  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 28.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:1
Второй тайм: 50'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
24' Гол
Соарес Франсиско
38' Желтая карточка
Роша Кайке
1:1
41' Гол
Pablo I
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Адриэлсон
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
7
Виктор
Жоао
II
1
Bento
Krepski
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
4
Роша
Кайке
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
37
Lucas
Esquivel
8
Витор
Буэно
92
Pablo
I
10
Bruno
Zapelli
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
К
1:0
К
3:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
КС
3:2
КС
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
0.93

Среднее время на гол

50
96

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
98

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.73
0.92

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
97

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 16 (4) 0.57
Сантос Жуниор 5 0.18
Эдуардо Карлос II 4 0.14
Виктор Жоао II 3 0.11
Henrique Luis 2 0.07
Зауэр Густаво 2 0.07
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.07
Коста Диего 2 0.07
Энрике Луис III 2 0.07
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Че Че 1 0.04
Куэста Виктор 1 0.04
Адриэлсон 1 0.04
Данило Барбоза 1 0.04
Насименто Матеус 1 0.04
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.39
Pablo I 5 0.18
Christian Cardoso 4 0.14
Витор Буэно 3 (3) 0.11
Erick2 3 0.11
Сантана Алекс 3 0.11
Каноббио Агустин 2 0.07
Bruno Zapelli 2 0.07
Виллиан Сикейра 2 0.07
Кака II 2 0.07
Madson II 1 0.04
Фернандиньо XII 1 (1) 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Роша Кайке 1 0.04
Келлвен Дуглас 0 0
Tomas Cuello 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Lucas Esquivel 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 6 1
Соарес Франсиско 7 0
Куэста Виктор 7 0
Че Че 6 0
Адриэлсон 5 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Ди Пласидо Леонель 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Marlon Freitas 2 0
Виктор Жоао II 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Сантос Жуниор 1 0
Данило Барбоза 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 9 0
Thiago Heleno 7 0
Сантана Алекс 5 1
Фернандиньо XII 5 1
Витор Буэно 6 0
Роке Витор 6 0
Erick2 5 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Hugo Moura 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Tomas Cuello 2 0
Кака II 2 0
Роша Кайке 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (12)
0% (0)
8% (1)
Атлетико Паранаэнсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Ботафого Рио-де-Жанейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
24
Ботафого Рио-де-Жанейро
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
19% (5)
22% (6)
Атлетико Паранаэнсе
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

28
15
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
8
29%
1
7%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
4
14%
7
47%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
17%
4
25%
1-15
3
50%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
7
44%
3
12%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
4
25%
9
36%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
4
36%
4
27%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Забито

44
40
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
6
14%
3
8%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
4
9%
10
25%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
8
18%
3
8%
61-75
8
18%
16
40%
76-90

Пропущено

17
31
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
1
6%
7
23%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
4
24%
3
10%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
3
18%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
9
5
4
9
2.5
2
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
16
11
1.5
14
13
5
22
2.5
3
24
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 28 18 5 5 45 - 18 59
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 27 13 8 6 40 - 31 47
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 28 12 9 7 41 - 32 45
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Гремио
 28 13 5 10 43 - 40 44
7.
Атлетико Минейро
 27 12 7 8 32 - 21 43
8.
Флуминенсе
 27 12 6 9 37 - 34 42
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 28 10 8 10 34 - 29 38
11.
Куяба
 28 10 7 11 30 - 31 37
12.
Байя
 28 9 7 12 37 - 38 34
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 8 8 11 23 - 32 32
14.
Коринтианс
 27 7 11 9 33 - 35 32
15.
Крузейро
 27 7 10 10 24 - 24 31
16.
Гойяс
 28 7 10 11 28 - 38 31
17.
Васко да Гама
 27 8 6 13 28 - 38 30
18.
Сантос
 27 8 6 13 30 - 45 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 14 11 2 1 29 - 7 35
2.
Флуминенсе
 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
12.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
14.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
16.
Куяба
 14 4 6 4 18 - 16 18
17.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 14 4 4 6 16 - 17 16
9.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
10.
Гойяс
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
12.
Гремио
 14 3 3 8 16 - 28 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 14 2 4 8 13 - 22 10
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 16 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 12
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.15
4.60
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6.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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Атлетико Паранаэнсе
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