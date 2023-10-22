Бурмистров активно прессингует Мамина на правом фланге атаки южан, но тот не даёт оставить себя без мяча.

Очень нетактично Кулаков отбирает мяч у Макарчука на правом фланге атаки "Урала". Карточку требует скамейка "Сочи", но устным внушением Москалёв ограничивается.

ОПАСНО! Едва четвёртый мяч не оформляют гости! Заика навесил с правого фланга на Макарчука, тот бьёт головой и не попадает из опасной позиции по воротам Помазуна, зарабатывая угловой!

Неудачным в итоге угловой вышел у южан, отбиваются от корнера хозяева и начинают затяжную атаку!

Много, много у нас сегодня фолов, градус игры высок, но даёт пока играть Москалёв.

Отправляет команды на перерыв арбитр! Ух, вот это жарко было! 1:3 на табло, очень интересный нас ждёт второй тайм, а пока - отдыхаем!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Что происходит?! Разрывают гости "Урал" по итогу первого получаса! Длинной передачей из глубины Юсупов снабжает Крамарича, тот на правом полуфланге сместился ближе к центру и пробил низом по воротам Помазуна - с помощью рикошета мяч влетает в ворота хозяев!!!

Шеттине! Ринулись уральцы забить хотя бы один гол, подачу с правого фланга соорудили они, Шеттине поймал и обработал мяч в районе линии вратарской, но попал по воротам Гойло с внешней стороны сетки!

Первая ротация от Ганчаренко ждать себя долго не заставляет - Аюпов меняет Бевеева.

Тем временем четвёртый мяч в сезоне оформил Крамарич, лучший бомбардир "Сочи" в сезоне пока 25-летний словенец.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3!!! Крайне важно было уральцам забить сейчас, и они это делают! Эмерсон исполнил подачу с центра поля на линию штрафной гостей, Бикфалви проигрывает борьбу защитнику "Сочи", но тот случайно скидывает мяч набегающему Егорычеву - тот с линии расстреливает ворота Гойло!

Вот это матч в Екатеринбурге, вот это россыпь голов! И почти отрциательная температура воздуха футболу не помеха!

Макарчук с Крамаричем решили в "стеночку" сыграть на левом фланге - надёжна оборона "Урала" на этот раз.

Дркушич борцовским приёмом остановил Бикфалви на левом фланге атаки "Урала", решили стандарт разыграть хозяева, но слишком сумбурно всё получилось - теряют они мяч.

Напомним, что абсолютно худшей выездной командой сезона является "Сочи". Шесть матчей – шесть поражений у южан в первых 11 турах и всего 2 забитых и 13 пропущенных голов! Хозяева играют дома средне и являются восьмой командой РПЛ по этому показателю, набрав за 6 матчей 9 баллов.

Егорычев сделал высоченную подачу в штрафную "Сочи", Бикфалви помешал Гойло поймать мяч, но вынес сферу на угловой Дркушич!

Очередная неудачная подача с корнера для хозяев, вынесен мяч из опасной для южан зоны.

Завёлся стадион, гонит он хозяев вперёд, однако завершается очередная атака "Урала" неточным пасом низом от Егорычева на Бикфалви на правом фланге.

Вообще, главное оружие "Урала" сегодня - это навесы, которые успеха пока не приносят. Несколько таких исполнял уже Кулаков, самый опасный - на старте матча - на Шеттине.

А вот и первый удар хозяев в створ ворот! Бикфалви с района линии штрафной проверил Гойло, но видел всё и контролировал голкипер южан.

Под доминацией и контролем мяча от "Урала" проходят последние минут 10. Почти не комбинируют с мячом игроки в тёмной форме.

Джорджевич, наконец, заработал штрафной для своей команды на правом фланге атаки, Бевеев на нём сфолил. Крамарич у мяча!

Длинная подача последовала от словенца в штрафную, но Макарчук в атаке сыграл рукой.

Опасно! Пошла подача с левого фланга в центр штрафной "Сочи", Шеттине боролся с Миладиновичем! Мяч отскакивает к линии штрафной, где Бурмистров бросается под удар игрока хозяев!!!

