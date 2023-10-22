Тур: 28.
3:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
1'
1:0
14'
2:0
28'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
1
Владимир
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
25
Ринкон
Томас
19
Дуглас
XV
38
Kevyson
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
-
1 ВладимирВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
-
38 KevysonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
32 Jair Filho
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Сантос
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.45
0.5
Среднее время на гол
61
180
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.42
0.74
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
63
122
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.14
|José Maurisio3
|3
|0.11
|Патрик Алан
|2
|0.07
|Адриано Луис
|2
|0.07
|Джонни
|2
|0.07
|Де Пена Карлос
|2
|0.07
|Бустос Фабрисио
|2
|0.07
|Валенсия Эннер
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Jean Dias
|1
|0.04
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.04
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Alexandre Zurawski
|1
|0.04
|Lucca
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|12 (4)
|0.43
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.18
|Ринкон Томас
|2
|0.07
|Дейвид де Соуза
|2
|0.07
|Julio Cesar Furch
|2
|0.07
|Габриэл Анжело
|2
|0.07
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.04
|Лима Лукас III
|1
|0.04
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.04
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.04
|Joaquim
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Додо Родолфо
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
|Maximiliano Silvera
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|9
|1
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Де Пена Карлос
|4
|1
|Джонни
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Витао
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Валенсия Эннер
|3
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Мартинс Родригес
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Энрике Бруно
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|9
|1
|Дуглас XV
|8
|0
|Сотельдо Йеферсон
|4
|2
|Жуан Пауло
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|1
|Лима Лукас III
|4
|1
|Joaquim
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Ринкон Томас
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Lucas Braga
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Леонардо Маркос
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Julio Cesar Furch
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сантос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
3
Интернасьонал Порту Алегре
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сантос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
5
20
Интернасьонал Порту Алегре
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
59% (16)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Сантос
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
19 Не забивали 21
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
5
36%
7
32%
76-90
Забито
9
22
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
11%
4
18%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
4
18%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
2
12%
5
22%
76-90
Забито
24
30
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
13%
4
13%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
1
4%
6
20%
31-45
6
25%
3
10%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
5
21%
7
23%
76-90
Пропущено
31
45
15 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 22
5
16%
4
9%
1-15
4
13%
8
18%
16-30
6
19%
7
16%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
7
23%
5
11%
61-75
7
23%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Сантос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2
Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Сантос
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
67
77
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
1512
720
918
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|46 - 19
|60
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|0:0
|28
|13
|9
|6
|40 - 31
|48
|4.
|29
|12
|10
|7
|42 - 33
|46
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|28
|13
|5
|10
|43 - 40
|44
|7.
|0:0
|28
|12
|8
|8
|32 - 21
|44
|8.
|27
|12
|6
|9
|37 - 34
|42
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|28
|10
|8
|10
|34 - 29
|38
|11.
|28
|10
|7
|11
|30 - 31
|37
|12.
|3:0
|28
|9
|8
|11
|26 - 32
|35
|13.
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|14.
|27
|7
|11
|9
|33 - 35
|32
|15.
|0:0
|28
|7
|11
|10
|24 - 24
|32
|16.
|0:0
|28
|8
|7
|13
|28 - 38
|31
|17.
|28
|7
|10
|11
|28 - 38
|31
|18.
|0:3
|28
|8
|6
|14
|30 - 48
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|3:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|10.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|11.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|12.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|13.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|14.
|0:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|0:3
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|16.
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|18.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|16 - 28
|12
|13.
|3:0
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|15.
|0:3
|14
|3
|1
|10
|7 - 26
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8