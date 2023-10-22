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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ростов
0:0
Первый тайм: 1'
Ахмат
0'
Прогнозы 140
Ростов 66.4% (93)
X 22.9% (32)
Ахмат 10.7% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
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30
Песьяков
Сергей
40
Вахания
Илья
4
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
8
Миронов
Алексей
11
Ионов
Алексей
69
Голенков
Егор
9
Мохеби
Мохаммад
1
Опарин
Михаил
55
Тодорович
Дарко
8
Богосавац
Мирослав
6
Челикович
Ясмин
59
Харин
Евгений
98
Ковачев
Светослав
16
Камило
Рейжерс
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
Ростов
4-3-3
Ахмат
4-5-1

История личных встреч

Ростов
Ахмат

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

35 матчей

37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.05
0.94

Среднее время на гол

85
96

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.89

Среднее время на гол

65
100

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.2
0.91

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

75
98

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 0.36
Комличенко Николай 3 (1) 0.27
Осипенко Максим 2 (1) 0.18
Мохеби Мохаммад 1 0.09
Уткин Даниил 1 0.09
Глебов Данил 1 0.09
Миронов Алексей 1 0.09
Вахания Илья 1 0.09
Тугарев Роман 1 0.09
Лангович Андрей 1 0.09
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.27
Тимофеев Артём 2 0.18
Ильин Владимир 2 0.18
Бериша Бернард 1 0.09
Ковачев Светослав 1 0.09
Камило Рейжерс 1 0.09
Олейников Иван 1 0.09
Агаларов Гамид 1 (1) 0.09
Тодорович Дарко 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Комличенко Николай 3 0
Мелёхин Виктор 3 0
Тугарев Роман 1 1
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Харин Евгений 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Ильин Владимир 1 0
Бериша Бернард 1 0
Олейников Иван 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
Ростов
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

2
6
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
Ахмат
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
100%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
6
46%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
17%
3
27%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
5
45%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4
Ахмат
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0
Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2

Результаты матчей

Ростов
Ахмат

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ростов
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 8 4 0 21 - 7 28
2.
Зенит
 Заявка 12 7 2 3 25 - 12 23
3.
Крылья Советов
 Заявка 12 6 3 3 26 - 17 21
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 5 2 18 - 16 20
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 4 6 2 17 - 15 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
8.
Пари НН
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
9.
Урал
 Заявка 12 4 4 4 13 - 18 16
10.
Рубин
 Заявка 12 3 4 5 11 - 20 13
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
13.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
14.
Балтика
 Заявка 12 3 2 7 12 - 18 11
15.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16.
Сочи
 Заявка 12 3 0 9 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Зенит
 Заявка 5 3 0 2 12 - 6 9
8.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
9.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
10.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Сочи
 Заявка 7 1 0 6 6 - 14 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, а у "Ахмата" полностью белая экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов 0:0 Ахмат

Исход игры
Ростов
66.2% (94)
Ничья
22.5% (32)
Ахмат
11.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
70.8% (80)
Нет
29.2% (33)
Популярный счёт
2:1 Ростов
31% (44)
1:1 Ничья
15.5% (22)
1:0 Ростов
15.5% (22)
2:0 Ростов
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 Ахмат
3.5% (5)
3:2 Ростов
1.4% (2)
3:0 Ростов
1.4% (2)
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