  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 28.
Фламенго
0:0
Первый тайм: 35'
Васко да Гама
0'
23' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
33' Желтая карточка
Henrique Paulo

Ход матча

23'
Бруно Фабрисио
 
33'
 
Henrique Paulo
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Васко да Гама
3.90
5.60
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Все Коэффициенты
17
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
17
Медель
Гари
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
23
Jose
Gabriel
21
Пракседес
Бруно
18
Паулиньо
Жозе
10
Пайе
Димитри
99
Pablo
Vegetti
11
Gabriel
Pec
Фламенго
4-4-2
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Васко да Гама

31 матч

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.8%
48.4%
17 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

50 матчей

44%
36%
20%
22 победы 18 ничьих 10 побед

Первый тайм

34%
52%
14%
17 побед 26 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
46%
24%
15 побед 23 ничьи 12 побед

История матчей

СA
1:4
ККГ
1:3
ККГ
3:2
ККГ
0:1
ККГ
1:0
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:3
СA
2:0
СA
1:2
ККГ
0:1
СA
4:4
СA
1:4
ЧК
2:0
ЧК
0:2
КК
1:1
ККГР
1:1
СA
1:1
СA
1:1
ККГ
0:0
СA
0:0
СA
0:1
КК
0:0
ЧК
2:2
ЧК
1:0
ЧК
2:0
К2ЙРЧГ
1:1
К1Р
1:0
СA
1:2
К
1:1
К
0:1
СA
1:0
ЧК
0:1
ЧК
0:0
ЧК
2:1
ТМК
1:0
БСА
1:1
БСА
0:1
СA
1:1
СA
1:0
CC
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
CC
2:0
СA
0:1
СA
3:1
CC
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

1.21
1.23

Среднее время на гол

74
73

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

0.85
0.92

Среднее время на гол

106
98

Всего голов

51
54

Голов в среднем за матч

1.02
1.08

Тотал матчей

2.5
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

88
83

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 (4) 0.25
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.18
Жерсон Сантос 4 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.14
Айртон Лукас 4 0.14
Лео Перейра 3 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.07
Эвертон Соарес 2 0.07
Энрике Бруно 2 0.07
Пульгар Эрик 2 0.07
Viktor Hugo 1 0.04
Луис Давид 1 0.04
Уэсли Лопес 1 0.04
Франса Матеус 1 0.04
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 7 (2) 0.25
Gabriel Pec 6 0.21
Jair II 3 (2) 0.11
Раул Педро 2 0.07
Росси 1 0.04
Пайе Димитри 1 0.04
Пракседес Бруно 1 0.04
Кампуш Сержинью 1 0.04
Rayan 1 0.04
Jose Gabriel 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Сантос Андрей 1 0.04
_Erick Marcus 1 0.04
Cauan Barros 1 0.04
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0
Luca Orellano 0 0
Гомес Марлон 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 1
Бруно Фабрисио 6 0
Айртон Лукас 6 0
Энрике Бруно 5 0
Тьяго Маия 5 0
Пульгар Эрик 5 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Лео Перейра 3 0
Жерсон Сантос 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Араужо Луис 0 1
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Viktor Hugo 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 5 1
Leo XV 5 0
Бамбу Робсон 5 0
Gabriel Pec 5 0
Медель Гари 3 1
Lucas Piton 4 0
Jose Gabriel 4 0
Ramon Diaz 2 1
Manuel Capasso 3 0
Раул Педро 3 0
Сантос Андрей 3 0
Mateus Cocao 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Кампуш Сержинью 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Carlos Ferreira III 2 0
Rayan 2 0
Лео Жардим 2 0
Luca Orellano 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0
Гомес Марлон 2 0
Родригес Хосе Луис II 2 0
Vitor Ze 2 0
Майкон Перейра 1 0
Тейшейра Алекс 1 0
Gabriel Dias 1 0
Pablo Vegetti 1 0
Алвес Родриго 1 0
Галарса Матиас 1 0
_Erick Marcus 1 0
Cauan Barros 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Васко да Гама
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
9
Фламенго
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Васко да Гама
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

20
15
Фламенго
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Васко да Гама
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

25
24

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
6
35%
3
25%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
2
22%
7
30%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
3
33%
5
22%
76-90

Забито

22
16
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
7
30%
2
13%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90

Забито

39
28
18 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
4
10%
5
18%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
5
18%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
4
10%
4
14%
61-75
10
26%
7
25%
76-90

Пропущено

32
38
14 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
6
19%
12
32%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
2
6%
7
18%
61-75
9
28%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сантос - Васко да Гама 4:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1
Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Байя - Васко да Гама 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0

Результаты матчей

Фламенго
Васко да Гама

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
9 раз 33%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
6
5
7
1.5
3
11
2
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
8
1.5
2
11
4
11
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
12
15
1.5
5
22
6
21
2.5
2
25
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 46 - 19 60
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 0:0 28 13 9 6 40 - 31 48
4.
Атлетико Паранаэнсе
 29 12 10 7 42 - 33 46
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Гремио
 28 13 5 10 43 - 40 44
7.
Атлетико Минейро
 0:0 28 12 8 8 32 - 21 44
8.
Флуминенсе
 27 12 6 9 37 - 34 42
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 28 10 8 10 34 - 29 38
11.
Куяба
 28 10 7 11 30 - 31 37
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3:0 28 9 8 11 26 - 32 35
13.
Байя
 28 9 7 12 37 - 38 34
14.
Коринтианс
 27 7 11 9 33 - 35 32
15.
Крузейро
 0:0 28 7 11 10 24 - 24 32
16.
Васко да Гама
 0:0 28 8 7 13 28 - 38 31
17.
Гойяс
 28 7 10 11 28 - 38 31
18.
Сантос
 0:3 28 8 6 14 30 - 48 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 11 3 1 30 - 8 36
2.
Флуминенсе
 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3:0 14 7 3 4 18 - 14 24
10.
Фламенго
 0:0 13 6 5 2 17 - 9 23
11.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
12.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
13.
Атлетико Минейро
 0:0 14 6 4 4 16 - 12 22
14.
Васко да Гама
 0:0 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Сантос
 0:3 14 5 5 4 23 - 22 20
16.
Куяба
 14 4 6 4 18 - 16 18
17.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
18.
Крузейро
 0:0 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 0:0 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 0:0 14 4 6 4 18 - 13 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
10.
Гойяс
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
12.
Гремио
 14 3 3 8 16 - 28 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 3:0 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Васко да Гама
 0:0 14 2 5 7 12 - 23 11
15.
Сантос
 0:3 14 3 1 10 7 - 26 10
16.
Коринтианс
 14 2 4 8 13 - 22 10
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 12
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Васко да Гама
3.90
5.60
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5.40
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