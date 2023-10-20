Тур: 12. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Карпин Валерий
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ростов
Ахмат
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
35 матчей
37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.05
0.94
Среднее время на гол
85
96
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
0.89
Среднее время на гол
65
100
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.2
0.91
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
75
98
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|4
|0.36
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.27
|Осипенко Максим
|2 (1)
|0.18
|Мохеби Мохаммад
|1
|0.09
|Уткин Даниил
|1
|0.09
|Глебов Данил
|1
|0.09
|Миронов Алексей
|1
|0.09
|Вахания Илья
|1
|0.09
|Тугарев Роман
|1
|0.09
|Лангович Андрей
|1
|0.09
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3 (3)
|0.27
|Тимофеев Артём
|2
|0.18
|Ильин Владимир
|2
|0.18
|Бериша Бернард
|1
|0.09
|Ковачев Светослав
|1
|0.09
|Камило Рейжерс
|1
|0.09
|Олейников Иван
|1
|0.09
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.09
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|3
|0
|Тугарев Роман
|1
|1
|Акбашев Роман
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Камилов Владислав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Богосавац Мирослав
|2
|0
|Харин Евгений
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
1
Ростов
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
2
6
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
Ахмат
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
100%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
6
46%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
17%
3
27%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
5
45%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4
Ахмат
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0
Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2
Результаты матчей
Ростов
Ахмат
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ростов
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
65
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 17
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 12
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Исход игры
Ростов
64.3% (36)
Ничья
21.4% (12)
Ахмат
14.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
2:1 Ростов
32.1% (18)
1:1 Ничья
16.1% (9)
1:0 Ростов
16.1% (9)
1:2 Ахмат
7.1% (4)
2:2 Ничья
5.4% (3)
2:0 Ростов
5.4% (3)
3:2 Ростов
3.6% (2)
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