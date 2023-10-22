Теперь угловой с левого фланга подает Макгинн, Уоткинс исполняет скидку вдоль ворот, но оборона "Вест Хэма" разряжает обстановку.

Динь получает мяч на левом фланге и в касание простреливает во вратарскую, однако Ареола забирает снаряд на выходе.

Отметим, что "Астон Вилла" выиграла последние 10 домашних матчей в АПЛ, намерены подопечные Унаи Эмери удачную серию продлить.

В последние минуты преимущество "Виллы" по владению мчяом становится подавляющим, однако такая картина вполне устраивает "Вест Хэм".

Новая атака "Астон Виллы" завершается дальней попыткой в исполнении Дзаньоло, мяч пролетает очень высоко.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДУГЛАС ЛУИС! Дзаньоло входит в штрафную гостей с левого края и катит на Уоткинса, тот отдает к линии штрафной на Дугласа Луиса, тот пробивает низом в ближний угол, мяч от рук Ареола оказывается в сетке!

Макгинн с углового с правого фланга подает на дальнюю штангу, Конса пробивает в касание в створ ворот, однако Ареола намертво ловит мяч.

Цоцфал из-за боковой бросает мяч в центральную зону, Боуэн пробивает с 23 метров первым касанием - Мартинес справляется с угрозой.

Диаби катит мяч в штрафной на Уоткинса, тот обыгрывает защитника и пробивает с разворота в дальний угол - снаряд проходит рядом со штангой!

58 на 42 по владению мячом к этой минуте, 3:2 по ударам, достаточно бодрое начало встречи между двумя крепкими командами.

Снова Диаби прорывается по правому флангу и стреляет в направлении Уоткинса, однако Зума в подкате выбивает мяч за лицевую линию.

Дуглас Луис с углового катит мяч к углу штрафной на Диаби, удар которого с левой успевает самоотверженно накрыть Боуэн.

Продолжает оказывать давление "Астон Вилла", очередная фланговая подача приводит к угловому - Агер выбил мяч за пределы поля.

Напряженным получается угловой в исполнении "Астон Виллы", несколько верховых единоборств выиграли хозяева, но у Консы удар не получился.

12' Дуглас Луис отмечается классным обводящим ударом из-за пределов штрафной - Ареола вытаскивает мяч из "девятки"!

11' Боуэн врывается в штрафную хозяев по центру, однако в борьбе с Дугласом Луисом довести момент до удара форварду гостей не удается.

10' Антонио врывается в штрафную с левого края, развернулся и навесил на дальнюю штангу, где Динь опередил Соучека.

9' Кэш успевает к мячу на правом краю штрафной, однако прострел защитника сборной Польши прерывает Эмерсон.

8' Макгинн разгоняет атаку по центру и катит левее в направлении Дзаньоло, которого в подкате опережает Цоуфал.

7' Не лучшая подача в исполнении Дугласа Луиса со штрафного, Уорд-Праус выбивает мяч угловой. В следующей фазе атаки Ареола забирает мяч на выходе после фланговой подачи.

6' Пакета фолит против Камара на левом фланге обороны, первый "стандарт" готовят хозяева поля.

5' С мая 2015 года "Астон Вилла" не может обыграть "Вест Хэм", но сегодня бирмингемцы считаются небольшим фаворитом.

4' Действующий победитель Лиги конференций тоже стартовал неплохо, проиграла команда Дэвида Мойеса только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" и также идет в плотной группе в верхней части таблицы.