Тур: 12. Стадион: Газпром Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Зенит
Крылья Советов
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
27 матчей
77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
2
2.21
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.71
0.85
Среднее время на гол
126
106
Всего голов
36
42
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
57
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|9
|0.82
|Сергеев Иван
|3
|0.27
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.27
|Вендел Маркус
|2
|0.18
|Мантуан Густаво
|2
|0.18
|Дуглас Сантос
|1
|0.09
|Изидор Вильсон
|1
|0.09
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтыков Никита
|4
|0.36
|Гарре Бенхамин
|4 (1)
|0.36
|Рассказов Николай
|2
|0.18
|Рахманович Амар
|2
|0.18
|Горшков Юрий
|2
|0.18
|Бабкин Сергей
|2
|0.18
|Шитов Владислав
|2
|0.18
|Костанца Фернандо
|2 (1)
|0.18
|Ежов Роман
|1 (1)
|0.09
|Зотов Георгий
|1
|0.09
|Карпицкий Егор
|1
|0.09
|Бейл Гленн
|1
|0.09
|Хубулов Владимир
|1
|0.09
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|5
|0
|Бейл Гленн
|3
|1
|Солдатенков Александр
|1
|1
|Ломаев Иван
|2
|0
|Рахманович Амар
|2
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
12
19
Зенит
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
3
50%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
23%
4
21%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
4
19%
7
28%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
5
24%
7
28%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
33%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1
Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2
Результаты матчей
Зенит
Крылья Советов
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Зенит
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
42
13
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
47
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 17
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 12
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов
Исход игры
Зенит
84.2% (48)
Ничья
10.5% (6)
Крылья Советов
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (32)
Меньше
39.62% (21)
Обе команды забьют
Да
58.49% (31)
Нет
41.51% (22)
Популярный счёт
2:1 Зенит
22.8% (13)
2:0 Зенит
21.1% (12)
1:0 Зенит
10.5% (6)
3:1 Зенит
8.8% (5)
2:2 Ничья
7% (4)
3:0 Зенит
5.3% (3)
3:2 Зенит
5.3% (3)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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