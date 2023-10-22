Тур: 28.
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаНерис
41' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
42' Желтая карточкаJussa
57' Желтая карточкаСарачо Федерико
0:1
87' Гол в свои воротаЖемерсон де Жесус
90' Желтая карточкаPapagaio
90' Желтая карточкаЛемос Маурисио
90'+9
Ход матча
39'
42'
57'
61'
61'
69'
87'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
27
Нерис
14
Каики
II
18
Jussa
23
Machado
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
14 Каики IIЗащитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
77 Japa
-
20 _Ian Luccas
-
26 Luís
-
-
40 Papagaio
-
Главный тренер: Ze Ricardo
История личных встреч
Атлетико Минейро
Крузейро
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
48 матчей
41.7%
22.9%
35.4%
20 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
14 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.3%
33.3%
35.4%
15 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.16
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.48
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
71
54
Голов в среднем за матч
1.48
1.13
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 73%
Меньше 27%
13
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|11
|0.39
|Халк Живанилдо
|10 (2)
|0.36
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.11
|Hyoran
|2
|0.07
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.18
|Насименто Бруно III
|4
|0.14
|Gilberto IV
|3
|0.11
|Хавьер Марлон
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|2
|0.07
|Machado
|1
|0.04
|Nikao
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Castan da Silva Luciano
|1
|0.04
|Дурадо Энрике
|1
|0.04
|Маркес Лукас
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Jussa
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Отавио II
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Сарачо Федерико
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|5
|2
|Jussa
|7
|0
|Castan da Silva Luciano
|6
|0
|Уэсли Лопес
|6
|0
|Хавьер Марлон
|6
|0
|Нерис
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Machado
|3
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Паласиос Элибельтон
|3
|0
|Насименто Бруно III
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Fernando Henrique
|0
|1
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Формига Игор
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Крузейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Крузейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
14
5
Атлетико Минейро
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Крузейро
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
25%
3
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
6
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
5
38%
76-90
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
31
23
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 15
8
26%
3
13%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
16%
7
30%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
5
22%
61-75
8
26%
6
26%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
5
23%
1
4%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
18%
6
24%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1
Крузейро
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Крузейро - Фламенго 0:2 Куяба - Крузейро 0:0 Крузейро - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0
Сантос - Крузейро 0:3 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Гремио - Крузейро 3:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Крузейро
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
4
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
59
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
59
58
113
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1314
918
621
126
423
126
126
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 10