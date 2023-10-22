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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Урал
1:3
Перерыв
Сочи
0'
2' Желтая карточка
Джорджевич Лука
0:1
15' Гол
Кравцов Кирилл
0:2
17' Гол
Бурмистров Никита
0:3
34' Гол
Крамарич Мартин
1:3
38' Гол
Егорычев Андрей

Ход матча

2'
 
Джорджевич Лука
15'
0:1
Кравцов Кирилл
17'
0:2
Бурмистров Никита
(Джорджевич Лука)
34'
0:3
Крамарич Мартин
37'
Аюпов Тимур
Бевеев Мингиян
 
38'
Егорычев Андрей
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 150
Урал 90.7% (136)
X 9.3% (14)
Сочи 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ничья
Сочи
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1
Помазун
Илья
46
Мамин
Артём
4
Эмерсон
Иллой-Айет
16
Итало
15
Кулаков
Денис
44
Сиссе
Ибраима
21
Дмитриев
Игорь
22
Бевеев
Мингиян
5
Егорычев
Андрей
9
Гильерме
Шеттине
10
Бикфалви
Эрик
13
Гойло
Никита
3
Дркушич
Ваня
45
Миладинович
Иван
33
Алвес
Марсело
27
Заика
Кирилл
14
Кравцов
Кирилл
6
Юсупов
Артур
17
Макарчук
Артём
18
Бурмистров
Никита
11
Джорджевич
Лука
7
Крамарич
Мартин
Урал
3-4-3
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Урал
Сочи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:3
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 4 0.33
Бикфалви Эрик 2 0.17
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.17
Каштанов Алексей 2 (2) 0.17
Гильерме Шеттине 1 0.08
Аюпов Тимур 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Юшин Александр 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.33
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.17
Силвейра Мигел 1 0.08
Джорджевич Лука 1 0.08
Бурмистров Никита 1 0.08
Медведев Юрий II 1 0.08
Дркушич Ваня 1 0.08
Кравцов Кирилл 1 0.08
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 0
Гильерме Шеттине 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Егорычев Андрей 0 1
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сочи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сочи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
6
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0
Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3
Сочи
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1

Результаты матчей

Урал
Сочи

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Урал
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
7.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
9.
Урал
 1:3 Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
10.
Рубин
 Заявка 12 3 4 5 11 - 20 13
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
13.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
14.
Балтика
 Заявка 12 3 2 7 12 - 18 11
15.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16.
Сочи
 3:1 Заявка 12 3 0 9 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Урал
 1:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 3:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 1:3 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 3:1 Заявка 7 1 0 6 5 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отправляет команды на перерыв арбитр! Ух, вот это жарко было! 1:3 на табло, очень интересный нас ждёт второй тайм, а пока - отдыхаем!
  • 45'
    Много, много у нас сегодня фолов, градус игры высок, но даёт пока играть Москалёв.
  • Угловой
    45'
    Неудачным в итоге угловой вышел у южан, отбиваются от корнера хозяева и начинают затяжную атаку!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал рефери к тайму.
  • Опасный момент
    44'
    ОПАСНО! Едва четвёртый мяч не оформляют гости! Заика навесил с правого фланга на Макарчука, тот бьёт головой и не попадает из опасной позиции по воротам Помазуна, зарабатывая угловой!
  • Фол, нарушение
    43'
    Очень нетактично Кулаков отбирает мяч у Макарчука на правом фланге атаки "Урала". Карточку требует скамейка "Сочи", но устным внушением Москалёв ограничивается.
  • 42'
    Бурмистров активно прессингует Мамина на правом фланге атаки южан, но тот не даёт оставить себя без мяча.
  • Фол, нарушение
    41'
    Дркушич борцовским приёмом остановил Бикфалви на левом фланге атаки "Урала", решили стандарт разыграть хозяева, но слишком сумбурно всё получилось - теряют они мяч.
  • 40'
    Макарчук с Крамаричем решили в "стеночку" сыграть на левом фланге - надёжна оборона "Урала" на этот раз.
  • 39'
    Вот это матч в Екатеринбурге, вот это россыпь голов! И почти отрциательная температура воздуха футболу не помеха!
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3!!! Крайне важно было уральцам забить сейчас, и они это делают! Эмерсон исполнил подачу с центра поля на линию штрафной гостей, Бикфалви проигрывает борьбу защитнику "Сочи", но тот случайно скидывает мяч набегающему Егорычеву - тот с линии расстреливает ворота Гойло!
  • 37'
    Тем временем четвёртый мяч в сезоне оформил Крамарич, лучший бомбардир "Сочи" в сезоне пока 25-летний словенец.
  • Замена
    36'
    Первая ротация от Ганчаренко ждать себя долго не заставляет - Аюпов меняет Бевеева.
  • Опасный момент
    35'
    Шеттине! Ринулись уральцы забить хотя бы один гол, подачу с правого фланга соорудили они, Шеттине поймал и обработал мяч в районе линии вратарской, но попал по воротам Гойло с внешней стороны сетки!
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Что происходит?! Разрывают гости "Урал" по итогу первого получаса! Длинной передачей из глубины Юсупов снабжает Крамарича, тот на правом полуфланге сместился ближе к центру и пробил низом по воротам Помазуна - с помощью рикошета мяч влетает в ворота хозяев!!!
     
