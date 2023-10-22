  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 28.
Ред Булл Брагантино
1:0
Второй тайм: 64'
Флуминенсе
0'
1:0
17' Пенальти
Саша Эдуардо
40' Желтая карточка
Фернандес Матеус
45' Желтая карточка
Витиньо Витор
45' Желтая карточка
Samuel VII
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
25
Matheus
Goncalves
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
7
Андре
4
Марлон
16
Diogo
VII
8
Мартинелли
Габриэл
5
Alexsander
Gomes
55
Daniel
XII
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Флуминенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:2
К
2:1
К
2:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
101

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 10 (3) 0.36
Борбас Тиаго 6 0.21
Рамирес Эрик II 3 0.11
Витиньо Витор V 2 0.07
Брунинью Филипе 2 0.07
Капишаба Жуниньо 2 0.07
Helio Junio 2 0.07
Henry Mosquera 2 0.07
Винисиос Маркос 2 0.07
Эвангелиста Лукас 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Густавиньо 1 0.04
Сантос Эдуардо 1 0.04
Алеррандро 1 0.04
Кандидо Луан 1 0.04
Да Силва Джадсом 1 0.04
_Talisson 1 0.04
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.25
Vinicius Lima 6 0.21
Джон Кеннеди 4 0.14
Гансо Пауло 3 0.11
Ариас Джон 3 (1) 0.11
Lele 2 0.07
Нино III 2 0.07
Guga3 1 0.04
Samuel VII 1 0.04
Марсело Виера 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Мело Фелипе 1 0.04
Нето Жоао 1 0.04
Фернандес Леонардо 1 0.04
Diogo VII 1 0.04
Алан VI 1 0.04
Gabriel Pirani 1 0.04
Keno 0 0
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 9 0
Витиньо Витор V 8 0
Борбас Тиаго 7 0
Силва Адерлан 5 1
Швенгбер Клейтон 5 1
Фернандес Матеус 6 0
Да Силва Джадсом 6 0
Helio Junio 4 0
Саша Эдуардо 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 9 1
Fernando Diniz 7 2
Мело Фелипе 8 1
Джон Кеннеди 8 0
Samuel VII 7 0
Vinicius Lima 6 0
Тьяго Сантос 4 1
Нино III 4 1
Кано Херман 5 0
Keno 5 0
Ариас Джон 3 1
Мартинелли Габриэл 3 1
Марлон 4 0
Lele 2 1
Марсело Виера 3 0
Фабио Лопес 3 0
Гансо Пауло 2 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Флуминенсе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9
Ред Булл Брагантино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Флуминенсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

18
24
Ред Булл Брагантино
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Флуминенсе
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
30% (8)
56% (15)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

21
33

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
35%
2
14%
31-45
3
15%
6
43%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Пропущено

9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
3
33%
1
4%
1-15
1
11%
5
22%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
7
30%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
4
17%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Забито

39
38
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
3
8%
4
11%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
10
26%
6
16%
31-45
6
15%
13
34%
46-60
5
13%
5
13%
61-75
10
26%
6
16%
76-90

Пропущено

24
33
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
5
21%
3
9%
1-15
3
13%
9
27%
16-30
5
21%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
3
13%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Флуминенсе

Точный счет

2:0
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
4
1.5
8
7
1
12
2.5
2
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
10
1.5
6
6
3
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
7
13
14
1.5
14
13
4
23
2.5
3
24
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 46 - 19 60
2.
Ред Булл Брагантино
 1:0 28 14 10 4 40 - 24 52
3.
Фламенго
 28 14 8 6 41 - 31 50
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 28 13 8 7 42 - 24 47
5.
Атлетико Паранаэнсе
 29 12 10 7 42 - 33 46
6.
Гремио
 28 13 5 10 43 - 40 44
7.
Атлетико Минейро
 28 12 7 9 32 - 22 43
8.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
9.
Флуминенсе
 0:1 28 12 6 10 37 - 35 42
10.
Сан-Паулу
 28 10 8 10 34 - 29 38
11.
Куяба
 28 10 7 11 30 - 31 37
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 9 8 11 30 - 33 35
13.
Байя
 28 9 7 12 37 - 38 34
14.
Крузейро
 28 8 10 10 25 - 24 34
15.
Коринтианс
 0:1 28 7 11 10 33 - 36 32
16.
Гойяс
 28 7 10 11 28 - 38 31
17.
Васко да Гама
 28 8 6 14 28 - 39 30
18.
Сантос
 28 8 6 14 31 - 52 30
19.
Америка Минейро
 1:0 28 5 6 17 31 - 56 21
20.
Коритиба Парана
 0:2 28 5 5 18 29 - 59 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 11 3 1 30 - 8 36
2.
Флуминенсе
 0:1 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
5.
Ред Булл Брагантино
 1:0 14 9 4 1 22 - 8 31
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 13 7 4 2 18 - 9 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 7 3 4 22 - 15 24
11.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
12.
Коринтианс
 0:1 14 5 7 2 20 - 14 22
13.
Атлетико Минейро
 14 6 3 5 16 - 13 21
14.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
16.
Куяба
 14 4 6 4 18 - 16 18
17.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 1:0 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 0:2 14 3 3 8 14 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 1:0 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 15 5 6 4 22 - 12 21
6.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
7.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
10.
Гойяс
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
12.
Гремио
 14 3 3 8 16 - 28 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 14 3 1 10 8 - 30 10
15.
Коринтианс
 0:1 14 2 4 8 13 - 22 10
16.
Васко да Гама
 14 2 4 8 12 - 24 10
17.
Флуминенсе
 0:1 13 2 2 9 14 - 24 8
18.
Коритиба Парана
 0:2 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Америка Минейро
 1:0 14 1 5 8 17 - 31 8
20.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 12
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Самуэль получил желтую карточку от судьи
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Флуминенсе
3.90
5.40
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4.40
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