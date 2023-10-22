Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
23'
33'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
27
Энрике
Бруно
17
Медель
Гари
3
Leo
XV
23
Jose
Gabriel
10
Пайе
Димитри
11
Gabriel
Pec
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Луис ФилипеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
31 Араужо ЛуисНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
-
11 Gabriel PecНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
44 Vitor Ze
-
-
8 Jair II
-
88 Cauan Barros
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Фламенго
Васко да Гама
31 матч
71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.8%
48.4%
17 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.4%
41.9%
9.7%
15 побед 13 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
50 матчей
44%
36%
20%
22 победы 18 ничьих 10 побед
Первый тайм
34%
52%
14%
17 побед 26 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
46%
24%
15 побед 23 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
1.21
1.23
Среднее время на гол
74
73
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
0.85
0.92
Среднее время на гол
106
98
Всего голов
51
54
Голов в среднем за матч
1.02
1.08
Тотал матчей
2.5
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
88
83
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|7 (4)
|0.25
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.18
|Жерсон Сантос
|4
|0.14
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.14
|Айртон Лукас
|4
|0.14
|Лео Перейра
|3
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Эвертон Соарес
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|2
|0.07
|Пульгар Эрик
|2
|0.07
|Viktor Hugo
|1
|0.04
|Луис Давид
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|1
|0.04
|Франса Матеус
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|7 (2)
|0.25
|Gabriel Pec
|6
|0.21
|Jair II
|3 (2)
|0.11
|Раул Педро
|2
|0.07
|Росси
|1
|0.04
|Пайе Димитри
|1
|0.04
|Пракседес Бруно
|1
|0.04
|Кампуш Сержинью
|1
|0.04
|Rayan
|1
|0.04
|Jose Gabriel
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Сантос Андрей
|1
|0.04
|_Erick Marcus
|1
|0.04
|Cauan Barros
|1
|0.04
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Luca Orellano
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Энрике Бруно
|5
|0
|Тьяго Маия
|5
|0
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Лео Перейра
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|5
|1
|Leo XV
|5
|0
|Бамбу Робсон
|5
|0
|Gabriel Pec
|5
|0
|Медель Гари
|3
|1
|Lucas Piton
|4
|0
|Jose Gabriel
|4
|0
|Ramon Diaz
|2
|1
|Manuel Capasso
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Mateus Cocao
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Кампуш Сержинью
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|2
|0
|Rayan
|2
|0
|Лео Жардим
|2
|0
|Luca Orellano
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0
|Гомес Марлон
|2
|0
|Родригес Хосе Луис II
|2
|0
|Vitor Ze
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Gabriel Dias
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Васко да Гама
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
9
Фламенго
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Васко да Гама
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
20
15
Фламенго
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Васко да Гама
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
25
24
Голы по времени матча
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
12%
3
25%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
6
35%
3
25%
76-90
Пропущено
9
23
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
2
22%
7
30%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
3
33%
5
22%
76-90
Забито
22
16
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
4
18%
4
25%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
7
30%
2
13%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90
Забито
39
28
18 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
4
10%
5
18%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
5
18%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
4
10%
4
14%
61-75
10
26%
7
25%
76-90
Пропущено
32
38
14 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
6
19%
12
32%
31-45
7
22%
4
11%
46-60
2
6%
7
18%
61-75
9
28%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Васко да Гама - Форталеза Сеара 1:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сантос - Васко да Гама 4:1 Америка Минейро - Васко да Гама 0:1
Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Байя - Васко да Гама 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0
Результаты матчей
Фламенго
Васко да Гама
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
9 раз 33%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
86
57
311
210
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
103
78
211
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
189
1215
522
621
225
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|46 - 19
|60
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|0:0
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|4.
|29
|12
|10
|7
|42 - 33
|46
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|28
|13
|5
|10
|43 - 40
|44
|7.
|0:0
|28
|12
|8
|8
|32 - 21
|44
|8.
|27
|12
|6
|9
|37 - 34
|42
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|28
|10
|8
|10
|34 - 29
|38
|11.
|28
|10
|7
|11
|30 - 31
|37
|12.
|3:0
|28
|9
|8
|11
|26 - 32
|35
|13.
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|14.
|27
|7
|11
|9
|33 - 35
|32
|15.
|0:0
|28
|7
|11
|10
|24 - 24
|32
|16.
|0:0
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|17.
|28
|7
|10
|11
|28 - 38
|31
|18.
|0:3
|28
|8
|6
|14
|30 - 48
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|3:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|10.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|11.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|12.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|13.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|14.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|0:3
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|16.
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|18.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|16 - 28
|12
|13.
|3:0
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|15.
|0:3
|14
|3
|1
|10
|7 - 26
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8