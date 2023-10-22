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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Зенит
0:0
Первый тайм: 35'
Крылья Советов
0'
Прогнозы 156
Зенит 84% (131)
X 6.4% (10)
Крылья Советов 9.6% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Крылья Советов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Адамов
Денис
25
Эракович
Страхинья
55
Родригао
де
Соуза
28
Алип
Нуралы
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
3
Дуглас
Сантос
31
Мантуан
Густаво
33
Сергеев
Иван
30
Кассьерра
Матео
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
15
Рассказов
Николай
21
Иванисеня
Дмитрий
10
Гарре
Бенхамин
8
Витюгов
Максим
14
Салтыков
Никита
20
Рахманович
Амар
Зенит
3-4-3
Крылья Советов
4-5-1

История личных встреч

Зенит
Крылья Советов

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

27 матчей

77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

2
2.21

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.71
0.85

Среднее время на гол

126
106

Всего голов

36
42

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
57

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 9 0.75
Сергеев Иван 3 0.25
Клаудиньо 3 (1) 0.25
Вендел Маркус 2 0.17
Мантуан Густаво 2 0.17
Дуглас Сантос 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтыков Никита 4 0.33
Гарре Бенхамин 4 (1) 0.33
Рассказов Николай 2 0.17
Рахманович Амар 2 0.17
Горшков Юрий 2 0.17
Бабкин Сергей 2 0.17
Шитов Владислав 2 0.17
Костанца Фернандо 2 (1) 0.17
Ежов Роман 1 (1) 0.08
Зотов Георгий 1 0.08
Карпицкий Егор 1 0.08
Бейл Гленн 1 0.08
Хубулов Владимир 1 0.08
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Сергеев Иван 1 0
Клаудиньо 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 5 0
Бейл Гленн 3 1
Солдатенков Александр 1 1
Ломаев Иван 2 0
Рахманович Амар 2 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0

Результаты матчей

Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
19
Зенит
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
3
50%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
23%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
4
19%
7
28%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
5
24%
7
28%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
33%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1
Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2

