Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 35'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
27
Нерис
14
Каики
II
18
Jussa
23
Machado
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
14 Каики IIЗащитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
77 Japa
-
20 _Ian Luccas
-
26 Luís
-
-
40 Papagaio
-
Главный тренер: Ze Ricardo
История личных встреч
Атлетико Минейро
Крузейро
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
48 матчей
41.7%
22.9%
35.4%
20 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.3%
33.3%
35.4%
15 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.16
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.48
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
71
54
Голов в среднем за матч
1.48
1.13
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|11
|0.39
|Халк Живанилдо
|10 (2)
|0.36
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.11
|Hyoran
|2
|0.07
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.18
|Насименто Бруно III
|4
|0.14
|Gilberto IV
|3
|0.11
|Хавьер Марлон
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Machado
|1
|0.04
|Nikao
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.04
|Дурадо Энрике
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Jussa
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|9
|1
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Отавио II
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Сарачо Федерико
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|5
|2
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Хавьер Марлон
|6
|0
|Jussa
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Нерис
|4
|0
|Machado
|3
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Насименто Бруно III
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
14
5
Атлетико Минейро
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Крузейро
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
25%
3
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
6
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
31
23
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 15
8
26%
3
13%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
16%
7
30%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
8
26%
6
26%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
5
23%
1
4%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
18%
6
24%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Крузейро
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
4
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
59
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
59
58
113
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1314
918
621
126
423
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|46 - 19
|60
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|0:0
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|4.
|29
|12
|10
|7
|42 - 33
|46
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|28
|13
|5
|10
|43 - 40
|44
|7.
|0:0
|28
|12
|8
|8
|32 - 21
|44
|8.
|27
|12
|6
|9
|37 - 34
|42
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|28
|10
|8
|10
|34 - 29
|38
|11.
|28
|10
|7
|11
|30 - 31
|37
|12.
|3:0
|28
|9
|8
|11
|26 - 32
|35
|13.
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|14.
|27
|7
|11
|9
|33 - 35
|32
|15.
|0:0
|28
|7
|11
|10
|24 - 24
|32
|16.
|0:0
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|17.
|28
|7
|10
|11
|28 - 38
|31
|18.
|0:3
|28
|8
|6
|14
|30 - 48
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|3:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|10.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|11.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|12.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|13.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|14.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|0:3
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|16.
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|18.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|16 - 28
|12
|13.
|3:0
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|15.
|0:3
|14
|3
|1
|10
|7 - 26
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8