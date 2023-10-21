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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 3.
АГМК
 
Позже
Сепахан
Прогнозы 48
АГМК 62.5% (30)
X 12.5% (6)
Сепахан 25% (12)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

АГМК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Суарес 1 0.25
Гиясов Хуршид 1 0.25
Хагназари Сиаваш 1 0.25
Сепахан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данешгар Мохаммад 1 1
Горбани Мохаммад 1 1
Карими Мохаммад 0 0
Nilson IV 0 0

Карточки

АГМК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боаке Мартин 0 1
Рустамов Ойбек 1 0
Касымов Миржамол 1 0
Касимов Бахтиержон 1 0
Сепахан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nilson IV 1 0

Результаты матчей

АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
АГМК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
АГМК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сепахан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АГМК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кызылкум - АГМК 1:2 АГМК - Согдиана 3:2 АГМК - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Пахтакор - АГМК 2:2
АГМК - Металлург Бекабад 2:4 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 АГМК - Хорезм Ургенч 4:2 Навбахор - АГМК 0:0 АГМК - Нефтчи Фергана 1:1 Аль-Араби - АГМК 0:1 АГМК - Аль-Сиб 1:0 АГМК - Олимпик Ташкент 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1 АГМК - Локомотив Ташкент 2:1 АГМК - Сурхон 2:3 Согдиана - АГМК 1:2 Насаф - АГМК 2:0 АГМК - Бухара 3:1 Турон - АГМК 1:1 АГМК - Андижан 2:1
Сепахан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сепахан - Санат Нафт 4:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан 2:2 Зенит - Сепахан 4:1 Пайкан - Сепахан 1:3
Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1 Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Хавадар 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0

Результаты матчей

АГМК
Сепахан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АГМК
Сепахан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кува Аль-Джавия
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сепахан
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
АГМК
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сепахан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кува Аль-Джавия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сепахан
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АГМК
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Бангкок Юнайтед Нотчаия Пирапат 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча АГМК - Сепахан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 48
    АГМК 62.5% (30)
    X 12.5% (6)
    Сепахан 25% (12)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч АГМК - Сепахан

    Исход игры
    АГМК
    62.5% (30)
    Ничья
    12.5% (6)
    Сепахан
    25% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    1:0 АГМК
    27.1% (13)
    2:1 АГМК
    25% (12)
    1:2 Сепахан
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:0 АГМК
    10.4% (5)
    0:1 Сепахан
    6.3% (3)
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    Сепахан
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