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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 31'
Вест Хэм
0'
1:0
30' Гол
Соарес Дуглас

Ход матча

30'
Соарес Дуглас
(Уоткинс Олли)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 124
Астон Вилла 64.5% (80)
X 25% (31)
Вест Хэм 10.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Вест Хэм
3.85
3.95
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4.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
22
Дзаньоло
Николо
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
Астон Вилла
4-4-2
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Вест Хэм

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

24 матча

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

12.5%
66.7%
20.8%
3 победы 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
0.85

Среднее время на гол

99
106

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1.18

Среднее время на гол

68
76

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.44
Соарес Дуглас 3 (2) 0.33
Диаби Мусса 2 0.22
Бэйли Леон 2 0.22
Кэш Мэтти 2 0.22
Дуран Джон 2 0.22
Макгинн Джон 1 0.11
Рамси Джакоб 1 0.11
Торрес Пау II 1 0.11
Динь Люка 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 0.56
Уорд-Праус Джеймс 2 0.22
Антонио Майкл 2 0.22
Соучек Томаш 2 0.22
Пакета Лукас 1 (1) 0.11
Зума Курт 1 0.11
Агер Наиф 1 0.11
Кудус Мохаммед 1 0.11
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 4 0
Пакета Лукас 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Агер Наиф 1 1
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Керер Тило 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
7
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
3
16%
2
13%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2
Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1
Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Вест Хэм

Точный счет

3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
3
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Арсенал
 Заявка 9 6 3 0 18 - 8 21
3.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 9 6 1 2 20 - 12 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
10.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 4 4 0 0 14 - 2 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
6.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
7.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Ньюкасл Исак Александр 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДУГЛАС ЛУИС!
    Дзаньоло входит в штрафную гостей с левого края и катит на Уоткинса, тот отдает к линии штрафной на Дугласа Луиса, тот пробивает низом в ближний угол, мяч от рук Ареола оказывается в сетке!
  • 28'
    Новая атака "Астон Виллы" завершается дальней попыткой в исполнении Дзаньоло, мяч пролетает очень высоко.
  • 27'
    Новая атака хозяев завершается ударом Диаби с радиуса штрафной - мяч прокатывается левее створа.
  • 26'
    В последние минуты преимущество "Виллы" по владению мчяом становится подавляющим, однако такая картина вполне устраивает "Вест Хэм".
  • 25'
    Отметим, что "Астон Вилла" выиграла последние 10 домашних матчей в АПЛ, намерены подопечные Унаи Эмери удачную серию продлить.
  • 23'
    Динь получает мяч на левом фланге и в касание простреливает во вратарскую, однако Ареола забирает снаряд на выходе.
  • Угловой
    22'
    Теперь угловой с левого фланга подает Макгинн, Уоткинс исполняет скидку вдоль ворот, но оборона "Вест Хэма" разряжает обстановку.
  • Угловой
    21'
    Напряженным получается угловой в исполнении "Астон Виллы", несколько верховых единоборств выиграли хозяева, но у Консы удар не получился.
  • 20'
    Продолжает оказывать давление "Астон Вилла", очередная фланговая подача приводит к угловому - Агер выбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    19'
    Дуглас Луис с углового катит мяч к углу штрафной на Диаби, удар которого с левой успевает самоотверженно накрыть Боуэн.
  • 18'
    Снова Диаби прорывается по правому флангу и стреляет в направлении Уоткинса, однако Зума в подкате выбивает мяч за лицевую линию.
  • 17'
    58 на 42 по владению мячом к этой минуте, 3:2 по ударам, достаточно бодрое начало встречи между двумя крепкими командами.
  • Опасный момент
    16'
    Диаби катит мяч в штрафной на Уоткинса, тот обыгрывает защитника и пробивает с разворота в дальний угол - снаряд проходит рядом со штангой!
  • 14'
    Цоцфал из-за боковой бросает мяч в центральную зону, Боуэн пробивает с 23 метров первым касанием - Мартинес справляется с угрозой.
  • Угловой
    13'
    Макгинн с углового с правого фланга подает на дальнюю штангу, Конса пробивает в касание в створ ворот, однако Ареола намертво ловит мяч.
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    • Опасный момент
      12'
      Дуглас Луис отмечается классным обводящим ударом из-за пределов штрафной - Ареола вытаскивает мяч из "девятки"!
    • 11'
      Боуэн врывается в штрафную хозяев по центру, однако в борьбе с Дугласом Луисом довести момент до удара форварду гостей не удается.
    • 10'
      Антонио врывается в штрафную с левого края, развернулся и навесил на дальнюю штангу, где Динь опередил Соучека.
    • 9'
      Кэш успевает к мячу на правом краю штрафной, однако прострел защитника сборной Польши прерывает Эмерсон.
    • 8'
      Макгинн разгоняет атаку по центру и катит левее в направлении Дзаньоло, которого в подкате опережает Цоуфал.
    • 7'
      Не лучшая подача в исполнении Дугласа Луиса со штрафного, Уорд-Праус выбивает мяч угловой. В следующей фазе атаки Ареола забирает мяч на выходе после фланговой подачи.
    • Фол, нарушение
      6'
      Пакета фолит против Камара на левом фланге обороны, первый "стандарт" готовят хозяева поля.
    • 5'
      С мая 2015 года "Астон Вилла" не может обыграть "Вест Хэм", но сегодня бирмингемцы считаются небольшим фаворитом.
    • 4'
      Действующий победитель Лиги конференций тоже стартовал неплохо, проиграла команда Дэвида Мойеса только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" и также идет в плотной группе в верхней части таблицы.
    • 3'
      Напомним, что "Астон Вилла" перед паузой на матчи сборных сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", однако команда Унаи Эмери продолжает идти высоко, сражаясь за попадание в Лигу чемпионов.
    • Офсайд
      2'
      Пакета цепляется за мяч в штрафной, разворачивается и катит на Боуэна, который пробивает в касание, но Мартинес отражает снаряд, плюс у лондонцев зафиксирован офсайд в этой атаке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    64.8% (81)
    Ничья
    24.8% (31)
    Вест Хэм
    10.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.83% (78)
    Меньше
    32.17% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    88.7% (102)
    Нет
    11.3% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    44% (55)
    1:1 Ничья
    19.2% (24)
    1:0 Астон Вилла
    6.4% (8)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    1:2 Вест Хэм
    4.8% (6)
    3:1 Астон Вилла
    4% (5)
    2:0 Астон Вилла
    3.2% (4)
    3:2 Астон Вилла
    1.6% (2)
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