Тур: 28.
1:0
Второй тайм: 64'
0'
1:0
17' ПенальтиСаша Эдуардо
40' Желтая карточкаФернандес Матеус
45' Желтая карточкаВитиньо Витор
45' Желтая карточкаSamuel VII
Ход матча
17'
1:0
40'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Саша
Эдуардо
7
Андре
4
Марлон
16
Diogo
VII
55
Daniel
XII
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
11 Helio Junio
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
7 АндреЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Daniel XIIПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
18 LeleНападающий
-
37 ДжованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Guga3
-
22 Pedro Rangel
-
98 Vitor Eudes
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.36
|Борбас Тиаго
|6
|0.21
|Рамирес Эрик II
|3
|0.11
|Витиньо Витор V
|2
|0.07
|Брунинью Филипе
|2
|0.07
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.07
|Helio Junio
|2
|0.07
|Henry Mosquera
|2
|0.07
|Винисиос Маркос
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Густавиньо
|1
|0.04
|Сантос Эдуардо
|1
|0.04
|Алеррандро
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1
|0.04
|Да Силва Джадсом
|1
|0.04
|_Talisson
|1
|0.04
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.25
|Vinicius Lima
|6
|0.21
|Джон Кеннеди
|4
|0.14
|Гансо Пауло
|3
|0.11
|Ариас Джон
|3 (1)
|0.11
|Lele
|2
|0.07
|Нино III
|2
|0.07
|Guga3
|1
|0.04
|Samuel VII
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Мело Фелипе
|1
|0.04
|Нето Жоао
|1
|0.04
|Фернандес Леонардо
|1
|0.04
|Diogo VII
|1
|0.04
|Алан VI
|1
|0.04
|Gabriel Pirani
|1
|0.04
|Keno
|0
|0
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Силва Адерлан
|5
|1
|Швенгбер Клейтон
|5
|1
|Фернандес Матеус
|6
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|9
|1
|Fernando Diniz
|7
|2
|Мело Фелипе
|8
|1
|Джон Кеннеди
|8
|0
|Samuel VII
|7
|0
|Vinicius Lima
|6
|0
|Тьяго Сантос
|4
|1
|Нино III
|4
|1
|Кано Херман
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Ариас Джон
|3
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|1
|Марлон
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Марсело Виера
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Флуминенсе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Ред Булл Брагантино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Флуминенсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
18
24
Ред Булл Брагантино
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Флуминенсе
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
21
33
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
35%
2
14%
31-45
3
15%
6
43%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
2
14%
76-90
Пропущено
9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
33%
1
4%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
7
30%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Забито
39
38
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
10
26%
6
16%
31-45
6
15%
13
34%
46-60
5
13%
5
13%
61-75
10
26%
6
16%
76-90
Пропущено
24
33
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
5
21%
3
9%
1-15
3
13%
9
27%
16-30
5
21%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
3
13%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
Точный счет
2:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
132
94
87
112
213
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
75
410
66
311
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
1314
1413
423
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|46 - 19
|60
|2.
|1:0
|28
|14
|10
|4
|40 - 24
|52
|3.
|28
|14
|8
|6
|41 - 31
|50
|4.
|2:0
|28
|13
|8
|7
|42 - 24
|47
|5.
|29
|12
|10
|7
|42 - 33
|46
|6.
|28
|13
|5
|10
|43 - 40
|44
|7.
|28
|12
|7
|9
|32 - 22
|43
|8.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|9.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|37 - 35
|42
|10.
|28
|10
|8
|10
|34 - 29
|38
|11.
|28
|10
|7
|11
|30 - 31
|37
|12.
|28
|9
|8
|11
|30 - 33
|35
|13.
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|14.
|28
|8
|10
|10
|25 - 24
|34
|15.
|0:1
|28
|7
|11
|10
|33 - 36
|32
|16.
|28
|7
|10
|11
|28 - 38
|31
|17.
|28
|8
|6
|14
|28 - 39
|30
|18.
|28
|8
|6
|14
|31 - 52
|30
|19.
|1:0
|28
|5
|6
|17
|31 - 56
|21
|20.
|0:2
|28
|5
|5
|18
|29 - 59
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|0:1
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|5.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|22 - 8
|31
|6.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|2:0
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|18 - 9
|25
|10.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|11.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|12.
|0:1
|14
|5
|7
|2
|20 - 14
|22
|13.
|14
|6
|3
|5
|16 - 13
|21
|14.
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|16.
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|18.
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|1:0
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|0:2
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|2:0
|15
|5
|6
|4
|22 - 12
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|7.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|16 - 28
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|14
|3
|1
|10
|8 - 30
|10
|15.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|17.
|0:1
|13
|2
|2
|9
|14 - 24
|8
|18.
|0:2
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|1:0
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|20.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 10