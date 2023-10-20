  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 57
Зенит 84.2% (48)
X 10.5% (6)
Крылья Советов 5.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Крылья Советов
1.57
Реклама, pari.ru
6.70
Реклама, betboom.ru
6.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Зенит
Крылья Советов

История личных встреч

Зенит
Крылья Советов

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

27 матчей

77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

2
2.21

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.71
0.85

Среднее время на гол

126
106

Всего голов

36
42

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
57

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 9 0.82
Сергеев Иван 3 0.27
Клаудиньо 3 (1) 0.27
Вендел Маркус 2 0.18
Мантуан Густаво 2 0.18
Дуглас Сантос 1 0.09
Изидор Вильсон 1 0.09
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтыков Никита 4 0.36
Гарре Бенхамин 4 (1) 0.36
Рассказов Николай 2 0.18
Рахманович Амар 2 0.18
Горшков Юрий 2 0.18
Бабкин Сергей 2 0.18
Шитов Владислав 2 0.18
Костанца Фернандо 2 (1) 0.18
Ежов Роман 1 (1) 0.09
Зотов Георгий 1 0.09
Карпицкий Егор 1 0.09
Бейл Гленн 1 0.09
Хубулов Владимир 1 0.09
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Сергеев Иван 1 0
Клаудиньо 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 5 0
Бейл Гленн 3 1
Солдатенков Александр 1 1
Ломаев Иван 2 0
Рахманович Амар 2 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0

Результаты матчей

Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
19
Зенит
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
3
50%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
23%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
4
19%
7
28%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
5
24%
7
28%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
33%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1
Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2

Результаты матчей

Зенит
Крылья Советов

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Зенит
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
4
2
1
3
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
8
3
3
8
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 5 2 22 - 17 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 1 3 2 11 - 12 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Зенит 84.2% (48)
    X 10.5% (6)
    Крылья Советов 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Крылья Советов
    1.57
    Реклама, pari.ru
    6.70
    Реклама, betboom.ru
    6.40
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Зенит - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов

    Исход игры
    Зенит
    84.2% (48)
    Ничья
    10.5% (6)
    Крылья Советов
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    58.49% (31)
    Нет
    41.51% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    22.8% (13)
    2:0 Зенит
    21.1% (12)
    1:0 Зенит
    10.5% (6)
    3:1 Зенит
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    3:0 Зенит
    5.3% (3)
    3:2 Зенит
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Крылья Советов
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     