  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 28.
Интернасьонал Порту Алегре
7:1
Конец матча
Сантос
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Kevyson
2:0
14' Гол
Патрик Алан
3:0
27' Гол
Валенсия Эннер
4:0
39' Гол
Вандерсон
45' Желтая карточка
Мартинс Родригес
5:0
54' Гол
Бустос Фабрисио
6:0
61' Гол
Валенсия Эннер
7:0
76' Гол
Адриано Луис
7:1
80' Гол
Maximiliano Silvera
85' Желтая карточка
Нонато Густаво
90'+1
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
27
José
Maurisio3
20
Арангис
Чарлес
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
1
Владимир
28
Joaquim
2
Бассо
Жоау
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
25
Ринкон
Томас
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
38
Kevyson
11
Julio
Cesar
Furch
9
Леонардо
Маркос
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Сантос
3-5-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Сантос

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
К
2:0
К
2:1
СA
2:1
СA
0:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.45
0.5

Среднее время на гол

61
180

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.42
0.74

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

63
122

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 5 0.18
José Maurisio3 3 0.11
Адриано Луис 3 0.11
Валенсия Эннер 3 0.11
Бустос Фабрисио 3 0.11
Патрик Алан 2 0.07
Джонни 2 0.07
Де Пена Карлос 2 0.07
Энрике Педро 1 (1) 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Jean Dias 1 0.04
Энрике Бруно 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Alexandre Zurawski 1 0.04
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 12 (4) 0.43
Мендоса Стивен 5 (1) 0.18
Ринкон Томас 2 0.07
Дейвид де Соуза 2 0.07
Julio Cesar Furch 2 0.07
Габриэл Анжело 2 0.07
Сотельдо Йеферсон 1 0.04
Лима Лукас III 1 0.04
Maximiliano Silvera 1 0.04
Габриэль Эдуардо 1 0.04
Rodrigo Fernandez2 1 0.04
Joaquim 0 0
Лукас Жан 0 0
Додо Родолфо 0 0
Joao Lucas2 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 9 1
Nicolas Hernandez2 6 0
Де Пена Карлос 4 1
Джонни 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Витао 5 0
Matheus Dias 5 0
Патрик Алан 4 0
Мартинс Родригес 4 0
Lucca 2 1
Валенсия Эннер 3 0
Моледо Родриго 3 0
Рочет Серхио 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Igor Gomes 3 0
Мальо Уго 1 1
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Вандерсон 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Адриано Луис 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Эдуардо Коудет 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 9 1
Дуглас XV 8 0
Сотельдо Йеферсон 4 2
Жуан Пауло 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 1
Лима Лукас III 4 1
Joaquim 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Ринкон Томас 3 0
Додо Родолфо 3 0
Лукас Жан 3 0
Lucas Braga 3 0
Luan Dias 3 0
Мессиас 2 0
Дейвид де Соуза 2 0
Sandry Santos 2 0
Нонато Густаво 2 0
Леонардо Маркос 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Julio Cesar Furch 1 0
Пирес Лукас 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Бассо Жоау 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сантос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
5
Интернасьонал Порту Алегре
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сантос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

5
20
Интернасьонал Порту Алегре
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
57% (16)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Сантос
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

8
25

Голы по времени матча

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
3
14%
1
10%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
4
19%
2
20%
61-75
4
19%
4
40%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
19%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
25%
4
14%
61-75
6
38%
8
29%
76-90

Забито

9
22
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
1
11%
4
18%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
2
22%
2
9%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
4
18%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
2
12%
5
22%
76-90

Забито

30
32
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
13%
5
16%
1-15
5
17%
5
16%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
7
23%
3
9%
46-60
6
20%
5
16%
61-75
6
20%
8
25%
76-90

Пропущено

33
51
16 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 23
6
18%
5
10%
1-15
4
12%
9
18%
16-30
6
18%
8
16%
31-45
2
6%
10
20%
46-60
7
21%
6
12%
61-75
8
24%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Сантос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2
Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Сантос

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
7
7
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
8
1
13
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
16
12
8
20
1.5
9
19
2
26
2.5
4
24
1
27
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 46 - 19 60
2.
Фламенго
 28 14 8 6 41 - 31 50
3.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
4.
Атлетико Паранаэнсе
 29 12 10 7 42 - 33 46
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Гремио
 28 13 5 10 43 - 40 44
7.
Атлетико Минейро
 28 12 7 9 32 - 22 43
8.
Флуминенсе
 27 12 6 9 37 - 34 42
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 28 10 8 10 34 - 29 38
11.
Куяба
 28 10 7 11 30 - 31 37
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 9 8 11 30 - 33 35
13.
Байя
 28 9 7 12 37 - 38 34
14.
Крузейро
 28 8 10 10 25 - 24 34
15.
Коринтианс
 27 7 11 9 33 - 35 32
16.
Гойяс
 28 7 10 11 28 - 38 31
17.
Васко да Гама
 28 8 6 14 28 - 39 30
18.
Сантос
 28 8 6 14 31 - 52 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 11 3 1 30 - 8 36
2.
Флуминенсе
 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 13 7 4 2 18 - 9 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 7 3 4 22 - 15 24
11.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
12.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
13.
Атлетико Минейро
 14 6 3 5 16 - 13 21
14.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
16.
Куяба
 14 4 6 4 18 - 16 18
17.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
6.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
10.
Гойяс
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
12.
Гремио
 14 3 3 8 16 - 28 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 14 3 1 10 8 - 30 10
15.
Коринтианс
 14 2 4 8 13 - 22 10
16.
Васко да Гама
 14 2 4 8 12 - 24 10
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 12
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 10
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