17)
11% (3)
26% (7)
Кальмар
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
36
12
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
11%
5
28%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
21
18
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
7
33%
3
17%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
0
0%
5
31%
1-15
4
40%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
7
44%
76-90
Пропущено
34
12
18 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
6
18%
1
8%
1-15
4
12%
2
17%
16-30
8
24%
2
17%
31-45
4
12%
4
33%
46-60
7
21%
1
8%
61-75
5
15%
2
17%
76-90
Забито
28
34
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
2
7%
10
29%
29%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
2
7%
8
24%
31-45
5
18%
1
3%
46-60
6
21%
3
9%
61-75
7
25%
8
24%
76-90
Пропущено
55
30
31 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
8
15%
3
10%
1-15
8
15%
6
20%
16-30
15
27%
5
17%
31-45
8
15%
8
27%
46-60
9
16%
4
13%
61-75
7
13%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3
Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1
Результаты матчей
Дегерфорс
Кальмар
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
59
58
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
211
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
720
918
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|3
|5
|52 - 22
|57
|2.
|26
|17
|4
|5
|53 - 23
|55
|3.
|26
|16
|3
|7
|59 - 32
|51
|4.
|26
|14
|4
|8
|36 - 29
|46
|5.
|27
|12
|6
|9
|32 - 33
|42
|6.
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|7.
|26
|12
|2
|12
|30 - 29
|38
|8.
|26
|11
|5
|10
|40 - 35
|38
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|1:1
|27
|9
|6
|12
|41 - 39
|33
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|1:1
|27
|8
|4
|15
|34 - 47
|28
|15.
|27
|7
|3
|17
|26 - 57
|24
|16.
|26
|3
|5
|18
|21 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|13
|7
|3
|3
|15 - 14
|24
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|10.
|1:1
|14
|5
|2
|7
|27 - 22
|17
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|10 - 12
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|21 - 12
|25
|3.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 20
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|18 - 17
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|1:1
|14
|4
|2
|8
|19 - 27
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|8