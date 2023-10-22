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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Спартак Москва
1:0
Перерыв
Пари НН
0'
1:0
41' Гол
Пруцев Данил

Ход матча

41'
Пруцев Данил
(Денисов Даниил)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 177
Спартак Москва 81.4% (144)
X 10.2% (18)
Пари НН 8.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
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98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
82
Хлусевич
Даниил
25
Пруцев
Данил
68
Литвинов
Руслан
17
Зиньковский
Антон
22
Игнатов
Михаил
19
Медина
Хесус
10
Промес
Квинси
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
77
Карапузов
Владислав
78
Калинский
Николай
21
Эдем
Эссьен
Эдедем
10
Трошечкин
Александр
11
Стаматов
Матео
7
Севикян
Эдгар
20
Боселли
Хуан
Спартак Москва
4-3-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Спартак Москва
Пари НН

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:3
К
5:4
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.33
Промес Квинси 3 0.25
Соболев Александр Сергеевич 2 0.17
Медина Хесус 2 0.17
Хлусевич Даниил 2 0.17
Игнатов Михаил 1 0.08
Мозес Виктор 1 0.08
Бабич Срджан 1 0.08
Пруцев Данил 1 0.08
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.33
Зе Турбо Жозе 2 0.17
Калинский Николай 2 (1) 0.17
Боселли Хуан 1 0.08
Кутателадзе Николоз 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Каккоев Никита 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Игнатов Михаил 2 0
Умяров Наиль 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 2 1
Майга Мамаду 3 0
Гоцук Кирилл 2 0
Стаматов Матео 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Калинский Николай 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Каккоев Никита 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пари НН
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
11
Спартак Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Пари НН
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
1
100%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
33%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
3
25%
76-90

