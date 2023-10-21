Тур: 27. Стадион: Студентернас. Зрители: 6127
3:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолФрицсон Людвиг
22' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
34' Вторая желтая карточкаAmadeus Soegaard
1:1
35' ПенальтиМэтьюз Ташрик
41' Желтая карточкаВикман Адам
2:1
53' ГолWessam Abou Ali
2:2
61' ГолИнусса Зейдан
65' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
3:2
80' ГолКарлссон Тобиас
90' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
90' Желтая карточкаМэтьюз Ташрик
90' Желтая карточкаЙоханссон Александр
90'+9
Ход матча
19'
22'
34'
35'
1:1
41'
53'
61'
2:2
65'
80'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
31 Malcolm Jeng
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Сириус
Броммапойкарна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.75
1.2
Среднее время на гол
32
75
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
1.25
Среднее время на гол
69
72
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|9 (2)
|0.33
|Перссон Хоаким
|7
|0.26
|Wessam Abou Ali
|7
|0.26
|Хейер Мелкер
|4
|0.15
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Aron Bjarnason I
|2
|0.07
|Роше Джейми
|2
|0.07
|Алсанати Андре
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.04
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|5
|0.19
|Васич Никола
|4
|0.15
|Акерманн Кевин
|3
|0.11
|Инусса Зейдан
|3
|0.11
|Alexander Jensen
|2
|0.07
|Marijan Cosic
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|8
|1
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|4
|0
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Видгрен Деннис
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Wessam Abou Ali
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|6
|2
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Броммапойкарна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
11
Сириус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Броммапойкарна
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
11
10
Сириус
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Броммапойкарна
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
27
19
17 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
7%
1
5%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
10
37%
1
5%
31-45
3
11%
5
26%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
6
22%
6
32%
76-90
Пропущено
25
30
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
4
13%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
6
24%
5
17%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
5
20%
9
30%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
7%
5
33%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Пропущено
17
20
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Забито
41
34
22 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
3
7%
6
18%
1-15
7
17%
7
21%
16-30
12
29%
29%
1
3%
31-45
7
17%
8
24%
46-60
2
5%
5
15%
61-75
10
24%
7
21%
76-90
Пропущено
42
50
22 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
6
14%
6
12%
1-15
6
14%
8
16%
16-30
10
24%
9
18%
31-45
8
19%
4
8%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
5
12%
17
34%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1
Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2
Результаты матчей
Сириус
Броммапойкарна
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
7
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
7
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сириус
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
86
58
59
112
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
49
77
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
1215
1215
621
324
126
126
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Броммапойкарна
|Amadeus Soegaard
|2 6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8