23' Кстати, сегодняшние голы стали первыми для Кравцова и Бурмистрова в этом сезоне РПЛ. Поздравим их с этим!

22' И очередная атака "Сочи" пошла! Бурмистров мог оказаться в опасной позиции для уральцев в их штрафной, но блокирует передачу на форварда Сиссе!

22' В итоге корнер заработали хозяева, подача завершилась выносом мяча из штрафной "Сочи"!

21' Дмитриев не стал подавать в штрафную, а отдал на Сиссе, который выстрелил по воротам Гойло метров с 25, но попал в Миладиновича!

20' Опасный фол зарабатывает "Урал" на линии штрафной "Сочи"!

19' А тут ещё один удар от сочинцев! Буднично они дошли до штрафной хозяев, в итоге Крамарич с разворота нанёс не самый сильный удар по воротам Помазуна с линии штрафной! Голкипер на месте.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Что делает "Сочи"! С левого фланга Макарчук навесил в штрафную "Урала", Джорджевич оказался первым на мяче и пяточкой отдал на Бурмистрова, который расстрелял Помазуна примерно с района 11-метровой отметки! Опередил Дмитриева нападающий южан и остался без опеки!

15' Ринулись отыгрываться уральцы, однако не привел к успеху навал хозяев к чужой штрафной - надёжны гости в защите.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Заика поборолся за мяч в чужой штрафной, в итоге сохранил снаряд для своей команды, который попал к Кравцову. Тот метров с 25 нанёс точнейший дальний удар по воротам гостей с рикошетом от штанги! Не среагировал на этот выстрел Помазун, гости впереди!

13' Заика переводил мяч с правого фланга в центр на бегущего в штрафную "Урала" Джорджевич, но грамотно черногорца оттесняет от мяча Итало!

12' Вынужденная ротация произошла и у «Урала» - балканские легионеры Бегич и Мишкич сегодня своей команде не помогут. А сочинцам не поможет ветеран РПЛ Нобоа – получил эквадорец травму в прошлом матче с "Зенитом".





11' Отметим появление Гойло в воротах «Сочи», а не Заболотного. Александр Точилин ротацию на более молодого вратаря объяснил тем, что в команде есть два голкипера хорошего уровня.



10' Кулакову мяч в руку попадает на левом фланге атаки "Сочи", последовала подача в штрафную хозяев со свободного удара - Мамин с ней справляется и выносит спортивный снаряд.

9' Бевеев!!! Кулаков сделал очередную подачу с правого фланга, мяч попал к Бевееву, который на левом фланге в штрафной слишком долго обрабатывал мяч и не смог нанести точный удар, попав в защитника!

8' А вообще всё делает уральский клуб для того, чтобы порадовать своих болельщиков. Например, горячий чай разливает на трибунах. А у нас 8-я минута и не сказать, что абсолютная доминация "Урала" на поле!

7' В итоге находит подача в штрафной "Урала" голову защитника хозяев, вторым темпом атаку пытались продолжить гости, но Эмерсон играет на выносе!

6' Ещё один угловой гости получают после удара Миладиновича! Неплохо!

6' А вот и ответ от гостей! Атаку по правому флангу сочинцы провели и заработали корнер!

5' И первый момент у хозяев!!! Какая подача от Кулакова с правого фланга! Парил мяч в воздухе долгое время и нашёл в штрафной гостей Шеттине, который головой неточно пробил по воротам Гойло!

4' Медленно, но верно на Урал приходят зимние холода. +1 градус на столбике термометра в Екатеринбурге, поэтому на трибуны местной арены пришли только самые смелые болельщики "шмелей". И не сказать, что очень мало их на трибунах!

3' К счастью, всё в порядке с голкипером сборной России, продолжает он игру!

2' Пошла ответная атака сочинцев, результате которой в нашем матче первая жёлтая карточка. Это Джорджевич не успел затормозить, выходя на Помазуна и врезался в голкипера хозяев на скорости.

2' И сразу в атаку ринулись хозяева, дважды дошли до чужой штрафной по левому флангу, но не создали ничего опасного.

2' В оранжево-чёрной форме сыграют уральцы, их южные гости облачились в тёмно-синие цвета.