Пропущено

18
8
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
7
39%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0
Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0
Пари НН
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1
Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 0:1 Заявка 12 5 2 5 11 - 10 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 12 3 4 5 11 - 20 13
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
13.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
14.
Балтика
 Заявка 12 3 2 7 12 - 18 11
15.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 0:1 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 6 0 2 4 1 - 6 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:0. "Спартак" открыл счёт в конце первого тайма благодаря голу Данилы Пруцева. Ждём втором тайм, чтобы узнать, отыграется ли "Пари НН" и забьёт ли новые голы "Спартак".
  • Фол, нарушение
    45'
    Николай Калинский опасно сыграл на чужой половине поля, слишко высоко задрав ногу и задев ею лицо Антона Зиньковского.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • 45'
    Хесус Медина с правого фланга отправил диагональную подачу со штрафного удара, и воздух в своей штрафной площади уверенно снял Кирилл Гоцук.
  • Фол, нарушение
    44'
    Угловой "Спартака" не стал опасным и уже был заигран, когда Матео Стаматов на левом фланге своей половины поля с нарушением правил встретил получившего пас от партнёра Данила Денисова.
  • Опасный момент
    43'
    Михаил Игнатов в центральной зоне умело убрал мяч от Никиты Каккоева и хлёстко бил под перекладину со средней дистанции, однако Артур Нигматуллин сыграл выше всяких похвал и сотворил спасение, угловой будет.
  • 42'
    Конечно, хорошо для "Спартака", что он не затянул с забитым мячом до второго тайма. А то ведь если долго не можешь отличиться, то добавляется нервозности в твоих действиях.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Данил Пруцев!
    Зиньковский разогнал атаку "Спартака" и отдал пас Медине. Тот отпасовал дальше на правый полуфланг Денисову, после чьего прострела на ближней штанге пробил Пруцев, и через рикошет от Каккоева мяч проделал себе путь в ворота.
  • 40'
    Правым флангом провёл атаку нижегородский клуб, но спартаковцы справились и пошли вперёд.
  • 39'
    Антон Зиньковский слева навесил в штрафную площадь гостей, откуда не удалось хозяевам пробить по воротам, но подцепили они мяч и вскоре отыграли назад в середину поля.
  • 38'
    На данную минуту семь ударов нанесли футболисты "Спартака" по чужим воротам и четырежды попали в створ. А у "Пари НН" ноль и ноль по этим показателям.
  • 37'
    Поднялся Квинси Промес на ноги. Вроде как разбегается. Если что, можно будет в перерыве заменить его Гильермо Абаскалю. Как раз между таймами будет время у врачей более детально оценить состояние нидерландского легионера спартаковцев.
  • Травма, повреждение
    36'
    Квинси Промес получил повреждение и был окружён сразу несколькими спартаковцами, вскоре появилась на поле и медицинская бригада. И сразу пошли три игрока "Спартака" разминаться - это Мозес, Соболев и Бонгонда.
  • Угловой
    35'
    Со стандартов не получается обострять у спартаковцев, как сейчас с левофлангового корнера. Что ж, будут тогда продолжать с игры давить на чужую оборону "красно-белые".
  • Опасный момент
    34'
    Антон Зиньковский после рикошета подобрал мяч на проекции левой штанги и из пределов штрафной площади пробил в ближнюю девятку, однако Артур Нигматуллин всё-таки потащил сферу на угловой.
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    • 33'
      "Спартак" в очередной раз проводит позиционную атаку, перекатывая мяч вдоль и поперёк на половине поля соперника. В итоге Антон Зиньковский простреливает слева, а Хесус Медина пробегает мимо.
    • 32'
      Кирилл Гоцук после штрафного удара нижегородцев подобрал мяч на левом фланге и низко забросил его в штрафную площадь, откуда вынесли сферу защитники "Спартака".
    • Опасный момент
      31'
      Хесус Медина с шестнадцати метров пробивал с полуразворота и метил в дальнюю девятку, но несколько выше и левее створа полетел мяч. Не удалось парагвайцу открыть сейчас счёт.
    • 30'
      Нужно придумывать сейчас нестандартные ходы спартаковцам, поскольку выстроились все защитники "Пари НН" и не только в обороне. Искать свободные зоны нужно "красно-белым" и так далее.
    • 29'
      Не изобилует опасными моментами пока что сегодняшняя встреча на "Открытие Банк Арене", но впереди ещё две трети матча, целый час игры.
    • 28'
      Хаотичными вертикальными передачами по центру пытались волжане начать свою атаку, но перехват осуществил "Спартак" и сам вскоре утратил мяч перед гостевой штрафной площадкой.
    • Судья
      27'
      Хесус Медина оказался на газоне в правой части чужой штрафной площади по итогам борьбы с соперником, однако арбитр сразу показал, что нужно подниматься и что пенальти не будет.
    • 26'
      Снова сейчас "Спартак" завладел мячом на половине соперника и стал поддавливать гостей в позиционном ключе. Те пока держатся, но непросто нижегородцам.
    • 25'
      Александра Трошечкина никто не поддержал из одноклубников в атаке "Пари НН". Поэтому он простреливал от левой границы штрафной площади в ту зону, где находились защитники "Спартака".
    • 24'
