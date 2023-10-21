Тур: 27. Стадион: Студентернас.
1:1
Перерыв
0'
0:1
20' ГолФрицсон Людвиг
22' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
1:1
34' ПенальтиМэтьюз Ташрик
35' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
35' Красная карточкаAmadeus Soegaard
42' Желтая карточкаВикман Адам
Ход матча
20'
22'
34'
1:1
35'
35'
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
31 Malcolm Jeng
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Сириус
Броммапойкарна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.75
1.2
Среднее время на гол
32
75
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
1.25
Среднее время на гол
69
72
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|9 (2)
|0.33
|Перссон Хоаким
|7
|0.26
|Wessam Abou Ali
|6
|0.22
|Хейер Мелкер
|4
|0.15
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Aron Bjarnason I
|2
|0.07
|Роше Джейми
|2
|0.07
|Алсанати Андре
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|5
|0.19
|Васич Никола
|4
|0.15
|Акерманн Кевин
|3
|0.11
|Alexander Jensen
|2
|0.07
|Marijan Cosic
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Инусса Зейдан
|2
|0.07
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|8
|1
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Видгрен Деннис
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Wessam Abou Ali
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|7
|1
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Броммапойкарна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
9
Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
11
10
Сириус
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Броммапойкарна
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
24
17
16 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
8%
1
6%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
9
38%
1
6%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
5
21%
6
35%
76-90
Пропущено
23
27
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
22%
8
30%
30%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
5
33%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Пропущено
17
20
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Забито
38
32
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
3
8%
6
19%
1-15
7
18%
6
19%
16-30
11
29%
1
3%
31-45
6
16%
8
25%
46-60
2
5%
4
13%
61-75
9
24%
7
22%
76-90
Пропущено
40
47
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
6
15%
6
13%
1-15
5
13%
8
17%
16-30
10
25%
8
17%
31-45
8
20%
3
6%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
5
13%
16
34%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Результаты матчей
Сириус
Броммапойкарна
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
7
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сириус
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
76
58
49
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
49
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
197
1115
1115
521
323
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|3
|5
|52 - 22
|57
|2.
|26
|17
|4
|5
|53 - 23
|55
|3.
|26
|16
|3
|7
|59 - 32
|51
|4.
|26
|14
|4
|8
|36 - 29
|46
|5.
|27
|12
|6
|9
|32 - 33
|42
|6.
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|7.
|26
|12
|2
|12
|30 - 29
|38
|8.
|26
|11
|5
|10
|40 - 35
|38
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|1:1
|27
|9
|6
|12
|41 - 39
|33
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|1:1
|27
|8
|4
|15
|34 - 47
|28
|15.
|27
|7
|3
|17
|26 - 57
|24
|16.
|26
|3
|5
|18
|21 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|13
|7
|3
|3
|15 - 14
|24
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|10.
|1:1
|14
|5
|2
|7
|27 - 22
|17
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|10 - 12
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|21 - 12
|25
|3.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 20
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|18 - 17
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|1:1
|14
|4
|2
|8
|19 - 27
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|8