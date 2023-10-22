Конечно, хорошо для "Спартака", что он не затянул с забитым мячом до второго тайма. А то ведь если долго не можешь отличиться, то добавляется нервозности в твоих действиях.

Михаил Игнатов в центральной зоне умело убрал мяч от Никиты Каккоева и хлёстко бил под перекладину со средней дистанции, однако Артур Нигматуллин сыграл выше всяких похвал и сотворил спасение, угловой будет.

Угловой "Спартака" не стал опасным и уже был заигран, когда Матео Стаматов на левом фланге своей половины поля с нарушением правил встретил получившего пас от партнёра Данила Денисова.

Хесус Медина с правого фланга отправил диагональную подачу со штрафного удара, и воздух в своей штрафной площади уверенно снял Кирилл Гоцук.

Николай Калинский опасно сыграл на чужой половине поля, слишко высоко задрав ногу и задев ею лицо Антона Зиньковского.

Свисток на перерыв. 1:0. "Спартак" открыл счёт в конце первого тайма благодаря голу Данилы Пруцева. Ждём втором тайм, чтобы узнать, отыграется ли "Пари НН" и забьёт ли новые голы "Спартак".

Антон Зиньковский после рикошета подобрал мяч на проекции левой штанги и из пределов штрафной площади пробил в ближнюю девятку, однако Артур Нигматуллин всё-таки потащил сферу на угловой.

Со стандартов не получается обострять у спартаковцев, как сейчас с левофлангового корнера. Что ж, будут тогда продолжать с игры давить на чужую оборону "красно-белые".

Квинси Промес получил повреждение и был окружён сразу несколькими спартаковцами, вскоре появилась на поле и медицинская бригада. И сразу пошли три игрока "Спартака" разминаться - это Мозес, Соболев и Бонгонда.

Поднялся Квинси Промес на ноги. Вроде как разбегается. Если что, можно будет в перерыве заменить его Гильермо Абаскалю. Как раз между таймами будет время у врачей более детально оценить состояние нидерландского легионера спартаковцев.

На данную минуту семь ударов нанесли футболисты "Спартака" по чужим воротам и четырежды попали в створ. А у "Пари НН" ноль и ноль по этим показателям.

Антон Зиньковский слева навесил в штрафную площадь гостей, откуда не удалось хозяевам пробить по воротам, но подцепили они мяч и вскоре отыграли назад в середину поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Данил Пруцев! Зиньковский разогнал атаку "Спартака" и отдал пас Медине. Тот отпасовал дальше на правый полуфланг Денисову, после чьего прострела на ближней штанге пробил Пруцев, и через рикошет от Каккоева мяч проделал себе путь в ворота.

Михаил Игнатов из левой части чужой штрафной площадки выполнял прострел, но не дошёл мяч ни до кого из его партнёров, вынос совершил Виктор Александров.

Александра Трошечкина никто не поддержал из одноклубников в атаке "Пари НН". Поэтому он простреливал от левой границы штрафной площади в ту зону, где находились защитники "Спартака".

Снова сейчас "Спартак" завладел мячом на половине соперника и стал поддавливать гостей в позиционном ключе. Те пока держатся, но непросто нижегородцам.

Хесус Медина оказался на газоне в правой части чужой штрафной площади по итогам борьбы с соперником, однако арбитр сразу показал, что нужно подниматься и что пенальти не будет.

Хаотичными вертикальными передачами по центру пытались волжане начать свою атаку, но перехват осуществил "Спартак" и сам вскоре утратил мяч перед гостевой штрафной площадкой.

Не изобилует опасными моментами пока что сегодняшняя встреча на "Открытие Банк Арене", но впереди ещё две трети матча, целый час игры.

Нужно придумывать сейчас нестандартные ходы спартаковцам, поскольку выстроились все защитники "Пари НН" и не только в обороне. Искать свободные зоны нужно "красно-белым" и так далее.

Хесус Медина с шестнадцати метров пробивал с полуразворота и метил в дальнюю девятку, но несколько выше и левее створа полетел мяч. Не удалось парагвайцу открыть сейчас счёт.

Кирилл Гоцук после штрафного удара нижегородцев подобрал мяч на левом фланге и низко забросил его в штрафную площадь, откуда вынесли сферу защитники "Спартака".

"Спартак" в очередной раз проводит позиционную атаку, перекатывая мяч вдоль и поперёк на половине поля соперника. В итоге Антон Зиньковский простреливает слева, а Хесус Медина пробегает мимо.