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    • Опасный момент
      32'
      Опасно! Пошла подача с левого фланга в центр штрафной "Сочи", Шеттине боролся с Миладиновичем! Мяч отскакивает к линии штрафной, где Бурмистров бросается под удар игрока хозяев!!!
    • 31'
      Длинная подача последовала от словенца в штрафную, но Макарчук в атаке сыграл рукой. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Джорджевич, наконец, заработал штрафной для своей команды на правом фланге атаки, Бевеев на нём сфолил. Крамарич у мяча!
    • 29'
      Под доминацией и контролем мяча от "Урала" проходят последние минут 10. Почти не комбинируют с мячом игроки в тёмной форме.
    • 28'
      А вот и первый удар хозяев в створ ворот! Бикфалви с района линии штрафной проверил Гойло, но видел всё и контролировал голкипер южан.
    • 27'
      Вообще, главное оружие "Урала" сегодня - это навесы, которые успеха пока не приносят. Несколько таких исполнял уже Кулаков, самый опасный - на старте матча - на Шеттине.
    • 26'
      Завёлся стадион, гонит он хозяев вперёд, однако завершается очередная атака "Урала" неточным пасом низом от Егорычева на Бикфалви на правом фланге.
    • 25'
      Очередная неудачная подача с корнера для хозяев, вынесен мяч из опасной для южан зоны.
    • Угловой
      25'
      Егорычев сделал высоченную подачу в штрафную "Сочи", Бикфалви помешал Гойло поймать мяч, но вынес сферу на угловой Дркушич!
    • 24'
      Напомним, что абсолютно худшей выездной командой сезона является "Сочи". Шесть матчей – шесть поражений у южан в первых 11 турах и всего 2 забитых и 13 пропущенных голов! Хозяева играют дома средне и являются восьмой командой РПЛ по этому показателю, набрав за 6 матчей 9 баллов.
       
    • 23'
      Кстати, сегодняшние голы стали первыми для Кравцова и Бурмистрова в этом сезоне РПЛ. Поздравим их с этим!
    • 22'
      И очередная атака "Сочи" пошла! Бурмистров мог оказаться в опасной позиции для уральцев в их штрафной, но блокирует передачу на форварда Сиссе!
    • Угловой
      22'
      В итоге корнер заработали хозяева, подача завершилась выносом мяча из штрафной "Сочи"!
    • 21'
      Дмитриев не стал подавать в штрафную, а отдал на Сиссе, который выстрелил по воротам Гойло метров с 25, но попал в Миладиновича!
    • Фол, нарушение
      20'
      Опасный фол зарабатывает "Урал" на линии штрафной "Сочи"!
    • 19'
      А тут ещё один удар от сочинцев! Буднично они дошли до штрафной хозяев, в итоге Крамарич с разворота нанёс не самый сильный удар по воротам Помазуна с линии штрафной! Голкипер на месте.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Что делает "Сочи"! С левого фланга Макарчук навесил в штрафную "Урала", Джорджевич оказался первым на мяче и пяточкой отдал на Бурмистрова, который расстрелял Помазуна примерно с района 11-метровой отметки! Опередил Дмитриева нападающий южан и остался без опеки!
    • 15'
      Ринулись отыгрываться уральцы, однако не привел к успеху навал хозяев к чужой штрафной - надёжны гости в защите.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Заика поборолся за мяч в чужой штрафной, в итоге сохранил снаряд для своей команды, который попал к Кравцову. Тот метров с 25 нанёс точнейший дальний удар по воротам гостей с рикошетом от штанги! Не среагировал на этот выстрел Помазун, гости впереди!
    • 13'
      Заика переводил мяч с правого фланга в центр на бегущего в штрафную "Урала" Джорджевич, но грамотно черногорца оттесняет от мяча Итало!
    • 12'
      Вынужденная ротация произошла и у «Урала» - балканские легионеры Бегич и Мишкич сегодня своей команде не помогут. А сочинцам не поможет ветеран РПЛ Нобоа – получил эквадорец травму в прошлом матче с "Зенитом".

