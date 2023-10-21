Тур: 10. Стадион: Либеро Либерати.
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тернана
Брешия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Среднее время на гол
80
180
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.2
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.2
|Диаките Салим
|1
|0.1
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.1
|Соренсен Фредерик
|1
|0.1
|Касасола Тиаго
|1
|0.1
|Челли Алессандро III
|1
|0.1
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|2
|0.29
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.14
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.14
|Бьянки Флавио
|1
|0.14
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Луперини Грегорио
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Дионизи Федерико
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Тернана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
3
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
3
25%
2
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1
Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0
Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3
Результаты матчей
Тернана
Брешия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Тернана
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
42
27
15
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 13
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|9.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|9 - 12
|13
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|11.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|12.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|5 - 2
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|11
|14.
|0:0
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 4
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|14.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5