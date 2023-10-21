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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 2251
Дегерфорс
1:3
Конец матча
Кальмар
0'
0:1
14' Пенальти
Скрабб Симон
35' Желтая карточка
Эрквист Расмус
0:2
40' Гол
Хуммет Денис
0:3
45' Гол
Хальберг Мелькер
1:3
46' Гол
Линдгрен Густав
63' Вторая желтая карточка
Эрквист Расмус
86' Желтая карточка
Кампос Диего
90'+5
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Корач
Сеид
29
Бергквист
Дуг
20
Бузаине
Элиас
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
14
Болин
Уго
16
Эрквист
Расмус
11
Гравиус
Христос
9
Линдгрен
Густав
8
Кампос
Диего
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
Дегерфорс
5-3-2
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Кальмар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:1
А
2:1
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ШК
6:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

33
108

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 6 (1) 0.22
Эрквист Расмус 4 0.15
Вукоевич Диян 3 0.11
Бузаине Элиас 2 0.07
Гранат Густав 2 0.07
Линдгрен Густав 2 0.07
Гравиус Христос 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.04
Линделль Эрик 1 0.04
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.04
Павлович Дамьян 1 0.04
Россбах Сондре 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Гваргис Питер 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 8 0.3
Скрабб Симон 7 (2) 0.26
Райович Милета 7 0.26
Шамун Ноа 3 0.11
Саетра Ларс 3 0.11
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Хальберг Мелькер 1 0.04
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Олафссон Давид-Кристьян 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрквист Расмус 6 1
Гравиус Христос 5 1
Корач Сеид 5 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Гранат Густав 3 0
Кампос Диего 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 3 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Кальмар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
6
Дегерфорс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Кальмар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

33
7

Упущенные победы

3
14
Дегерфорс
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (17)
11% (3)
26% (7)
Кальмар
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

36
12

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
11%
5
28%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

21
18
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
7
33%
3
17%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
0
0%
5
31%
1-15
4
40%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
7
44%
76-90

Пропущено

34
12
18 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
6
18%
1
8%
1-15
4
12%
2
17%
16-30
8
24%
2
17%
31-45
4
12%
4
33%
46-60
7
21%
1
8%
61-75
5
15%
2
17%
76-90

Забито

28
34
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
2
7%
10
29%
29%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
2
7%
8
24%
31-45
5
18%
1
3%
46-60
6
21%
3
9%
61-75
7
25%
8
24%
76-90

Пропущено

55
30
31 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
8
15%
3
10%
1-15
8
15%
6
20%
16-30
15
27%
5
17%
31-45
8
15%
8
27%
46-60
9
16%
4
13%
61-75
7
13%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Кальмар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3
Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Кальмар

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
19
8
7
20
1.5
9
18
1
26
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
2.
Мальмё
 26 17 4 5 53 - 23 55
3.
Хеккен
 26 16 3 7 59 - 32 51
4.
Юргорден
 26 14 4 8 36 - 29 46
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Хаммарбю
 26 11 7 8 37 - 35 40
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 26 11 5 10 40 - 35 38
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 1:1 27 9 6 12 41 - 39 33
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 1:1 27 8 4 15 34 - 47 28
15.
Дегерфорс
 27 7 3 17 26 - 57 24
16.
Варберг БоИС
 26 3 5 18 21 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Сириус
 1:1 14 5 2 7 27 - 22 17
11.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
12.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
13.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Броммапойкарна
 1:1 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 13 5 3 5 23 - 20 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Сириус
 1:1 13 4 4 5 14 - 17 16
8.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
9.
Юргорден
 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Броммапойкарна
 1:1 14 4 2 8 19 - 27 14
12.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 8
Весь список
  • 63'
    Эрквист Расмус получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 63'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Тренсков Якоб уходит с поля. Шамун Ноа выходит вместо него
  • 46'
    Болин Уго сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Линдгрен Густав бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Хальберг Мелькер бьет в цель!
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