      Михаил Игнатов из левой части чужой штрафной площадки выполнял прострел, но не дошёл мяч ни до кого из его партнёров, вынос совершил Виктор Александров.
    • Офсайд
      23'
      Очередное положение "вне игры" фиксируется у "Пари НН". Николай Калинский продвинулся слишком далеко по полю. Спартаковцы хорошо используют офсайдные ловушки пока что.
    • Фол, нарушение
      23'
      Руслан Литвинов мелко нарушил правила на половине соперника и вынужден теперь возвращаться назад через центральную линию.
    • 22'
      Хесус Медина плотным ударом из-за пределов штрафной в правый угол чужих ворот переправил мяч в перчатки Артура Нигматуллина. Вратарь гостей сделал то, что и должен был сделать.
    • 21'
      В турнирной таблице сейчас "Спартак" и "Пари НН" имеют одинаковое количество очков. Клуб с берегов Волги выступает в первой половине чемпионата выше ожиданий.
    • 19'
      "Пари НН" заработал штрафной удар в центре поля, что помогло нижегородской команде перебраться на чужую половину поля, но до опасного момента команда Сергея Юрана не дозрела.
    • Опасный момент
      18'
      Антон Зиньковский отметился дальним ударом из центральной зоны в область правого угла - мяч просвистел по опускающейся траектории рядом со штангой. Смотрелось достаточно опасно это.
    • Фол, нарушение
      17'
      Данил Пруцев около центральной линии получил передачу от Антона Зиньковского и затем фол в свой адрес от оппонента. Быстро разыграли заработанный штрафной удар спартаковцы.
    • Опасный момент
      16'
      Квинси Промес из-за пределов штрафной приложился в левый угол, и пришлось Артуру Нигматуллину совершить прыжок, чтобы отвести угрозу.
    • Офсайд
      16'
      Положение "вне игры" зафиксировано у нижегородской команды. Хуан Боселли забрался в офсайдную ситуацию. Придётся ему сейчас возвращаться назад.
    • 15'
      Вспоминается и матч этих команд в мае нынешнего года в конце прошлого чемпионата. Тоже в Москве тогда играли "Спартак" и "Пари НН". По итогу была зафиксирована ничья 0:0.
    • 14'
      66 процентов игрового времени владеет мячом московский "Спартак". Соответственно, у "Пари НН" число 34 по этому показателю. Интересно, сможет ли команда Абаскаля реализовать своё игровое преимущество.
    • 13'
      С прессингом действует "Спартак" перед чужой штрафной площадкой. Удаётся хозяевам пресекать попытки гостей выходить в атаку через короткий пас. 
    • 12'
      Сегодня "Спартак" играет первым номером. "Пари НН" иногда переходит через центр поля, но вылазки нижегородцев не оказываются долгими.
    • 11'
      Антон Зиньковский на левом полуфланге подключал Данилу Пруцева, и тот считал, что заработал угловой, однако арбитр постановил, что мяч ушёл за лицевую именно от Пруцева, а не от Никиты Каккоева.
    • 10'
      "Спартак" и "Пари НН" также встречались в Кубке России в нынешнем сезоне. Оба раза там победили "красно-белые". Дома они выиграли 5:4, а в гостях - 3:0.
    • 9'
      "Спартак" подошёл к сегодняшнему матчу на фоне внутренних проблем, о чём писала пресса. Вроде бы помирились Абаскаль с Соболевым, но надолго ли?
    • Опасный момент
      8'
      После корнера вторым темпом продолжили атаковать спартаковцы. Антон Зиньковский с левого полуфланга вешал к дальней штанге, Эдгар Севикян не мог предотвратить этот заброс, а Срджан Бабич в падении не сумел замкнуть передачу в створ.
    • Угловой
      7'
      Данил Пруцев получил мяч на правом полуфланге, попытался выполнить прострел, и удалось заработать угловой спартаковскому полузащитнику.
    • 6'
      "Пари НН" сейчас перевёл мяч на половину поля соперника, пробуют нижегородцы свои способности в атаке. Да и вообще просто им важно отвести игру подальше от своих ворот.
    • 5'
      Подача с левого фланга пошла у "Спартака" со штрафного, и пробил головой значительно выше створа Срджан Бабич. Стоит ли считать это опасным моментом? Вряд ли.
    • Травма, повреждение
      4'
      Данилу Хлусевичу потребовалась медицинская помощь. Покинул он футбольное поле, но должен вернуться на газон в ближайшее время.
    • Угловой
      3'
      Угловой подавал "Спартак" с правого фланга, но ничего опасного не удалось создать. А вообще, прилично "красно-белые" начали матч.
    • 2'
      "Спартак" играет в красно-белой форме, а у "Пари НН" тёмно-золотистая расцветка.
    • Опасный момент
      1'
      На первой же минуте возник у "Спартака" опасный момент! Бабич забросил мяч вперёд на чужую половину поля, Гоцук сделал плохую скидку головой, и едва не зашёл мяч в пустые ворота "Пари НН" после несильного удара Промеса, но успел вынести его с ленточки в падении Александров. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Денисов Даниил сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Пруцев Данил бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Пари НН

    Исход игры
    Спартак Москва
    81.4% (144)
    Ничья
    10.2% (18)
    Пари НН
    8.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.1% (78)
    Меньше
    33.9% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    31.6% (56)
    2:0 Спартак Москва
    11.3% (20)
    3:1 Спартак Москва
    6.2% (11)
    1:0 Спартак Москва
    6.2% (11)
    1:1 Ничья
    4.5% (8)
    2:2 Ничья
    2.8% (5)
    2:3 Пари НН
    1.1% (2)
    3:2 Спартак Москва
    1.1% (2)
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