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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Урал
 
Позже
Сочи
Прогнозы 67
Урал 85.1% (57)
X 14.9% (10)
Сочи 0% (0)
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Урал
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Сочи
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Урал
Сочи

История личных встреч

Урал
Сочи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:3
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
128

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 3 0.27
Бикфалви Эрик 2 0.18
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.18
Каштанов Алексей 2 (2) 0.18
Гильерме Шеттине 1 0.09
Аюпов Тимур 1 0.09
Бегич Сильвие 1 0.09
Юшин Александр 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.27
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.18
Силвейра Мигел 1 0.09
Джорджевич Лука 1 0.09
Медведев Юрий II 1 0.09
Дркушич Ваня 1 0.09
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 0
Гильерме Шеттине 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Егорычев Андрей 0 1
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 3 1
Нобоа Кристиан 3 0
Джорджевич Лука 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Батырев Амир 2 0
Заболотный Николай 1 0
Заика Кирилл 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сочи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сочи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
6
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0
Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3
Сочи
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сочи - Зенит 0:2 Сочи - Оренбург 1:2 Факел - Сочи 2:0 Крылья Советов - Сочи 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 Спартак Москва - Сочи 1:0 Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1

Результаты матчей

Урал
Сочи

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Урал
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 5 2 22 - 17 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 1 3 2 11 - 12 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 4 часа 52 минуты.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 67
    Урал 85.1% (57)
    X 14.9% (10)
    Сочи 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Сочи

    Исход игры
    Урал
    85.1% (57)
    Ничья
    14.9% (10)
    Сочи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (30)
    Меньше
    52.38% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    53.97% (34)
    Нет
    46.03% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    34.3% (23)
    1:0 Урал
    26.9% (18)
    1:1 Ничья
    14.9% (10)
    4:0 Урал
    9% (6)
    2:0 Урал
    7.5% (5)
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