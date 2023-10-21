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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 27. Стадион: .
Сириус
1:1
Перерыв
Броммапойкарна
0'
0:1
20' Гол
Фрицсон Людвиг
22' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
1:1
34' Пенальти
Мэтьюз Ташрик
35' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
35' Красная карточка
Amadeus Soegaard
42' Желтая карточка
Викман Адам

Ход матча

20'
0:1
Фрицсон Людвиг
(Alexander Jensen)
22'
 
Amadeus Soegaard
34'
Мэтьюз Ташрик
1:1
35'
 
Amadeus Soegaard
35'
 
Amadeus Soegaard
37'
 
Лёфгрен Йеспер
Петтерссон Оскар
42'
Викман Адам
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Броммапойкарна
3.80
3.80
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9.10
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Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
20
Перссон
Хоаким
9
Wessam
Abou
Ali
20
Filip
Sidklev
24
Акерманн
Кевин
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
27
Инусса
Зейдан
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
10
Marijan
Cosic
Сириус
4-2-3-1
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Броммапойкарна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
1:2
ТМК
2:1
К
1:3
ТМК
0:0
А
4:2
А
0:1
ТМК
1:1
С
1:0
С
3:1
К
1:3
ШК
2:0
С
2:2
С
3:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.75
1.2

Среднее время на гол

32
75

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
1.25

Среднее время на гол

69
72

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 9 (2) 0.33
Перссон Хоаким 7 0.26
Wessam Abou Ali 6 0.22
Хейер Мелкер 4 0.15
Стенссон Даниэль 2 0.07
Aron Bjarnason I 2 0.07
Роше Джейми 2 0.07
Алсанати Андре 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Матисен Маркус 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.33
Фрицсон Людвиг 5 0.19
Васич Никола 4 0.15
Акерманн Кевин 3 0.11
Alexander Jensen 2 0.07
Marijan Cosic 2 0.07
Йоханссон Александр II 2 0.07
Инусса Зейдан 2 0.07
Samuel Holm 1 0.04
Сёдерстрём Тим 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 8 1
Де Кампс Юри 3 0
Видгрен Деннис 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Wessam Abou Ali 2 0
Алсанати Андре 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amadeus Soegaard 7 1
Акерманн Кевин 5 0
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Васич Никола 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Samuel Holm 3 0
Оморова Ричи 3 0
Абрахамссон Александер 2 0
Alexander Jensen 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Сириус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Броммапойкарна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
9
Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

11
10
Сириус
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Броммапойкарна
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

20
19

Голы по времени матча

Забито

24
17
16 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
8%
1
6%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
9
38%
1
6%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
1
4%
2
12%
61-75
5
21%
6
35%
76-90

Пропущено

23
27
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
22%
8
30%
30%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
5
33%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Пропущено

17
20
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Забито

38
32
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
3
8%
6
19%
1-15
7
18%
6
19%
16-30
11
29%
1
3%
31-45
6
16%
8
25%
46-60
2
5%
4
13%
61-75
9
24%
7
22%
76-90

Пропущено

40
47
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
6
15%
6
13%
1-15
5
13%
8
17%
16-30
10
25%
8
17%
31-45
8
20%
3
6%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
5
13%
16
34%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2

Результаты матчей

Сириус
Броммапойкарна

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
7
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сириус
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
5
8
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
19
7
11
15
1.5
11
15
5
21
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
2.
Мальмё
 26 17 4 5 53 - 23 55
3.
Хеккен
 26 16 3 7 59 - 32 51
4.
Юргорден
 26 14 4 8 36 - 29 46
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Хаммарбю
 26 11 7 8 37 - 35 40
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 26 11 5 10 40 - 35 38
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 1:1 27 9 6 12 41 - 39 33
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 1:1 27 8 4 15 34 - 47 28
15.
Дегерфорс
 27 7 3 17 26 - 57 24
16.
Варберг БоИС
 26 3 5 18 21 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Сириус
 1:1 14 5 2 7 27 - 22 17
11.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
12.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
13.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
14.
Броммапойкарна
 1:1 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 13 5 3 5 23 - 20 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Сириус
 1:1 13 4 4 5 14 - 17 16
8.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
9.
Юргорден
 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Броммапойкарна
 1:1 14 4 2 8 19 - 27 14
12.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Броммапойкарна
3.80
3.80
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9.10
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Где смотреть матч Сириус 1:1 Броммапойкарна онлайн

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