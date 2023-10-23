Шесть минут компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Диагональ исполнял Гиясов на ход Мирахмадову, но тот в силовой борьбе против Юсефи не смог добраться до мяча.

С левого фланга покатил поперек Закипур на ход Горбани, но тому пробить в касание не позволил в подкате Гиясов.

В центре поля Асади наступил на ногу Турсунову. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

С левого фланга навесил Комилов в штрафную соперника на Хасанова, но тот проиграл силовую борьбу Данешгару.

Пробивал головой Асади из пределов штрафной после навеса от Резаэяна, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

Своим свистком отправила команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Миржахон Мирахмадов! Быстро смогли сравнять счет хозяева. Гиясов идеальным пасом запустил в штрафную соперника Мирахмадова, который в касание отправил снаряд точно в дальнюю девятку.

Диагональ исполнял Хоссейннеджад в штрафную на Хатира, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику и потерял мяч.

В центре поля получил по ногам Хатир в борьбе против Горбани. Штрафной удар исполняли футболисты "Сепахана".

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Хатир. Потребуется ему помощь медиков.

Дабо отобрал мяч в центре поля и тут же забросил на ход Асади, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Дальний заброс теперь уже Горбани на ход Хатиру, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.

Снова пауза в матче произошла. Оказался на газоне Хатир, потребуется ему помощь медицинского штаба.

Прорывался в штрафную соперника на скорости Хоссейннеджад и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

34' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Закипур на ход Асади, но тому пробить по воротам в силовой борьбе не позволили Исмаилов.

33' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Эргашев! Все же смогли выйти вперед игроки "Сепахана". С угла поля навесил на ближнюю штангу Хатир. Пытался на выходе поймать мяч в руки Эргашев, но выпустил его из рук точно в сетку.

32' Убежал один на один с голкипером Хатир и пробил в нижний угол ближний, но в падении ногами отбил в сторону Эргашев.

30' Дальний заброс исполнял Горбани на ход Хатиру, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

29' Прорывался в контратаку по левой бровке Гиясов и отдал в центр, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

28' Вынужденная замена в составе "АГМК". Вместо травмированного Денисова игру продолжать будет Суннатов.

27' Очередная остановка в нашей игре. На ровном месте Денисов оказался на газоне, потеряв сознание. Все же удар по голове в самом дебюте поединка не прошел без следа.

26' Прорывался по центру к штрафной соперника Дабо на ход Ахмадзадзе, но того опередил Комилов и вынес сферу в подкате на угловой.

25' Вот это да, после просмотра видеоповтора судья зафиксировал положение "вне игры" у Хатира и отменил гол.