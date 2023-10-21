  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Тернана
0:0
Перерыв
Брешия
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Брешия
2.55
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4.10
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Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
7
Бьярнасон
Биркир
3
Уар
Матье
11
Мончини
Габриэле
9
Бьянки
Флавио
Тернана
3-4-1-2
Брешия
3-5-2

История личных встреч

Тернана
Брешия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Среднее время на гол

80
180

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.2
Ди Стефано Филиппо 2 0.2
Диаките Салим 1 0.1
Фалетти Сесар 1 (1) 0.1
Соренсен Фредерик 1 0.1
Касасола Тиаго 1 0.1
Челли Алессандро III 1 0.1
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 2 0.29
Боррелли Дженнаро 1 0.14
Бьярнасон Биркир 1 0.14
Бьянки Флавио 1 0.14
Бизоли Димитри 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 3 0
Луперини Грегорио 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Диаките Салим 3 0
Капуано Марко 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Дионизи Федерико 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 2 0
Кистана Андреа 2 0
Галацци Николас 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Олзер Джакомо 1 0

Результаты матчей

Тернана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Тернана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
3
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
3
25%
2
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1
Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0
Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3

Результаты матчей

Тернана
Брешия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тернана
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
7
1.5
1
5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Кремонезе
 0:0 10 3 5 2 12 - 10 14
8.
Модена
 0:0 9 3 4 2 7 - 7 13
9.
Читтаделла
 0:1 10 3 4 3 9 - 12 13
10.
Пиза
 1:0 9 3 3 3 7 - 7 12
11.
Асколи
 1:0 10 3 3 4 11 - 12 12
12.
Брешия
 0:0 7 2 5 0 5 - 2 11
13.
Зюйдтироль
 0:0 9 2 5 2 12 - 10 11
14.
Бари
 0:0 10 1 8 1 8 - 8 11
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Тернана
 0:0 10 1 4 5 9 - 12 7
17.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 0:1 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 0:1 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 1:0 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Тернана
 0:0 6 1 3 2 5 - 4 6
12.
Зюйдтироль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Бари
 0:0 5 0 5 0 4 - 4 5
14.
Пиза
 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Кремонезе
 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
17.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 0:1 4 0 0 4 4 - 9 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Модена
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Зюйдтироль
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Бари
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Брешия
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
14.
Читтаделла
 0:1 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 1:0 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
19.
Лекко
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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