Результаты матчей

Зенит
Крылья Советов

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Зенит
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
4
2
1
3
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
8
3
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 12 6 4 2 25 - 14 22
3.
Зенит
 0:0 Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 12 3 4 5 11 - 20 13
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
13.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
14.
Балтика
 Заявка 12 3 2 7 12 - 18 11
15.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Зенит
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    33'
    Ответ от питерцев! Кассьерра поймал мяч в штрафной самарцев, развернулся и нашёл Клаудиньо, который примерно с линии штрафной выстрелил по воротам Овсянникова - мимо, но выглядело очень остро! Витюгов, бросавшийся на мяч, не смог прервать удар.
  • 32'
    Вновь завладели мячом хозяева и вновь оплошали на правом фланге, допустив потерю. Мантуан это был.
  • 31'
    Да, вот и могли "Крылья" счёт открыть благодаря их любимому оружию - контратакам. Питерцы при тотальном контроле до сих пор не создали ничего опасного.
  • Опасный момент
    30'
    САЛТЫКОВ! ОПАСНО БЫЛО! За считанные секунды 19-летний футболист в контратаке на левом фланге рванул к воротам Адамова, начал смещаться в центр и выстрелил по воротам Адамова! В "девятку" метил, но не попал полузащитник! Никто из защитников питерцев этот удар не блокировал.
  • 29'
    Снова лежит на поле игрок "Крыльев", это Гарре пострадал в единоборстве с Алипом на половине поля самарцев. Было близко к "горчичнику".
  • 28'
    И вновь отменно блокируют потенциально опасный удар защитники "Крыльев"! Мантуан отважился выстрелить с линии штрафной самарцев, но попал в заслон из обороны гостей.
  • 27'
    Теперь в прессинге на чужой половине поля самарцы, довольно агрессивно это выглядит и, по-моему, в первый раз за игру.
  • 26'
    Возобновилась игра, наконец, едем дальше! С Евгеньевым всё в порядке в итоге, продолжил он игру.
  • 26'
    Используют все команды по-своему паузу, активно со своими главными тренерами общаются игроки. Вот Сантос с Семаком пообщаться возможность не упустил.
  • Травма, повреждение
    25'
    Очень неприятно мяч попал Евгеньеву в промежность после выстрела Кассьерры. Пауза возникла, самарские врачи на поле появились.
  • 24'
    Кассьерра пытался пробить с линии штрафной "Крыльев", но попал в Евгеньева. 
  • 23'
    После недолгой паузы вновь питерцы с мячом. В основном через правый фланг они пытаются действовать, однако самый опасный момент для партнёров пока создал Клаудиньо - с фланга левого!
  • 21'
    Алип здорово остановил Гарре на правом фланге атаки "Крыльев", браво! Аплодирует арена защитнику сборной Казахстана!
  • 20'
    Снова "Зенит" с мячом и снова чемпион России атакует. Завершилась атака в итоге ударом Мантуана в небеса - сошёл мяч с ноги у бразильца на линии штрафной "Крыльев". С лёта он пытался пробить по воротам Овсянникова.
  • 19'
    Увязли теперь "Крылья" в атаке на левом фланге - классная передача под удар к Бейлу в центр в итоге последовала, но тот нанёс ужасный удар в сторону ворот Адамова. Извиняется защитник перед партнёрами по команде.
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    • 17'
      А так и не скажешь, что сейчас играют одни из самых атакующих команд РПЛ. Да ещё в таких комфортных условиях - крыша у "Газпром Арены" закрыта, поэтому и питерские +3 градуса соперникам не страшны.
    • 16'
      Хороший перехват у "Зенита" получился на чужой половине поля, в итоге Вендел на правом фланге завладел мячом и то ли пробил, то ли навесил к воротам Овсянникова - очень слабо, вратарь на месте.
    • Опасный момент
      15'
      Клаудиньо! А вот это неплохо! Хладнокровно он убрал Гарре на левом фланге и прострелил в штрафную гостей на Кассьерру - но никто до сферы не дотягивается.
    • 15'
      Почти первые 15 минут игры подходят к концу, а моментов у нас - кот наплакал. Осторожничают соперники, крайне. Даже при зенитовской доминации на протяжении последних пяти минут.
    • 14'
      Салтыков уже на правом фланге атаки поборолся корпусами с Барриосом. Выиграл колумбиец борьбу в итоге без нарушения правил.
    • Фол, нарушение
      13'
      Бейл перехватил мяч у Клаудиньо на половине поля "Крыльев", но использовал он руки против бразильца. Первый штрафной заработали питерцы, правда, сразу после его розыгрыша они мяч потеряли.
    • 12'
      Перешли на половину поля соперника "зенитовцы", но застряли они на правом фланге без особого продвижения дальше.
    • 10'
      Судя по всему, Семак дал указание активно прессинговать Овсянникова на старте - как только "Крылья" мяч заполучают, вдвоём или троём зенитовцы бегут к вратарю оппонентов.
    • 9'
      Салтыков открылся на левом фланге и сохранил мяч для своих одноклубников - попеременно мяч то у хозяев держится, то у гостей.
    • 8'
      Выцеливал Барриос передачей из глубины в штрафной "Крыльев" Сергеева - очень неточное действие от колумбийца.
    • 7'
      Самарцы атаковали правым флангом, но обостряющая передача Гарре на Рассказова не прошла. Снова с мячом хозяева.
    • 6'
      Отметим, что во второй раз кряду Семак решил дать шанс сыграть Денису Адамову в рамке "Зенита". Ранее голкипер после перехода в питерский клуб уже сыграл по матчу в РПЛ и Кубке, пропустив в двух играх гол.
       
    • 5'
      Неспешное у нас начало встречи, если отталкиваться от игры обеих команд. Пару острых передач в исполнении соперников мы видели, но владея мячом и "Зенит", и "Крылья" особо предпочитают не разгоняться.
    • 3'
      Овсянников под серьёзный прессинг нападающих "Зенита" попал, но выдержал это испытание молодой вратарь и начал атаку своей команды!
    • 2'
      А вот и гости себя показывают, Салтыков сделал передачу в штрафную площадь со своего левого фланга в надежде, что за неё зацепится Рахманович, но справляется с этим пасом оборона питерцев!
    • 2'
      И начали с контроля мяча хозяева, неспешно они идут в первую для себя атаку по левому флангу, которая завершилась перехватом!
    • 1'
      Питерцы сыграют голубых домашних цветах, самарцы – в бело-синем комплекте!
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
       
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие любители футбола! В центральном матче 12 тура РПЛ питерский "Зенит" принимает дома команду-сенсацию текущего сезона - самарские "Крылья Советов". Соперники расположились практически вплотную в турнирной таблице первенства - самарцы с одним баллом идут на втором месте, имея в активе 21 балл. Питерцы отстают лишь на один пункт и идут на третьем месте.

      Менее часа осталось до нашей текстовой трансляции матча! Проведу её для Вас на LiveResult.ru я, Григорий Серёдкин. Начинаем в 16:30 по московскому времени!
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    Прогнозы 156
    Зенит 84% (131)
    X 6.4% (10)
    Крылья Советов 9.6% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Крылья Советов
    1.65
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    7.10
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    7.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Зенит
    81.5% (141)
    Ничья
    8.1% (14)
    Крылья Советов
    10.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.17% (83)
    Меньше
    30.83% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    65.83% (79)
    Нет
    34.17% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    27.7% (48)
    2:0 Зенит
    13.9% (24)
    3:1 Зенит
    6.9% (12)
    1:0 Зенит
    5.2% (9)
    3:0 Зенит
    4% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (6)
    3:2 Зенит
    2.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (3)
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