       
    • 11'
      Отметим появление Гойло в воротах «Сочи», а не Заболотного. Александр Точилин ротацию на более молодого вратаря объяснил тем, что в команде есть два голкипера хорошего уровня.
       
    • Фол, нарушение
      10'
      Кулакову мяч в руку попадает на левом фланге атаки "Сочи", последовала подача в штрафную хозяев со свободного удара - Мамин с ней справляется и выносит спортивный снаряд.
    • Опасный момент
      9'
      Бевеев!!! Кулаков сделал очередную подачу с правого фланга, мяч попал к Бевееву, который на левом фланге в штрафной слишком долго обрабатывал мяч и не смог нанести точный удар, попав в защитника!
    • 8'
      А вообще всё делает уральский клуб для того, чтобы порадовать своих болельщиков. Например, горячий чай разливает на трибунах. А у нас 8-я минута и не сказать, что абсолютная доминация "Урала" на поле!
    • 7'
      В итоге находит подача в штрафной "Урала" голову защитника хозяев, вторым темпом атаку пытались продолжить гости, но Эмерсон играет на выносе!
    • Опасный момент
      6'
      Ещё один угловой гости получают после удара Миладиновича! Неплохо!
    • Угловой
      6'
      А вот и ответ от гостей! Атаку по правому флангу сочинцы провели и заработали корнер!
    • Опасный момент
      5'
      И первый момент у хозяев!!! Какая подача от Кулакова с правого фланга! Парил мяч в воздухе долгое время и нашёл в штрафной гостей Шеттине, который головой неточно пробил по воротам Гойло!
    • Ветер
      4'
      Медленно, но верно на Урал приходят зимние холода. +1 градус на столбике термометра в Екатеринбурге, поэтому на трибуны местной арены пришли только самые смелые болельщики "шмелей". И не сказать, что очень мало их на трибунах!
    • 3'
      К счастью, всё в порядке с голкипером сборной России, продолжает он игру!
    • Желтая карточка
      2'
      Пошла ответная атака сочинцев, результате которой в нашем матче первая жёлтая карточка. Это Джорджевич не успел затормозить, выходя на Помазуна и врезался в голкипера хозяев на скорости.
    • 2'
      И сразу в атаку ринулись хозяева, дважды дошли до чужой штрафной по левому флангу, но не создали ничего опасного.
    • 2'
      В оранжево-чёрной форме сыграют уральцы, их южные гости облачились в тёмно-синие цвета.
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
       
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Егорычев Андрей бьет в цель!
    • 37'
      Бевеев Мингиян уходит с поля. Тимур Аюпов выходит вместо него
    • 34'
      Г О О О О Л - Крамарич Мартин бьет в цель!
    • 17'
      Джорджевич Лука сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Бурмистров Никита бьет в цель!
    • 15'
      Г О О О О Л - Кравцов Кирилл бьет в цель!
    • 2'
      Джорджевич Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:3 Сочи

    Исход игры
    Урал
    90.7% (136)
    Ничья
    9.3% (14)
    Сочи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.28% (52)
    Меньше
    57.72% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    47.97% (59)
    Нет
    52.03% (64)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    30% (45)
    1:0 Урал
    26.7% (40)
    2:0 Урал
    12% (18)
    1:1 Ничья
    8.7% (13)
    4:0 Урал
    4% (6)
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