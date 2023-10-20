Тур: 9. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Кут Дэвид
Позже
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Вест Хэм
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
24 матча
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
12.5%
66.7%
20.8%
3 победы 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.91
0.85
Среднее время на гол
99
106
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1.18
Среднее время на гол
68
76
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.5
|Соарес Дуглас
|3 (2)
|0.38
|Диаби Мусса
|2
|0.25
|Бэйли Леон
|2
|0.25
|Кэш Мэтти
|2
|0.25
|Дуран Джон
|2
|0.25
|Макгинн Джон
|1
|0.13
|Рамси Джакоб
|1
|0.13
|Торрес Пау II
|1
|0.13
|Динь Люка
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5
|0.63
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.25
|Антонио Майкл
|2
|0.25
|Соучек Томаш
|2
|0.25
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.13
|Зума Курт
|1
|0.13
|Агер Наиф
|1
|0.13
|Кудус Мохаммед
|1
|0.13
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Камара Бубакар I
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Агер Наиф
|1
|1
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
7
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
3
16%
2
13%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2
Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1
Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Вест Хэм
Точный счет
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
44
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|17 - 6
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|21 - 16
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|20 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Ньюкасл
|Исак Александр
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (4)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм
Исход игры
Астон Вилла
55.8% (29)
Ничья
34.6% (18)
Вест Хэм
9.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
90% (45)
Нет
10% (5)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
38.5% (20)
1:1 Ничья
26.9% (14)
2:2 Ничья
7.7% (4)
1:0 Астон Вилла
5.8% (3)
1:2 Вест Хэм
5.8% (3)
3:1 Астон Вилла
5.8% (3)
2:0 Астон Вилла
3.8% (2)
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