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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 3.
АГМК
1:1
Перерыв
Сепахан
0'
4' Желтая карточка
Юсефи Ария
0:1
32' Гол
Резаэян Рамин
1:1
36' Гол
Мирахмадов Миржахон

Ход матча

4'
 
Юсефи Ария
28'
Суннатов Улугбек
Денисов Виталий
 
32'
0:1
Резаэян Рамин
36'
Мирахмадов Миржахон
(Гиясов Хуршид)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 118
АГМК 41.5% (49)
X 25.4% (30)
Сепахан 33.1% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АГМК
Ничья
Сепахан
4.10
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3.50
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2.45
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Все Коэффициенты
1
Эргашев
Ботирали
29
Денисов
Виталий
3
Рахманов
Сардор
5
Исмаилов
Анзур
2
Комилов
Акрамжон
18
Касимов
Бахтиержон
17
Турсунов
Санжар
15
Рустамов
Ойбек
10
Гиясов
Хуршид
19
Хасанов
Мухаммаданас
14
Мирахмадов
Миржахон
1
Ниазманд
Паям
9
Резаэян
Рамин
58
Данешгар
Мохаммад
14
Юсефи
Ария
18
Закипур
Милад
10
Ахмадзаде
Фаршад
6
Дабо
Брайан
66
Горбани
Мохаммад
86
Хоссейннеджад
Джавад
Мохаммад
5
Асади
Реза
7
Хатир
Аль
Иса
АГМК
4-4-2
Сепахан
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиясов Хуршид 1 0.2
Рубен Суарес 1 0.2
Хагназари Сиаваш 1 0.2
Мирахмадов Миржахон 1 0.2
Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данешгар Мохаммад 1 0.5
Горбани Мохаммад 1 0.5
Карими Мохаммад 0 0
Джуниор Нильсон 0 0

Карточки

АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боаке Мартин 0 1
Рустамов Ойбек 1 0
Касымов Миржамол 1 0
Касимов Бахтиержон 1 0
Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуниор Нильсон 1 0
Юсефи Ария 1 0

Результаты матчей

АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
АГМК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АГМК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2
АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0 АГМК - Бухара 3:1 Турон - АГМК 1:1 АГМК - Андижан 2:1
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Санат Нафт 4:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3
Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Хавадар 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0

