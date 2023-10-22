Тур: 28.
Остановлена
Ход матча
24'
38'
41'
1:1
49'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
6
Че
Че
25
Кака
II
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
92
Pablo
I
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
57 JP Galvao
-
-
-
Главный тренер: Lucio Flavio
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
35 Romulo Cruz
-
-
17 Hugo Moura
-
-
-
60 Ataide
-
87 Даниелзиньо
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
0.93
Среднее время на гол
50
96
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
98
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
1.73
0.92
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
52
97
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|16 (4)
|0.59
|Сантос Жуниор
|5
|0.19
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.15
|Виктор Жоао II
|3
|0.11
|Henrique Luis
|2
|0.07
|Зауэр Густаво
|2
|0.07
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.07
|Коста Диего
|2
|0.07
|Энрике Луис III
|2
|0.07
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|1
|0.04
|Адриэлсон
|1
|0.04
|Данило Барбоза
|1
|0.04
|Насименто Матеус
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.41
|Pablo I
|5
|0.19
|Christian Cardoso
|4
|0.15
|Витор Буэно
|3 (3)
|0.11
|Erick2
|3
|0.11
|Сантана Алекс
|3
|0.11
|Каноббио Агустин
|2
|0.07
|Bruno Zapelli
|2
|0.07
|Виллиан Сикейра
|2
|0.07
|Кака II
|2
|0.07
|Madson II
|1
|0.04
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Роша Кайке
|1
|0.04
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|6
|1
|Соарес Франсиско
|7
|0
|Куэста Виктор
|7
|0
|Че Че
|6
|0
|Эдуардо Карлос II
|5
|0
|Адриэлсон
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Виктор Жоао II
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|9
|0
|Thiago Heleno
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Фернандиньо XII
|5
|1
|Витор Буэно
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Erick2
|5
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Hugo Moura
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Tomas Cuello
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
92% (12)
0% (0)
8% (1)
Атлетико Паранаэнсе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Ботафого Рио-де-Жанейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
24
Ботафого Рио-де-Жанейро
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
19% (5)
22% (6)
Атлетико Паранаэнсе
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
28
15
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
8
29%
1
7%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
4
14%
7
47%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
17%
4
25%
1-15
3
50%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
7
44%
3
12%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
4
25%
9
36%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
4
36%
4
27%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Забито
44
40
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
6
14%
3
8%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
4
9%
10
25%
31-45
9
20%
3
8%
46-60
8
18%
3
8%
61-75
8
18%
16
40%
76-90
Пропущено
17
31
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
1
6%
7
23%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
4
24%
3
10%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
3
18%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Альянса Лима 3:0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:0
5 раз 38%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
9 раз 33%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
49
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
68
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
234
1611
1413
522
324
126
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|16 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8