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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 28.
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 35'
Крузейро
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Минейро
Ничья
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3.50
5.80
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4.70
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Все Коэффициенты
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
17
Igor
Gomes
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
14
Каики
II
18
Jussa
23
Machado
16
Lucas
Silva
IV
96
Перейра
Матеус
19
Артур
Гомес
VIII
9
Насименто
Бруно
III
Атлетико Минейро
4-4-2
Крузейро
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Крузейро

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

48 матчей

41.7%
22.9%
35.4%
20 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
33.3%
35.4%
15 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

СA
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1
СA
0:0
СA
2:0
К
2:0
К
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
СA
0:0
СA
1:0
М
2:0
М
3:1
М
0:1
СA
1:3
СA
3:1
М1
2:1
М1
0:0
М1
2:1
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:3
М1
0:1
СA
1:1
СA
1:3
М1
1:2
М1
1:1
М1
1:1
КБ
0:1
КБ
2:0
БСА
2:3
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
4:1
СA
3:2
СA
2:2
СA
6:1
СA
1:2
СA
3:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.16

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.48
1.09

Среднее время на гол

60
82

Всего голов

71
54

Голов в среднем за матч

1.48
1.13

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 11 0.39
Халк Живанилдо 10 (2) 0.36
Павон Кристиан 3 (1) 0.11
Hyoran 2 0.07
Igor Gomes 1 0.04
Варгас Эдуардо 1 0.04
Кардек Алан 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Сарачо Федерико 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.18
Насименто Бруно III 4 0.14
Gilberto IV 3 0.11
Хавьер Марлон 2 0.07
Артур Гомес VIII 2 0.07
Machado 1 0.04
Nikao 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Castan da Silva Luciano 1 0.04
Дурадо Энрике 1 0.04
Маркес Лукас 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Jussa 1 0.04
Lucas Silva IV 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 9 1
Саравия Ренсо 7 1
Халк Живанилдо 7 0
Отавио II 7 0
Батталья Родриго 6 0
Жемерсон де Жесус 6 0
Павон Кристиан 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Сарачо Федерико 5 0
Эверсон 4 0
Hyoran 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Rubens 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Франко Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 5 2
Castan da Silva Luciano 6 0
Уэсли Лопес 6 0
Хавьер Марлон 6 0
Jussa 6 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Нерис 4 0
Machado 3 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Паласиос Элибельтон 3 0
Насименто Бруно III 3 0
Wallisson 3 0
Алмейда Ричард 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Артур Гомес VIII 2 0
Fernando Henrique 0 1
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Papagaio 1 0
Формига Игор 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
7
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

14
5
Атлетико Минейро
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Крузейро
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
25%
3
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
6
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Забито

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Забито

31
23
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 15
8
26%
3
13%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
16%
7
30%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
8
26%
6
26%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
5
23%
1
4%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
18%
6
24%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Крузейро

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
4
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
9
4
9
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
4
9
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
13
14
9
18
1.5
6
21
1
26
2.5
4
23
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 46 - 19 60
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 0:0 28 13 9 6 40 - 31 48
4.
Атлетико Паранаэнсе
 29 12 10 7 42 - 33 46
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Гремио
 28 13 5 10 43 - 40 44
7.
Атлетико Минейро
 0:0 28 12 8 8 32 - 21 44
8.
Флуминенсе
 27 12 6 9 37 - 34 42
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 28 10 8 10 34 - 29 38
11.
Куяба
 28 10 7 11 30 - 31 37
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3:0 28 9 8 11 26 - 32 35
13.
Байя
 28 9 7 12 37 - 38 34
14.
Коринтианс
 27 7 11 9 33 - 35 32
15.
Крузейро
 0:0 28 7 11 10 24 - 24 32
16.
Васко да Гама
 0:0 28 8 7 13 28 - 38 31
17.
Гойяс
 28 7 10 11 28 - 38 31
18.
Сантос
 0:3 28 8 6 14 30 - 48 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 11 3 1 30 - 8 36
2.
Флуминенсе
 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3:0 14 7 3 4 18 - 14 24
10.
Фламенго
 0:0 13 6 5 2 17 - 9 23
11.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
12.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
13.
Атлетико Минейро
 0:0 14 6 4 4 16 - 12 22
14.
Васко да Гама
 0:0 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Сантос
 0:3 14 5 5 4 23 - 22 20
16.
Куяба
 14 4 6 4 18 - 16 18
17.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
18.
Крузейро
 0:0 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 0:0 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 0:0 14 4 6 4 18 - 13 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
10.
Гойяс
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
12.
Гремио
 14 3 3 8 16 - 28 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 3:0 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Васко да Гама
 0:0 14 2 5 7 12 - 23 11
15.
Сантос
 0:3 14 3 1 10 7 - 26 10
16.
Коринтианс
 14 2 4 8 13 - 22 10
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 12
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Минейро
Ничья
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3.50
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