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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 56
Ростов 64.3% (36)
X 21.4% (12)
Ахмат 14.3% (8)
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Ростов
Ахмат

История личных встреч

Ростов
Ахмат

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

35 матчей

37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.05
0.94

Среднее время на гол

85
96

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.89

Среднее время на гол

65
100

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.2
0.91

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

75
98

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 4 0.36
Комличенко Николай 3 (1) 0.27
Осипенко Максим 2 (1) 0.18
Мохеби Мохаммад 1 0.09
Уткин Даниил 1 0.09
Глебов Данил 1 0.09
Миронов Алексей 1 0.09
Вахания Илья 1 0.09
Тугарев Роман 1 0.09
Лангович Андрей 1 0.09
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.27
Тимофеев Артём 2 0.18
Ильин Владимир 2 0.18
Бериша Бернард 1 0.09
Ковачев Светослав 1 0.09
Камило Рейжерс 1 0.09
Олейников Иван 1 0.09
Агаларов Гамид 1 (1) 0.09
Тодорович Дарко 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 4 0
Комличенко Николай 3 0
Мелёхин Виктор 3 0
Тугарев Роман 1 1
Акбашев Роман 2 0
Миронов Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Камилов Владислав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Богосавац Мирослав 2 0
Харин Евгений 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Ильин Владимир 1 0
Бериша Бернард 1 0
Олейников Иван 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Ахмат
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
Ростов
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

2
6
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
91% (10)
0% (0)
9% (1)
Ахмат
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
100%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
3
33%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
4
24%
6
46%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
17%
3
27%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
5
45%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 2:2 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
Рубин - Ростов 1:1 Балтика - Ростов 2:2 Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0 Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4
Ахмат
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0
Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2

Результаты матчей

Ростов
Ахмат

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ростов
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 5 2 22 - 17 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 1 3 2 11 - 12 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В последнем матче 12-го тура чемпионата России "Ростов" сыграет на своей арене против грозненского "Ахмата". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



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Прогнозы 56
Ростов 64.3% (36)
X 21.4% (12)
Ахмат 14.3% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Ахмат

Исход игры
Ростов
64.3% (36)
Ничья
21.4% (12)
Ахмат
14.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
2:1 Ростов
32.1% (18)
1:1 Ничья
16.1% (9)
1:0 Ростов
16.1% (9)
1:2 Ахмат
7.1% (4)
2:2 Ничья
5.4% (3)
2:0 Ростов
5.4% (3)
3:2 Ростов
3.6% (2)
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Ростов
Ахмат
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