Тур: 28.
1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ПенальтиСаша Эдуардо
39' Желтая карточкаФернандес Матеус
45' Желтая карточкаВитиньо Витор
45' Желтая карточкаSamuel VII
77' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
87' Желтая карточкаАриас Джон
90'+8
Ход матча
17'
1:0
39'
45'
45'
85'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Саша
Эдуардо
7
Андре
4
Марлон
16
Diogo
VII
55
Daniel
XII
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
11 Helio Junio
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
7 АндреЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Daniel XIIПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
18 LeleНападающий
-
37 ДжованниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Guga3
-
22 Pedro Rangel
-
98 Vitor Eudes
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
101
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.36
|Борбас Тиаго
|6
|0.21
|Рамирес Эрик II
|3
|0.11
|Витиньо Витор V
|2
|0.07
|Брунинью Филипе
|2
|0.07
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.07
|Helio Junio
|2
|0.07
|Henry Mosquera
|2
|0.07
|Винисиос Маркос
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Густавиньо
|1
|0.04
|Сантос Эдуардо
|1
|0.04
|Алеррандро
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1
|0.04
|Да Силва Джадсом
|1
|0.04
|_Talisson
|1
|0.04
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.25
|Vinicius Lima
|6
|0.21
|Джон Кеннеди
|4
|0.14
|Гансо Пауло
|3
|0.11
|Ариас Джон
|3 (1)
|0.11
|Lele
|2
|0.07
|Нино III
|2
|0.07
|Guga3
|1
|0.04
|Samuel VII
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Мело Фелипе
|1
|0.04
|Нето Жоао
|1
|0.04
|Фернандес Леонардо
|1
|0.04
|Diogo VII
|1
|0.04
|Алан VI
|1
|0.04
|Gabriel Pirani
|1
|0.04
|Keno
|0
|0
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Силва Адерлан
|5
|1
|Швенгбер Клейтон
|5
|1
|Фернандес Матеус
|6
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Эвангелиста Лукас
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|9
|1
|Fernando Diniz
|7
|2
|Мело Фелипе
|8
|1
|Джон Кеннеди
|8
|0
|Samuel VII
|7
|0
|Vinicius Lima
|6
|0
|Тьяго Сантос
|4
|1
|Ариас Джон
|4
|1
|Нино III
|4
|1
|Кано Херман
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|1
|Марлон
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Марсело Виера
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Флуминенсе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Ред Булл Брагантино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Флуминенсе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
18
24
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Флуминенсе
13.6%
86.4%
3 победы 19 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
32% (9)
54% (15)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
21
33
Голы по времени матча
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
3
14%
6
43%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
5
24%
2
14%
76-90
Пропущено
9
24
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
3
33%
1
4%
1-15
1
11%
6
25%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Забито
40
38
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
3
8%
4
11%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
10
25%
6
16%
31-45
6
15%
13
34%
46-60
5
13%
5
13%
61-75
10
25%
6
16%
76-90
Пропущено
24
34
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
5
21%
3
9%
1-15
3
13%
10
29%
29%
16-30
5
21%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
3
13%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2
Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
Точный счет
2:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
11 раз 39%
0
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
95
87
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
76
410
67
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
208
1315
1414
424
325
127
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 10