Результаты матчей

АГМК
Сепахан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АГМК
Сепахан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сепахан
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
АГМК
 1:1 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
АГМК
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Сепахан
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сепахан
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправила команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • 45'
    Пробивал головой Асади из пределов штрафной после навеса от Резаэяна, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 45'
    С левого фланга навесил Комилов в штрафную соперника на Хасанова, но тот проиграл силовую борьбу Данешгару.
  • 45'
    В центре поля Асади наступил на ногу Турсунову. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 45'
    С левого фланга покатил поперек Закипур на ход Горбани, но тому пробить в касание не позволил в подкате Гиясов.
  • 45'
    Диагональ исполнял Гиясов на ход Мирахмадову, но тот в силовой борьбе против Юсефи не смог добраться до мяча.
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    Прорывался в штрафную соперника на скорости Хоссейннеджад и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 43'
    Снова пауза в матче произошла. Оказался на газоне Хатир, потребуется ему помощь медицинского штаба.
  • 42'
    Дальний заброс теперь уже Горбани на ход Хатиру, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.
  • 41'
    Дабо отобрал мяч в центре поля и тут же забросил на ход Асади, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 40'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Хатир. Потребуется ему помощь медиков.
  • 38'
    В центре поля получил по ногам Хатир в борьбе против Горбани. Штрафной удар исполняли футболисты "Сепахана".
  • 37'
    Диагональ исполнял Хоссейннеджад в штрафную на Хатира, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику и потерял мяч.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Миржахон Мирахмадов! Быстро смогли сравнять счет хозяева. Гиясов идеальным пасом запустил в штрафную соперника Мирахмадова, который в касание отправил снаряд точно в дальнюю девятку.
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    • 34'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Закипур на ход Асади, но тому пробить по воротам в силовой борьбе не позволили Исмаилов.
    • Описание гола
      33'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Эргашев! Все же смогли выйти вперед игроки "Сепахана". С угла поля навесил на ближнюю штангу Хатир. Пытался на выходе поймать мяч в руки Эргашев, но выпустил его из рук точно в сетку. 
    • Опасный момент
      32'
      Убежал один на один с голкипером Хатир и пробил в нижний угол ближний, но в падении ногами отбил в сторону Эргашев.
    • 30'
      Дальний заброс исполнял Горбани на ход Хатиру, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 29'
      Прорывался в контратаку по левой бровке Гиясов и отдал в центр, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Замена
      28'
      Вынужденная замена в составе "АГМК". Вместо травмированного Денисова игру продолжать будет Суннатов.
    • 27'
      Очередная остановка в нашей игре. На ровном месте Денисов оказался на газоне, потеряв сознание. Все же удар по голове в самом дебюте поединка не прошел без следа.
    • Угловой
      26'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Дабо на ход Ахмадзадзе, но того опередил Комилов и вынес сферу в подкате на угловой.
    • Офсайд
      25'
      Вот это да, после просмотра видеоповтора судья зафиксировал положение "вне игры" у Хатира и отменил гол.
    • Видеоповтор
      23'
      Пауза в матче. Долгое время арбитры пересматривают момент с взятием ворот на предмет офсайда, возможно, гол будет отменен.
    • 22'
       Удалось все же открыть счет в матче гостям. Со штрафного навесил на ближнюю штангу Закипур. Здесь сыграл грамотно на опережении Хатир и вколотил снаряд в сетку в одно касание.
    • 21'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Хоссейннеджаж в борьбе против Гиясова. Опасный стандарт будет в распоряжении "Сепахана".
    • 20'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Хатир и отдал поперек ан Горбани, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 19'
      Отдавал пас по флангу Резаэян на ход Ахмадзадзе, но тот не смог догнать мяч в пределах поля в борьбе с защитником.
    • 18'
      В центре поля грамотно подставился Хатир и вынудил нарушить правила Турсунова. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 17'
      После навеса с угла поля пробил с линии вратарской Исмаилов, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Опасный момент
      16'
      Из пределов штрафной пробил по воротам Мирахмадов после паса от Касимова, но в красивом прыжке потащил мяч из-под перекладины Ниазманд.
    • 15'
      На фланге получил по ногам теперь уже Мирахмадов от Хоссейннеджада. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 14'
      Убегал по флангу на скорости Денисов и прострелил в штрафную, но здесь пробить по воротам Хусанову помешал Денешгар.
    • 13'
      В верховой борьбе в центре поля получил по голове Дабо от Рустамова. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Сепахана".
    • 12'
      Прорывался по флангу на скорости Денисов и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 11'
      Тонко отдавал пас Гиясов в штрафную на ход Турсунову, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 10'
      Поперечным пасом нашел Резаэян перед чужой штрафной Асади, но тот с ходу пробил немного выше перекладины.
    • 8'
      Сместился с правого фланга Резаэян в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказались защитники.
    • 7'
      Дальний заброс исполнял Рустамов на ход Мирахмадову, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 6'
      Долгое время уже медики пытаются вернуть в игру футболиста. Затянулась пауза в нашем поединке.
    • 5'
      Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Денисов. Потребуется ему помощь медиков.
    • Желтая карточка
      4'
      Отмахнулся от соперника в центре поля Ария. Судья сразу же наказал нарушителя желтой карточкой.
    • 3'
      Диагональ исполнял Дабо на правый фланг, куда забегал Ахмадзадзе, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Гиясов Хуршид сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Мирахмадов Миржахон бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Резаэян Рамин бьет в цель!
    • 28'
      Денисов Виталий уходит с поля. Суннатов Улугбек выходит вместо него
    • 22'
      Г О О О О Л - Закипур Милад бьет в цель!
    • 4'
      Юсефи Ария получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АГМК 1:1 Сепахан

    Исход игры
    АГМК
    42% (50)
    Ничья
    25.2% (30)
    Сепахан
    32.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.5% (28)
    1:2 Сепахан
    18.5% (22)
    2:1 АГМК
    17.6% (21)
    1:0 АГМК
    15.1% (18)
    0:1 Сепахан
    9.2% (11)
    2:0 АГМК
    4.2% (5)
    0:2 Сепахан
    3.4% (4)
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