23' Очередное положение "вне игры" фиксируется у "Пари НН". Николай Калинский продвинулся слишком далеко по полю. Спартаковцы хорошо используют офсайдные ловушки пока что.

23' Руслан Литвинов мелко нарушил правила на половине соперника и вынужден теперь возвращаться назад через центральную линию.

22' Хесус Медина плотным ударом из-за пределов штрафной в правый угол чужих ворот переправил мяч в перчатки Артура Нигматуллина. Вратарь гостей сделал то, что и должен был сделать.

21' В турнирной таблице сейчас "Спартак" и "Пари НН" имеют одинаковое количество очков. Клуб с берегов Волги выступает в первой половине чемпионата выше ожиданий.

19' "Пари НН" заработал штрафной удар в центре поля, что помогло нижегородской команде перебраться на чужую половину поля, но до опасного момента команда Сергея Юрана не дозрела.

18' Антон Зиньковский отметился дальним ударом из центральной зоны в область правого угла - мяч просвистел по опускающейся траектории рядом со штангой. Смотрелось достаточно опасно это.

17' Данил Пруцев около центральной линии получил передачу от Антона Зиньковского и затем фол в свой адрес от оппонента. Быстро разыграли заработанный штрафной удар спартаковцы.

16' Квинси Промес из-за пределов штрафной приложился в левый угол, и пришлось Артуру Нигматуллину совершить прыжок, чтобы отвести угрозу.

16' Положение "вне игры" зафиксировано у нижегородской команды. Хуан Боселли забрался в офсайдную ситуацию. Придётся ему сейчас возвращаться назад.

15' Вспоминается и матч этих команд в мае нынешнего года в конце прошлого чемпионата. Тоже в Москве тогда играли "Спартак" и "Пари НН". По итогу была зафиксирована ничья 0:0.

14' 66 процентов игрового времени владеет мячом московский "Спартак". Соответственно, у "Пари НН" число 34 по этому показателю. Интересно, сможет ли команда Абаскаля реализовать своё игровое преимущество.

13' С прессингом действует "Спартак" перед чужой штрафной площадкой. Удаётся хозяевам пресекать попытки гостей выходить в атаку через короткий пас.

12' Сегодня "Спартак" играет первым номером. "Пари НН" иногда переходит через центр поля, но вылазки нижегородцев не оказываются долгими.

11' Антон Зиньковский на левом полуфланге подключал Данилу Пруцева, и тот считал, что заработал угловой, однако арбитр постановил, что мяч ушёл за лицевую именно от Пруцева, а не от Никиты Каккоева.

10' "Спартак" и "Пари НН" также встречались в Кубке России в нынешнем сезоне. Оба раза там победили "красно-белые". Дома они выиграли 5:4, а в гостях - 3:0.

9' "Спартак" подошёл к сегодняшнему матчу на фоне внутренних проблем, о чём писала пресса. Вроде бы помирились Абаскаль с Соболевым, но надолго ли?

8' После корнера вторым темпом продолжили атаковать спартаковцы. Антон Зиньковский с левого полуфланга вешал к дальней штанге, Эдгар Севикян не мог предотвратить этот заброс, а Срджан Бабич в падении не сумел замкнуть передачу в створ.

7' Данил Пруцев получил мяч на правом полуфланге, попытался выполнить прострел, и удалось заработать угловой спартаковскому полузащитнику.

6' "Пари НН" сейчас перевёл мяч на половину поля соперника, пробуют нижегородцы свои способности в атаке. Да и вообще просто им важно отвести игру подальше от своих ворот.

5' Подача с левого фланга пошла у "Спартака" со штрафного, и пробил головой значительно выше створа Срджан Бабич. Стоит ли считать это опасным моментом? Вряд ли.

4' Данилу Хлусевичу потребовалась медицинская помощь. Покинул он футбольное поле, но должен вернуться на газон в ближайшее время.

3' Угловой подавал "Спартак" с правого фланга, но ничего опасного не удалось создать. А вообще, прилично "красно-белые" начали матч.

2' "Спартак" играет в красно-белой форме, а у "Пари НН" тёмно-золотистая расцветка.

1' На первой же минуте возник у "Спартака" опасный момент! Бабич забросил мяч вперёд на чужую половину поля, Гоцук сделал плохую скидку головой, и едва не зашёл мяч в пустые ворота "Пари НН" после несильного удара Промеса, но успел вынести его с ленточки в падении Александров.