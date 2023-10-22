Теперь в прессинге на чужой половине поля самарцы, довольно агрессивно это выглядит и, по-моему, в первый раз за игру.

И вновь отменно блокируют потенциально опасный удар защитники "Крыльев"! Мантуан отважился выстрелить с линии штрафной самарцев, но попал в заслон из обороны гостей.

Снова лежит на поле игрок "Крыльев", это Гарре пострадал в единоборстве с Алипом на половине поля самарцев. Было близко к "горчичнику".

САЛТЫКОВ! ОПАСНО БЫЛО! За считанные секунды 19-летний футболист в контратаке на левом фланге рванул к воротам Адамова, начал смещаться в центр и выстрелил по воротам Адамова! В "девятку" метил, но не попал полузащитник! Никто из защитников питерцев этот удар не блокировал.

Да, вот и могли "Крылья" счёт открыть благодаря их любимому оружию - контратакам. Питерцы при тотальном контроле до сих пор не создали ничего опасного.

Вновь завладели мячом хозяева и вновь оплошали на правом фланге, допустив потерю. Мантуан это был.

Ответ от питерцев! Кассьерра поймал мяч в штрафной самарцев, развернулся и нашёл Клаудиньо, который примерно с линии штрафной выстрелил по воротам Овсянникова - мимо, но выглядело очень остро! Витюгов, бросавшийся на мяч, не смог прервать удар.

Увязли теперь "Крылья" в атаке на левом фланге - классная передача под удар к Бейлу в центр в итоге последовала, но тот нанёс ужасный удар в сторону ворот Адамова. Извиняется защитник перед партнёрами по команде.

Снова "Зенит" с мячом и снова чемпион России атакует. Завершилась атака в итоге ударом Мантуана в небеса - сошёл мяч с ноги у бразильца на линии штрафной "Крыльев". С лёта он пытался пробить по воротам Овсянникова.

После недолгой паузы вновь питерцы с мячом. В основном через правый фланг они пытаются действовать, однако самый опасный момент для партнёров пока создал Клаудиньо - с фланга левого!

Кассьерра пытался пробить с линии штрафной "Крыльев", но попал в Евгеньева.

Очень неприятно мяч попал Евгеньеву в промежность после выстрела Кассьерры. Пауза возникла, самарские врачи на поле появились.

Используют все команды по-своему паузу, активно со своими главными тренерами общаются игроки. Вот Сантос с Семаком пообщаться возможность не упустил.

Возобновилась игра, наконец, едем дальше! С Евгеньевым всё в порядке в итоге, продолжил он игру.

17' А так и не скажешь, что сейчас играют одни из самых атакующих команд РПЛ. Да ещё в таких комфортных условиях - крыша у "Газпром Арены" закрыта, поэтому и питерские +3 градуса соперникам не страшны.

16' Хороший перехват у "Зенита" получился на чужой половине поля, в итоге Вендел на правом фланге завладел мячом и то ли пробил, то ли навесил к воротам Овсянникова - очень слабо, вратарь на месте.

15' Клаудиньо! А вот это неплохо! Хладнокровно он убрал Гарре на левом фланге и прострелил в штрафную гостей на Кассьерру - но никто до сферы не дотягивается.

15' Почти первые 15 минут игры подходят к концу, а моментов у нас - кот наплакал. Осторожничают соперники, крайне. Даже при зенитовской доминации на протяжении последних пяти минут.

14' Салтыков уже на правом фланге атаки поборолся корпусами с Барриосом. Выиграл колумбиец борьбу в итоге без нарушения правил.

13' Бейл перехватил мяч у Клаудиньо на половине поля "Крыльев", но использовал он руки против бразильца. Первый штрафной заработали питерцы, правда, сразу после его розыгрыша они мяч потеряли.

12' Перешли на половину поля соперника "зенитовцы", но застряли они на правом фланге без особого продвижения дальше.

10' Судя по всему, Семак дал указание активно прессинговать Овсянникова на старте - как только "Крылья" мяч заполучают, вдвоём или троём зенитовцы бегут к вратарю оппонентов.

9' Салтыков открылся на левом фланге и сохранил мяч для своих одноклубников - попеременно мяч то у хозяев держится, то у гостей.