Тур: 12. Стадион: Екатеринбург Арена.
0'
2' Желтая карточкаДжорджевич Лука
0:1
15' ГолКравцов Кирилл
0:2
17' ГолБурмистров Никита
0:3
34' ГолКрамарич Мартин
1:3
38' ГолЕгорычев Андрей
Ход матча
15'
0:1
17'
34'
0:3
38'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
46
Мамин
Артём
16
Итало
13
Гойло
Никита
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Точилин Александр
История личных встреч
Урал
Сочи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
128
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|4
|0.33
|Бикфалви Эрик
|2
|0.17
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.17
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.17
|Гильерме Шеттине
|1
|0.08
|Аюпов Тимур
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Юшин Александр
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.33
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.17
|Силвейра Мигел
|1
|0.08
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|Бурмистров Никита
|1
|0.08
|Медведев Юрий II
|1
|0.08
|Дркушич Ваня
|1
|0.08
|Кравцов Кирилл
|1
|0.08
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|0
|Гильерме Шеттине
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Егорычев Андрей
|0
|1
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Юсупов Артур
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Заболотный Николай
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сочи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сочи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
6
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
42%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0
Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3
Сочи
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1
Результаты матчей
Урал
Сочи
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Урал
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
56
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 7
|28
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 16
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|9.
|1:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 20
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|16.
|3:1 Заявка
|12
|3
|0
|9
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|1:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|3:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|1:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|3:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 1:3 Сочи
Исход игры
Урал
90.7% (136)
Ничья
9.3% (14)
Сочи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.28% (52)
Меньше
57.72% (71)
Обе команды забьют
Да
47.97% (59)
Нет
52.03% (64)
Популярный счёт
2:1 Урал
30% (45)
1:0 Урал
26.7% (40)
2:0 Урал
12% (18)
1:1 Ничья
8.7% (13)
4:0 Урал
4% (6)
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